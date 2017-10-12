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Как считают транспортный налог при изменении места жительства

12.10.17 15:13
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Исчисление транспортного налога физическим лицам осуществляется налоговыми органами по месту жительства физических лиц, напоминает УФНС Санкт-Петербурга.

Во избежание двойного налогообложения расчет транспортного налога при смене места жительства физического лица после 24.08.2013 должен осуществляться в налоговом органе:

  • по прежнему месту жительства - по месяц изменения места жительства включительно;
  • по новому месту жительства - начиная с месяца, следующего за месяцем изменения места жительства.

Постановка на учет в налоговом органе по новому месту жительства осуществляется на основании сведений о смене места жительства, поступивших из органов миграционного учета.

Рассчитать транспортный налог самостоятельно можно с помощью электронного сервиса ФНС России «Налоговый калькулятор – расчет транспортного налога». Подробная информация о ставках и льготах доступна в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

В случае необходимости уточнения данных, указанных в налоговом уведомлении, заявление можно направить по прилагаемой к уведомлению форме (отрывная часть) в адрес инспекции, указанной в налоговом уведомлении, либо обратиться в налоговый орган с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».

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