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Анастасия Мальцева, эксперт по бухучету и налогообложению компании "Гестион". Фото предоставлено компанией

Какую отчетность предстоит сдать ИП, который зарегистрировался, но не работал?

01.02.17 12:05
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Вопрос от читательницы Клерк.Ру Евгении (г. Владивосток)

Зарегистрировала ИП в ноябре 2016, открыла расчетный счет в декабре. Но деятельность будет вестись только с января 2017 года. Т.е. за эти 2 месяца 2016 года никакой активности по ИП не было. В налоговой узнала, что стою на ОСНО. И поменять систему имеет смысл только в январе, когда будут первые движения по счету. Подскажите, пожалуйста, надо ли платить какие-либо налоги и сдавать какую-либо декларацию за ноябрь-декабрь 2016 года?

Несмотря на то, что у вас отсутствует деятельность в 2016 г. и нет наемных сотрудников, вам необходимо отчитаться по ОСНО за 2016 г., сдав декларации:

  • Декларацию по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2016 г.– до 25.01.2017 г. (сдается ежеквартально до 25 числа следующего месяца). Все организации-плательщики НДС сдают налоговую декларацию только в электронной форме (п. 5 ст.174 НК РФ). Согласно ФЗ N 134 от 28.06.2013 декларацию следует сдавать через компанию-оператора электронного документооборота.

Следует иметь ввиду, что индивидуальный предприниматель, признаваемый налогоплательщиком по одному или нескольким налогам, не осуществляющий операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках, и не имеющий по этим налогам объектов налогообложения, предоставляет по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию. Такое право предоставлено пунктом 2 статьи 80 Налогового кодекса РФ. Срок подачи единой упрощенной налоговой декларации за 4 квартал 2016 г – не позднее 20.01.2017 г. Если у вас отсутствует деятельность, то выгоднее сдать единую упрощенную декларацию по НДС на бумаге, нежели подключаться к оператору ТКС и сдавать налоговую декларацию по НДС.

  • Декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2016 г. – до 30 апреля 2017 года. (сдается ежегодно до 30 апреля года следующего за отчетным).

Изменить систему налогообложения с ОСНО на УСН можно с 1 января следующего года, то есть с начала налогового периода (ст. 346.13 НК РФ)., но перед этим нужно в обязательном порядке подать уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Для этого нужно документ – «Уведомление о переходе на УСН» по форме № 26.2.-1 (утверждена приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829). Его можно предоставить электронно, или на бумажном носителе. Срок подачи не позднее 31 декабря года, предшествующего году, в котором будет применяться упрощенка. В 2016 году 31 декабря приходится на субботу, значит крайний срок переносится на 9 января, как на первый рабочий день 2017 года, поэтому последний день подачи уведомления о переходе на упрощенный режим – 9 января 2017 года.

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Анастасия Мальцева

эксперт по бухучету и налогообложению компании «Гестион»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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