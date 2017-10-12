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Как иностранцам оформить СНИЛС

12.10.17 10:15
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Для регистрации в системе ОПС иностранным гражданам необходимо на работе заполнить Анкету застрахованного лица и приложить копию документа, удостоверяющего личность. Если этот документ составлен на иностранном языке, то может понадобиться нотариально заверенная копия с переводом на русский язык.

Кроме того, для постоянно проживающих в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства необходим вид на жительство.

Для временно проживающих в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства – разрешение на временное проживание.

Для временно пребывающих в РФ иностранных граждан – виза (если со страной иностранца установлен визовый режим).

Заполненную Анкету работодатель должен передать в ПФР, после чего фонд зарегистрирует иностранного работника в системе ОПС и выдаст СНИЛС.

Работодатели в случае найма иностранных граждан должны отслеживать их миграционный статус для соблюдения норм российского пенсионного и трудового законодательств, сообщает ОПФР Чечни.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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