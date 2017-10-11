Что с НДФЛ, который не удержал налоговый агент в 2016 году

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В уведомления на уплату налогов за транспорт, землю и имущество по сроку 1 декабря 2017 года не будут включены суммы НДФЛ за 2016 год, которые не были удержаны налоговым агентом по месту работы физического лица. Обязанность по уплате такого НДФЛ перенесена на 1 декабря 2018 года.

Ранее предполагалось, что в соответствии со ст. 228 НК граждане, получившие доходы в 2016 году, с которых не был удержан налог их работодателем, должны были уплатить налог не позднее 1 декабря 2017 года на основании уведомления, направленного налоговым органом. При этом отменена обязанность налогоплательщиков представлять в инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, а также самостоятельно рассчитать и уплатить налог с полученных доходов.