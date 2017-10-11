Клерк.Ру
 
0
0

Минтруд против изменения системы северных надбавок и районных коэффициентов

11.10.17 00:37
7

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает, что действующая система северных надбавок и районных коэффициентов архаична, но она должна остаться неизменной.

«Все прекрасно понимают с экономической точки зрения, что система северных надбавок и районных коэффициентов не совершенна и уже не соответствует тем реалиям, которые сложились в стране за последние 25 лет», — заявил он в ходе рабочего визита в Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.

Глава Минтруда подчеркнул, что всегда позиция министерства и правительства заключалась в том, что в этой системе ничего менять не надо.

«Потому что зарплаты уже сложились такими, какими они сложились с учетом северных надбавок и районных коэффициентов. И это очень чувствительная тема для всех людей... Поэтому моя позиция заключается в том, что северные надбавки и районные коэффициенты ни в коем случае трогать не надо», — считает Топилин.

Ранее Президент России Владимир Путин дал поручение упорядочить расчёт северных и других надбавок. Соответствующее заявление главы государства, в частности, звучало во время его встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»
Новости директору
 
Топилин: за полгода легализовано свыше 800 тысяч работников
 
Юридические новости
 
Налоговый агент решил, что доходы физлиц в размере МРОТ НДФЛ не облагаются, однако суды его не поддержали
 

Посетить семинар по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»

Все семинары по теме Заработная плата. Выплаты работникам
»
Мнения 6
Аноним
По Журналу у Принципала найдется пара к СФ, по которой он вычет заявил. Входящий СФ не на него же...
Счета-фактуры при посреднических операциях: четыре ситуации
Аноним
25 лет работаю. Все было: маленькая зар.плата, задержки в ее выплате, в счет зар.платы предлагали...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Моя собака бегает на Моём участке и фактически изолирована от всех, кто снаружи моего забора. Гад...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Если бы только 500 рублей...Сегодня пришло письмо из ПФР. По мартовской "уточненке" (первичный бы...
Что стало твориться со сдачей СЗВ-М: массовые штрафы
Веселая бездельница
Mmmaximmm
Аноним, а мне все равно в чем моя зарплата, в конверте или нет, главное, чтоб она была)
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
У меня нищенская пенсия, и не 13 тыс.рублей как средняя, а всего-то 10,5 тыс.рублей. И это за 45 ...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Аноним
В принципе, в прокуратуру может обратиться любой работник, не только бухгалтер. В каждом конкретн...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Тема пенсий больная тема для тех, кто получает нищенскую пенсию!  Но не нужно друг другу док...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Аноним
Банковская борзота!! Охамели в конец!! Только % стрич да руки выворачивать людям!! Беспредел на г...
Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку
Аноним
Вы удивляетесь почему налоговая делает отказ, так ведь госпошлина идёт в бюджет - это раз, а два ...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Веселая бездельница
Mmmaximmm
Аноним, а зачем мне в принципе в прокуратуру обращаться?)С какой целью?Я приняла решение - с бедн...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Клерк
Аня Амасова
Мне сначала (после п. 1 и 2) прислали письмо-разъяснение, что, несмотря на отсутствие реальной ош...
Что делать, если инспекция не видит СНИЛС и отказывает в приеме РСВ
Аноним
Коснулась я сверки с ПФР на 01.01.17 г. по предприятию, платили все вовремя, оказались недоимки. ...
Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам
Аноним
Межрайонная ИФНС &#8470;14 по Краснодарскому краю предъявила требование об уплате страховых взнос...
Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам
Невероятна, но факт!
saigak
 А местные наоборот, в соцсетях ))  повеселила))))) а я думала отчеты делают))) не до о...
В России введут «налог» на домашних животных
Клерк
inteloffice
Да уж, а перевестись из региона в регион вообще не реально, хотя я тут переводила одних из Сергие...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
<b>Модератор</b>
Над.К
а местные хде?  А местные наоборот, в соцсетях ))
В России введут «налог» на домашних животных
Невероятна, но факт!
saigak
так по ссылкам идут из соцсетей, чего ты удивляешься ))  а местные хде? :)
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Над.К, Вы писали:Перевести деньги можно и без подписи в Договоре,  Это воровство называется....
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Невероятна, но факт!
saigak
Вот хотел сделать аварку и ник - гиморно... И сайт у меня виснет.... У всех так?  да ладно....
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Кого берут на работу в ПФ?!!! Довести пустяковое дело до суда - из ума выжить надо. Есть оправдат...
С помощью бизнес-омбудсмена директору компании удалось отбиться от штрафа за СЗВ-М
<b>Модератор</b>
Над.К
saigak, так по ссылкам идут из соцсетей, чего ты удивляешься ))
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Фишка  том,что ФНС не принимает бумажный вариант!У меня письмо ПФ России,не местного даже,гд...
Как ПФР и ФНС будут возвращать переплату по взносам
<b>Модератор</b>
Над.К
Перевести деньги можно и без подписи в Договоре,  Это воровство называется. Деньги переведен...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Mmmaximmm, Вы писали:Аноним, предлагаете мне в краснодарскую прокуратуру что ли позвонить?по вопр...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Жлобов надо наказывать - молодцы бухгалтеры!
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Клерк
id244999085
saigak, Вы писали:интересно, а чего тут у нас сегодня почти одни анонимы активизировались?  ...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Над.К, Вы писали:Аноним, а чем Вы лучше этих работодателей - стучите, воруете деньги, подпис...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Ну если оторваться от условных сотрудников газпрома. Ситуация по обычным гражданам.. У нас с муже...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Клерк
klerk.nsk
вы как-то все забыли - Налоговый кодекс устанавливает, что ошибки в счетах-фактурах, которые...
У бухгалтеров начались проблемы из-за новых правил заполнения адресов в счетах-фактурах
Невероятна, но факт!
saigak
интересно, а чего тут у нас сегодня почти одни анонимы активизировались? :)
В России введут «налог» на домашних животных
Клерк
ВаляЧел
id244999085, все гораздо хуже. И дело не в 115 ФЗ. Вот тут гляньтеЖмите на эту ссылкуА вообще, вы...
Деньги, хранящиеся на счете организации, можно подарить банку