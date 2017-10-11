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ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ

11.10.17 20:51
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Отсрочку по переходу на онлайн-ККТ получат предприниматели, занимающиеся торговлей, но не имеющие наемного персонала (т.е. самозанятые). Такой вывод можно сделать из выступления заместителя руководителя ФНС РФ Даниил Егоров на совместной пресс-конференции Сбербанка, ФНС и компании «Эвотор».

Три недели назад Владимир Путин согласился с предложением «ОПОРЫ РОССИИ» сдвинуть сроки введения обязанности применения ККТ для некоторых категорий бизнеса на 2019 год. Речь шла о неторговых видах деятельности, т.е. об услугах населению. Однако из слов Егорова следует, что для ИП без работников, занимающихся торговым бизнесом, тоже могут предоставить отсрочку.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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