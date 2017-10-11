В уставе и форме Р1101 разный формат адреса

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Читательница нашего форума, получив отказ в регистрации нового юрлица по причине неправильного заполнения адреса, поделилась с клерками информацией. Ведь как известно, опыт – сын ошибок трудных.

В уставе юр. адрес "Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, улица.. дом №.." А где этот городской округ писать в форме Р11001?

Мне отказали в регистрации нового юр. лица с формулировкой "в уставе отсутствуют сведения о муниципальном образовании (городской округ Подольск) в адресе места нахождения". Я сначала подумала что действительно теперь этот округ надо везде указывать, но сегодня инспектор в оперзале явно удивилась. Не нравится мне всё это, записалась на завтра на прием к зам.начальника.

По итогам посещения налоговой. В форме Р11001 адрес должен быть как в кладр "Московская обл, г. Подольск, улица..." В уставе должен быть адрес с учетом муниципального деления " Московская обл., городской округ Подольск, г. Подольск..." в соответствии с п. 2 ст 54 ГК РФ.

- Tatiana Z.

Напомним, пункт 2 статьи 54 ГК РФ гласит:

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц.

А как вы указываете адрес в уставе?

Обсуждение этого адресного вопроса происходит в теме форума «юр. адрес в форме Р11001».