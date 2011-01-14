Клерк.Ру
 

Полный список КБК по налогам, сборам и взносам на 2017 год

09.01.17 10:27
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Несмотря на то, что информации о том, что приказ Минфина с кодами бюджетной квалификации покинул Минюст, еще нет, Клерк.ру публикует список КБК по налогам, сборам и взносам на 2017 год.

Среди изменений налоговых кодов следует отметить появление двух новых КБК: по налогу на прибыль с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний и НДФЛ с таких же доходов. Основные коды для уплаты налогов остались прежними.

Самые большие изменения внесены в коды по страховым взносам. Обратите внимание, что КБК по уплате взносов за периоды до 1 января 2017 года отличаются от кодов, за периоды после этой даты. Т.е. при уплате взносов за декабрь 2016 года используются одни коды, а при уплате за январь 2017 года уже другие.При этом за совсем старые расчетные периоды могут быть совершенно другие КБК.

В таблице приведены основные коды для уплаты взносов. Остальные коды можно найти в полном списке КБК по страховым взносам.

Вид взносов Взносы, начисленные за периоды до 01.01.2017 Взносы, начисленные за периоды после 01.01.2017
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 182 1 02 02010 06 1000 160 182 1 02 02010 06 1010 160
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 182 1 02 02090 07 1000 160 182 1 02 02090 07 1010 160
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 182 1 02 02101 08 1011 160 182 1 02 02101 08 1013 160
Фиксированные пенсионные взносы ИП (рассчитываемые от МРОТ)
 		 182 1 02 02140 06 1100 160 182 1 02 02140 06 1110 160
Фиксированные пенсионные  взносы ИП с дохода свыше 300 тыс.рублей (1%) 182 1 02 02140 06 1200 160 отдельного КБК не предусмотрено
Фиксированные взносы ИП на медицинское страхование
 		 182 1 02 02103 08 1011 160 182 1 02 02103 08 1013 160

 

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9 мнений
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Аноним
, Чебоксары
В платежке за себя ИП (1%  с превышения 300000, остался неоплаченный декабрь 2016 года) наверху в квадратике ставить 09 или 08? В Пенсионный фонд в платежке ставила 08, сейчас в налоговую думаю 09 ставить...
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Аноним
, Москва
Скажите пожалуйста, а где саму квитанцию(ип налог за себя 2016) взять можно?старые на сайте пфр можно было составить, а новую найти не могу.заранее спасибо 
<b>Модератор</b>
Над.К
Вы платите туда же, куда и налоги. Поэтому просто берете за образец налоговую квитанцию и меняете там КБК на нужные, ставите нужные расчетный период и назначение платежа. Всё.
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