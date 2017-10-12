Минтруд: санаторно-курортные путевки надо освободить от взносов в ФСС

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В Минтруд поступило предложение исключить из объекта обложения страховыми взносами на обязательное соцстрахование от несчастных случаев стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными факторами.

В своем письме № 17-0/10/В-7499 от 28.09.2017 Минтруд сообщает, что поддерживает такую идею.

Одним из основных принципов обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний является экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий труда, снижении производственного травматизма и профзаболеваемости.

В целях реализации указанного принципа Федеральным законом N 125-ФЗ предусмотрено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма.

Перечень предупредительных мер включает в том числе санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

Учитывая изложенное, Минтруд считает возможным поддержать предложение об исключении из объекта обложения страховыми взносами на обязательное социальное страхование стоимости путевок на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, приобретенных в рамках финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, осуществляемого ФСС.