Изменен электронный формат заявления на получение патента

Аноним

Отмечал кто-то что эта санкция тоже является административным правонарушением и при исправлении (... Загадочный ПФР: отчет принят, но он не принят. Штраф 500 руб. за одну букву

Аноним

Не согласна с автором. Пенсионные взносы - это недоплаченная часть заработной платы, которую обещ... Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат

Аноним

Бумага многое стерпит. В действительности рассмотрение длится по месяцу в головных инстанциях, в ... Как ПФР и ФНС будут возвращать переплату по взносам

Аноним

Елена_N, Вы писали:А как же мораторий на проверки? на налоговые проверки мораторий не ... В ИФНС выяснили: налогоплательщики не оформляют работников, занижают площадь и скрывают доход

Аноним

И сколько там госпожлины? Копейки, не думаю что это сильно пополнит бюджет. А чистка хоть у... ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать

Аноним

Аноним, Вы писали:у нас тоже такая же ситуация, как быть ума не приложу. Отказы везде.У меня по ф... Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку

Аноним

По Журналу у Принципала найдется пара к СФ, по которой он вычет заявил. Входящий СФ не на него же... Счета-фактуры при посреднических операциях: четыре ситуации

Аноним

25 лет работаю. Все было: маленькая зар.плата, задержки в ее выплате, в счет зар.платы предлагали... Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

Аноним

Моя собака бегает на Моём участке и фактически изолирована от всех, кто снаружи моего забора. Гад... В России введут «налог» на домашних животных

Аноним

Если бы только 500 рублей...Сегодня пришло письмо из ПФР. По мартовской "уточненке" (первичный бы... Что стало твориться со сдачей СЗВ-М: массовые штрафы

Mmmaximmm Аноним, а мне все равно в чем моя зарплата, в конверте или нет, главное, чтоб она была) Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

Аноним

У меня нищенская пенсия, и не 13 тыс.рублей как средняя, а всего-то 10,5 тыс.рублей. И это за 45 ... Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат

Аноним

В принципе, в прокуратуру может обратиться любой работник, не только бухгалтер. В каждом конкретн... Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

Аноним

Тема пенсий больная тема для тех, кто получает нищенскую пенсию! Но не нужно друг другу док... Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат

Аноним

Банковская борзота!! Охамели в конец!! Только % стрич да руки выворачивать людям!! Беспредел на г... Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку

Аноним

Вы удивляетесь почему налоговая делает отказ, так ведь госпошлина идёт в бюджет - это раз, а два ... ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать

Mmmaximmm Аноним, а зачем мне в принципе в прокуратуру обращаться?)С какой целью?Я приняла решение - с бедн... Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

Аноним

Коснулась я сверки с ПФР на 01.01.17 г. по предприятию, платили все вовремя, оказались недоимки. ... Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам

Аноним

через приставов Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку

Аноним

Межрайонная ИФНС №14 по Краснодарскому краю предъявила требование об уплате страховых взнос... Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам

saigak А местные наоборот, в соцсетях )) повеселила))))) а я думала отчеты делают))) не до о... В России введут «налог» на домашних животных

inteloffice Да уж, а перевестись из региона в регион вообще не реально, хотя я тут переводила одних из Сергие... ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать

saigak так по ссылкам идут из соцсетей, чего ты удивляешься )) а местные хде? :) В России введут «налог» на домашних животных

Аноним

Над.К, Вы писали:Перевести деньги можно и без подписи в Договоре, Это воровство называется.... Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

saigak Вот хотел сделать аварку и ник - гиморно... И сайт у меня виснет.... У всех так? да ладно.... В России введут «налог» на домашних животных

Аноним

Кого берут на работу в ПФ?!!! Довести пустяковое дело до суда - из ума выжить надо. Есть оправдат... С помощью бизнес-омбудсмена директору компании удалось отбиться от штрафа за СЗВ-М

Аноним

Фишка том,что ФНС не принимает бумажный вариант!У меня письмо ПФ России,не местного даже,гд... Как ПФР и ФНС будут возвращать переплату по взносам

Над.К Перевести деньги можно и без подписи в Договоре, Это воровство называется. Деньги переведен... Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить

Аноним

Mmmaximmm, Вы писали:Аноним, предлагаете мне в краснодарскую прокуратуру что ли позвонить?по вопр... Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить