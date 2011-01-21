Есть ли надежда получить единовременную выплату пенсионных накоплений, если не хватает 40 рублей?

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Вопрос от Натальи, читательницы Клерк.Ру из г. Карачаевска

С ноября 2016 г. получаю страховую пению по старости (досрочно, по выслуге). Для единовременной выплаты пенсионных накоплений мне не хватило буквально 40 рублей пенсии. Будут ли изменения в исчислении периода расчета накопительной части пенсии (сейчас он составляет 288 месяцев)?

Безусловно, так называемый коэффициент дожития постоянно меняется в зависимости от уровня продолжительности жизни в России, который постоянно меняется. Так что я не исключаю изменения этого коэффициента в рамках 2017 года.

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