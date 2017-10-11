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Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс

11.10.17 20:49
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ФНС думает над созданием рыночных механизмов, способных мотивировать покупателей активнее проверять чеки. Об этом стало известно из выступления заместителя руководителя ФНС РФ Даниил Егоров на совместной пресс-конференции Сбербанка, ФНС и компании «Эвотор».

Покупатели станут серьезной альтернативой сотрудникам налоговой.

Д.Егоров заявил, что планируется создать открытое API для доступа к данным чеков. По его мнению, это откроет новые горизонты для разработчиков ПО для ритейла, самих участников рынка, производителей продукции, потребителей.

Первые начнут разрабатывать приложения для интеграции, как выразился Д.Егоров, в «потоки чеков», что поспособствует выведению на новый уровень программ лояльности. Производители получат возможность «опережать» ритейл. Ритейлеры — еще эффективнее взаимодействовать с клиентами. А клиенты, на основе данных о своих покупках, — вести прозрачную домашнюю бухгалтерию.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 152
Аноним
Аноним, Вы писали:Ха. Так мы тоже примерно так и подумали. Судите сами: деньги организаций и вкла...
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<b>Модератор</b>
Над.К
С фиктивными надо бороться их же методами.  Желаю Вам огрести от налоговой по полной програ...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
<b>Модератор</b>
Над.К
Иногда дешевле заплатить штраф, чем получить удар от летящего сзади  И задавить пешехода, да...
Повысился штраф за непропуск пешехода
Аноним
Невоспитанная, Вы писали:Иногда дешевле заплатить штраф, чем получить удар от летящего сзади, у к...
Повысился штраф за непропуск пешехода
Аноним
Эх ты! Во как сразу у всех мозги то заработали! В дни выборов им бы так работать!
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Аноним
ВаляЧел, Вы писали:Обжалуйте решение. Обращаться можете сразу в суд, минуя УФНС. А можете и в суд...
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Аноним
Сегодня был в УПФР в Кургане, написал заявление, приложил копию письма. В ответ: где вы это взяли...
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Клерк
Невоспитанная
сейчас пенсионеры в цене...  И работают иногда лучше молодых
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Клерк
NNR
Я работаю в облаке уже больше года.Почему я перешла? Я работаю дома, на удаленке, и у меня всегда...
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Клерк
Невоспитанная
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Аноним
Аноним, Вы писали:Если нет убытков за предыдущие периоды и компания на 100% уверена что их не буд...
Что бухгалтеры делают со счетами от поставщиков
Аноним
Аноним, Вы писали:образовывался Рыбхоз выделялись земли с/хоз назначения,  а теперь построен...
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Клерк
Старый ворчун
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Клерк
yante
  Надо сравнивать, как мне кажется, расходы за более длительный период. За три года, наприме...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Клерк
Невоспитанная
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Клерк
klerk.nsk
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Как из-за условного сотрудника Газпрома страдает наша пенсия и легальность зарплат
Клерк
Невоспитанная
Иногда дешевле заплатить штраф, чем получить удар от летящего сзади, у которого еще и страховки нет
Повысился штраф за непропуск пешехода
Клерк
Михаил_Хаймович
Аноним, Вы писали:На войне все средства хороши. С фиктивными надо бороться их же методами. Н...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Аноним
Потратить такие деньги на рас@ дяйство? 
Транспортный налог не отменят
Аноним
На войне все средства хороши. С фиктивными надо бороться их же методами.
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Аноним
Надо же когда то начинать с "поганками" бороться. Реальным юр.лицам бояться нечего.
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Аноним
Банк "Открытие". Сын взял кредит у них и там же заработная карта.Заблокировали все счета.Промычат...
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Аноним
может и от безысходности работают. Только гонора у них выше положенного!natalisa51, Вы писали:Есл...
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Аноним
Хорошо, кирдыкнется база. Кто за это отвечать будет? Налоговики арестуют! Реально будет удалить б...
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Аноним
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Аноним
Нравятся лекции Турова о легализации бизнеса, много советов полезных для себя нашёл!)
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Аноним
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Бухгалтер-экономист
Галина1977
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Аноним
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Scloud1C
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Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Клерк
Елена_N
natalisa51, совершенно верно! "Мудрая" политика наших экономистов-"профессионалов" увела работающ...
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Модератор.
varo
Аноним, Вы писали:Многие думают, что 1С в облаке &mdash; это сокращенная, урезанная по функционал...
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Аноним
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Аноним
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Аноним
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Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться