Клерк.Ру
 
0
0

Клерков атакуют телефонные спамеры

12.10.17 06:33
14

Накануне сразу несколько наших читателей пожаловались на назойливые звонки и СМС с различными рекламными предложениями.

Так, одна наша постоянная читательница в своем блоге негодует по поводу рекламной атаки, которая началась после получения скидочной карты магазина «Пятерочка». Причем еще на этапе ее оформления наша читательница убедилась, что в анкете нет никаких лишних галочек, которыми может быть завуалировано разрешение на спам-рассылки.

Случилось мне получить в "Пятерочке" карту и посыпались мне повсюду уведомления и сообщения, СМС и все возможные мессенджеры. Но я то человек бывалый, я при оформлении все галки проверяю. Залезла в личный кабинет - никаких галок.
Написала в техподдержку, а они мне: зайдите в личный кабинет, уберите галки. Звоню на горячую линию, они проверяют: номер телефона, ФИО, дату рождения, когда была последняя покупка и что ты тогда купил!!!! Не полезла выяснять когда и что покупала, на что мне сказали, а вот есть еще галка, которую не убрали, таки уберите и будет вам счастье.
Я опять в личный кабинет, НЕТ нигде галок. Опять звоню, в этот раз рассказываю им все, спрашиваю: где галка? Оказывается эта галка тадам не в личном кабинете, а у них в программе.
Написала им ВСЁ, что я думаю.
- Svetishe

В комментариях блогеры «Клерка» рассказывают, кому какие звонки и рассылки рекламно-назойливого характера поступают.

В основном покоя нет от салонов красоты, медицинских центров и компаний, настойчиво предлагающих срочно похудеть. Среди источников агрессивной рекламы в виде всевозможных рассылок бухгалтеры также часто упоминают «Актион».

Что касается салонов красоты, то клерки предложили такой ответ на их назойливые предложения:

Я им рассказываю, что переехала в деревню, хожу в резиновых сапогах и куры меня и такой любят, а мне больше и не надо.

Еще один наш читатель в теме форума «Достали телефонные спамеры» накануне пожаловался на якобы рекламу, которую рассылают мошенники с целью поживиться за счет наивных граждан.

новое "осеннее обострение" от мошенников.
Получил СМС, якобы от Альфа-банка об оплате перелета в Кемер из Москвы.
Типа для "подробности" загадочный номер со ссылочкой.
Тихо поржал! Зачем мне с Москвы? Почему Альфа-банк? С какого праздника я за "подробностями" полезу на неизвестный номерочек?
А ведь наверняка кто-то клюнет, пойдёт по ссылке и останется без средств на телефоне. И с учетом предоставляемых лимитов, будет ещё и должен!
В Альфа-банке пожали плечами :мы не рассылаем такие сообщения в принципе, да ещё с таких персональных телефонных номеров!
В пункте "билайн" отказались признавать "своего" мошенника: граждане вольны менять оператора без изменения номера!
Всё! Круг замкнулся.
- YUM

А вы часто получаете рекламные рассылки и звонки? Как боретесь с этим явлением? Поделитесь с клерками своим опытом.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтеру
 
Как продать слона и не нарваться на налоговиков: интернет, реклама, маркетинг, промо-акции, буклеты
 
Новости директору
 
Клерки хотят смотреть фильмы без рекламы
 

»
Мнения 20
Аноним
Над.К, Вы писали:Дескать я весь такой правильный, и сижу по уши в... справедливости.  Да лу...
Бухгалтеры расстаются с работодателями, которые не хотят платить
Аноним
Аноним, Вы писали:А можно ли сказать банку в этой ситуации, что я (ИП на 6% УСН) не трачу эти ден...
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»
Аноним
Не думаю, что покупателям это сильно надо. Как-то покупали бумагу через онлайн-магазин. Продавец ...
Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс
Аноним
Обнал оставят только крупным. А все остальные будут банкам платить дикий % за наличные без всяких...
Когда банк сообщит о вас в Росфинмониторинг: под подозрением даже вклады ИП
Аноним
Так в чем упрощение? Теперь в договоре не 2 страницы, а больше 10.И при чем этот договор и так пр...
Как ИП и микропредприятиям снять с себя часть бумажной работы
Аноним
Постоянные напоминания о том, что водители обязаны пропускать пешеходов, иначе они будут очень ви...
Повысился штраф за непропуск пешехода
Клерк
dana
И за чей счет банкет? Продавец, установив онлайн ККТ, будет еще и эту лабуду содержать на свои, в...
Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс
Аноним
Вообще изменения  в налогообложении последних 2 лет в отношении людей, занимающихся хоть как...
Почему письма ФНС — это работа налоговиков «по понятиям»
Аноним
Аноним, Вы писали: Аноним, Вы писали:Аноним 
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Аноним, Вы писали:Сообщается, что налог на содержание кошек составит от 3 до 5 тысяч рублей за од...
В России введут «налог» на домашних животных
<b>Модератор</b>
Над.К
В Роснефти даже сантехники работающие сутки через трое зарабатывают от 100000 рублей!  Это...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Аноним
Очень интересно, особенно там где он условного сотрудника Газпрома или Роснефти сравнивает с учит...
Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
<b>Модератор</b>
бух2007
Возможно вам удастся отбиться, переложив вину на пенсионерку. Потому что хоть виноваты и вы, но д...
ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы
<b>Модератор</b>
бух2007
Вот здесь еще писали на эту тему: http://www.klerk.ru/buh/news/464951/ Там по ссылке на форум мож...
ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы
<b>Модератор</b>
бух2007
не могу понять какое было основание для индексации ведь отчета не бвлоо вообще  Если ваша п...
ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы
Аноним
Сижу и сочиняю письмо в ПФР пытаюсь найти где написано на основании чего они проводят индексацию
ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы
Аноним
Вот ни как не могу понять какое было основание для индексации ведь отчета не бвлоо вообще
ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы
<b>Модератор</b>
бух2007
Сейчас они предупреждают, что за несдачу СЗВ-М можно кроме штрафа на фирму и директора попасть на...
ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы
Аноним
А можно ли сказать банку в этой ситуации, что я (ИП на 6% УСН) не трачу эти деньги, а планомерно ...
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»
Аноним
У меня ситуация похожая.Не сдали СЗВМ вообще за один месяц за июль 2016, получили штраф за непред...
ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы
Аноним
Одним слово- беспредел! Сами банки пройдохи и жулики! Попробуй счет у какой нибудь Роснефти или е...
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»
Клерк
Диана Г.Н.
Глава III  пункт 4 данного соглашения между ПФР и фнс. Оно еще не вступило в силу тк не разр...
Как будут корректировать неверное сальдо по взносам: ФНС договорилась с ФСС и ПФР
Аноним
Уберите из авиации пенсионеров и я гляну как все будет окей..... Авиационно спасательный центр ср...
Число работающих пенсионеров за год снизилось на полмиллиона человек
Клерк
Наталья_A
Над.К, Вы писали:Наталья_A, Вы где-то видели запрет на сокращение?  ) нет . Поняла.
Как правильно заполнить адрес в счете-фактуре
Аноним
Представьте ситуацию, когда узбек -"сборщик ягод приходит в сбербанк чтобы оабоьать честно и откр...
Заблокирован навеки: еще десяток «признаков терроризма» от ЦБ РФ
Аноним
Добрый вечер.Тут пишут, что реальным компаниям бояться нечего .... хе-хе-хе, как бы не так.У нас ...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Аноним
Подскажите, а если фирма была нулевой и деятельность не вела при исключении из реестра возможна д...
ФНС все чаще выдает "черную метку" владельцам бизнеса
Клерк
Невоспитанная
способных мотивировать покупателей активнее проверять чеки   Ай-яй,  какие нехорошие по...
Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс
Клерк
Невоспитанная
Я имела в виду не тот случай, когда пешеход уже идет. 
Повысился штраф за непропуск пешехода
Клерк
deltax
Михаил_Хаймович, Вы писали:deltax, Вы писали:Михаил Хаймович,а если квартира в долевой собственно...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
<b>Модератор</b>
Над.К
Наталья_A, Вы где-то видели запрет на сокращение?
Как правильно заполнить адрес в счете-фактуре
<b>Модератор</b>
Над.К
А Вы не знаете, к чему может привести не пропуск пешехода, переходящего дорогу по пешеходному пер...
Повысился штраф за непропуск пешехода
Клерк
Михаил_Хаймович
Аноним, Вы писали: Реальным юр.лицам бояться нечего.А вы в бизнесе, аноним? Че-то я сомневаю...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Клерк
Михаил_Хаймович
deltax, Вы писали:Михаил Хаймович,а если квартира в долевой собственности генерального, согласие ...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Клерк
deltax
Михаил Хаймович,а если квартира в долевой собственности генерального, согласие всех соосбственник...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать