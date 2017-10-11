В чеке ККТ стоимость товара надо писать с учетом скидки

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В кассовом чеке необходимо указывать цену и стоимость товара с учетом скидки (баллов). Такое разъяснение дает Минфин в письме № ЕД-3-20/6387@ от 26.09.2017.

Кассовый чек и БСО должны содержать обязательные реквизиты, в том числе наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цену за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки НДС (плательщиками НДС).

При этом следует учитывать, что согласно пункту 7 статьи 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ кассовый чек и БСО могут содержать реквизиты, не указанные в пункте 1 указанной статьи, с учетом особенностей сферы деятельности, в которой осуществляются расчеты.

В этой связи пользователь ККТ в случае осуществления расчетов с использованием скидки в виде баллов дополнительно для покупателя может указать на кассовом чеке количество баллов и их стоимостный эквивалент.