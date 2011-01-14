Полный список КБК по налогам, сборам и взносам на 2017 год

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Несмотря на то, что информации о том, что приказ Минфина с кодами бюджетной квалификации покинул Минюст, еще нет, Клерк.ру публикует список КБК по налогам, сборам и взносам на 2017 год.

Среди изменений налоговых кодов следует отметить появление двух новых КБК: по налогу на прибыль с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний и НДФЛ с таких же доходов. Основные коды для уплаты налогов остались прежними.

Самые большие изменения внесены в коды по страховым взносам. Обратите внимание, что КБК по уплате взносов за периоды до 1 января 2017 года отличаются от кодов, за периоды после этой даты. Т.е. при уплате взносов за декабрь 2016 года используются одни коды, а при уплате за январь 2017 года уже другие.При этом за совсем старые расчетные периоды могут быть совершенно другие КБК.

В таблице приведены основные коды для уплаты взносов. Остальные коды можно найти в полном списке КБК по страховым взносам.