Клерк.Ру
 
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Как учитывать в расходах спецодежду командированных работников

12.10.17 08:42
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ФНС в письме № СД-4-3/19054 от 22.09.2017 разъяснила вопрос учета в расходах  спецодежды, выдаваемой работникам, направляемым в командировки в районы Крайнего Севера.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 254 НК налогоплательщики при определении налоговой базы по налогу на прибыль вправе отнести к материальным расходам затраты на приобретение спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных законодательством РФ.

Согласно нормам ТК работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работодатель обязан выдавать приобретенные за счет собственных средств специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

Учитывая изложенное, в целях налогообложения налогом на прибыль организаций налогоплательщик вправе учесть расходы на приобретение спецодежды, выдаваемой работникам, направляемым в командировки в районы Крайнего Севера, при условии соответствия данных расходов требованиям статьи 252 НК и трудового законодательства.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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