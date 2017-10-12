Минфин отрекся от прежних разъяснений: теперь необлагаемые 50 тысяч могут получить оба родителя

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Матпомощь в сумме до 50 тыс. рублей, выплачиваемая при рождении ребенка, не облагается НДФЛ на основании п.8 ст. 217 НК.

Минфин в своем письме от 26.09.2017 N 03-04-07/62184 указал, что положение об освобождении от НДФЛ единовременной выплаты (в том числе в виде материальной помощи) при рождении ребенка, производимой в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения) в сумме, не превышающей 50 000 рублей, подлежит применению работодателем в отношении каждого из родителей, усыновителей, опекунов, являющихся работниками организации.

В связи с изложенным ранее направленные разъяснения Минфина по указанному вопросу не применяются.

Вышеназванное письмо Минфина было доведено до сведения письмом ФНС № ГД-4-11/20041@ от 05.10.2017.

Напомним, ранее Минфин придерживался иной точки зрения и утверждал, что необлагаемой может быть выплата только одному из родителей, потому что 50000 – это лимит в целом на одного ребенка.

К слову, впервые о повороте на 180 градусов своего мнения по этому вопросу чиновники Минфина заявили в июле 2017, выпустив письмо № 03-04-06/44336 от 12.07.2017.

Комментируя эту новость, наши читатели пытались разгадать причины такой непредсказуемости Минфина, неожиданно сменившего гнев на милость.