Клерк.Ру
 
0
0

Минфин отрекся от прежних разъяснений: теперь необлагаемые 50 тысяч могут получить оба родителя

12.10.17 11:47
0

Матпомощь в сумме до 50 тыс. рублей, выплачиваемая при рождении ребенка, не облагается НДФЛ на основании п.8 ст. 217 НК.

Минфин в своем письме от 26.09.2017 N 03-04-07/62184 указал, что положение об освобождении от НДФЛ единовременной выплаты (в том числе в виде материальной помощи) при рождении ребенка, производимой в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения) в сумме, не превышающей 50 000 рублей, подлежит применению работодателем в отношении каждого из родителей, усыновителей, опекунов, являющихся работниками организации.

В связи с изложенным ранее направленные разъяснения Минфина по указанному вопросу не применяются.

Вышеназванное письмо Минфина было доведено до сведения письмом ФНС № ГД-4-11/20041@ от 05.10.2017.

Напомним, ранее Минфин придерживался иной точки зрения и утверждал, что необлагаемой может быть выплата только одному из родителей, потому что 50000 – это лимит в целом на одного ребенка.

К слову, впервые о повороте на 180 градусов своего мнения по этому вопросу чиновники Минфина заявили в июле 2017, выпустив письмо № 03-04-06/44336 от 12.07.2017.

Комментируя эту новость, наши читатели пытались разгадать причины такой непредсказуемости Минфина, неожиданно сменившего гнев на милость.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтерские новости
 
Минфин сменил гнев на милость: необлагаемые 50 тыс. при рождении ребенка может получить каждый родитель
 
Бухгалтерские новости
 
Матпомощь 50 тыс. рублей при рождении ребенка, выплаченная каждому из родителей, не облагается взносами
 

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
»
Мнения 94
Энергия мысли
room111
А чего вы переживаете, будут ИП работать, только в черную. 
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Аноним
Да, ребята, хорошее дело президентские выборы. Хоть что-то
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Клерк
mityai
Как они собираются такое ограничивать? В кошелек каждому шахтеру не залезешь ))
В России ограничат сумму покупки криптовалют
Клерк
ВаляЧел
 Уже нарушение - трудового кодекса, налогового, гражданского... Вот и скажите потом, что раб...
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Аноним
Банки кидают граждан, граждане кидают банки, все справедливо. А государство старается кинуть и те...
Число физлиц-банкротов растет
Клерк
yante
Старый ворчун, Вы писали:Ещё доставляет этот пункт: 11. Настоящее Соглашение может быть изме...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Аноним
Какая еще альтернатива? Властям хочется и пошлину и НДС ввести.
Вместо прибыли убыток: сколько потеряет бюджет от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров
Клерк
Rusalka new
Галина1977, Вы писали:А если было уплачено ДО 01.01.17? Куда писать? Аналогичный вопрос!
Как ПФР и ФНС будут возвращать переплату по взносам
Клерк
Старый ворчун
Ещё доставляет этот пункт: 11. Настоящее Соглашение может быть изменено Компанией в одностор...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Клерк
Rusalka new
Аноним, Вы писали:Мне два банка отказали в открытии счёта для ООО. Один на основании того же 115-...
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»
Аноним
Кто бы их еще покупал, фантазеры кремлевские (ну или мечтатели).
В России ограничат сумму покупки криптовалют
Аноним
Добрый день. Кто подскажет, какие риски имею прописав у себя в квартире человека, который являетс...
Исполнительное производство для чайников. Первое знакомство со службой судебных приставов.
Клерк
MissCherie
На самом деле у меня есть несколько ИП, которые работают САМИ (овощи-фрукты, канцтовары). И ...
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Аноним
Честно жить невозможно..... посмотришь вокруг цветет то, что может украсть....  Ка...
Новые правила налоговых проверок с 19 августа 2017 года
Клерк
Михаил_Хаймович
Аноним, Вы писали:Михаил Хаймович, доброго дня! А в регионах эта тема тоже актуальна?Я дирек...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Клерк
Листопад5
С 1 августа, как обычно, работающим пенсионерам будет произведена корректировка пенсий с учетом с...
Как вырастут пенсии в 2018 году
Клерк
Sigma_21
так работают тысячи все сами иногда мужья помогают  Уже нарушение - трудового кодекса, налог...
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Клерк
Sigma_21
Аноним, Вы писали:Ураааа! Неужели?? Слава Богу! Не буду значит закрываться! Уже перестала  в...
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Клерк
Lartchik
Подскажите, кто уже обжаловал: подавать жалобу нужно в территориальную инспекцию или в 46? Ни раз...
Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ. Как появляются и что с ними делать
Аноним
medyza, Вы писали:Драйзер жил Драйзер жив Драйзер будет жить!  -"Фининсист"  Финан...
Игра в кошки-мышки с государством: почему пришел конец Бинбанку и причем тут пенсии
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, а Вы думаете, что в русском алфавите 66 букв? ;)
Образец заполнения счета-фактуры с 1 октября 2017 года
Клерк
Свечков
всегда позиция министерства и правительства заключалась в том, что в этой системе ...
Минтруд против изменения системы северных надбавок и районных коэффициентов
Клерк
Старый ворчун
Аноним, Вы писали:Старый ворчун, Вы писали:Путного описания нет. На сайте написано "тариф оптимал...
Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться
Клерк
nmy1
Аноним, Вы писали:Если повышать на такие копейки, то можно было бы и вперёд, уже сейчас за следую...
Как вырастут пенсии в 2018 году
Аноним
Модератор! А тут разжигают! Удалили бы Вы коммент из Москвы в 9:56
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»
<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, никакого штрафа, если у налоговой были данные о ваших объектах налогообложения.
Что делать, если вы не получили налоговое уведомление
<b>Модератор</b>
Над.К
klerk.nsk, а что Вас так удивило? Огромное количество ИПшников в стране так работает. Торгов...
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Аноним
Аноним, Вы писали:так работают тысячи все сами иногда мужья помогают Не продукты. Белье.
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Аноним
Если повышать на такие копейки, то можно было бы и вперёд, уже сейчас за следующий год повысить.
Как вырастут пенсии в 2018 году
Аноним
так работают тысячи все сами иногда мужья помогают
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Аноним
Столкнулись так же с данной проблемой. ИФНС г.Москвы посылает в ПФР. ПФР просит заявление, которо...
ФНС отправляет страхователей, возмущенных неверным сальдо по страховым взносам, в ПФР и ФСС
Аноним
Михаил Хаймович, доброго дня! А в регионах эта тема тоже актуальна?Я директор ООО, зарегистр...
ИФНС требует подтвердить реальность адреса в ЕГРЮЛ, но на практике не дает это сделать
Клерк
klerk.nsk
В отпуск еду  В отпуск еду, закрываю  Продуктовый закрываете? На время отпуска? Что за...
ФНС озвучила, кто в итоге получит отсрочку по онлайн-ККТ
Аноним
Может государство увидет из чего состоят продуктовые корзины семей и сколько они стоят... 
Кто, кроме налоговиков, станет проверять чеки онлайн-касс
Аноним
совсем охренели........это уже прям беспредел какой-то...........
Счет заблокирован банком: три способа решить проблему. И почему банки готовы «похохотать в суде»