Узнать точную сумму накоплений по программе софинансирования пенсий можно в Пенсионном Фонде

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Вопрос от Марины Викторовны, читательницы Клерк.Ру из г. Новый Уренгой

С 2009 по 2015 участвовала в программе софинансирования. Накоплена сумма 161 тыс. руб. на накопительной части. Моя пенсия 13800. Положена ли мне единовременная выплата или срочная, и в каком размере к пенсии?

Первое, что стоит отметить. Единовременно осуществляется выплата всей накопительной части пенсии, а не только накопленной в рамках программы софинансирования. Не зная, сколько накоплено в рамках этой категории пенсии, ответить на ваш вопрос нельзя. Для подобных расчетов вам лучше обратиться в пенсионный фонд. При этом, могу предположить, что суммарная накопительная часть пенсии у вас составляет более 5% от общей пенсии, что является порогом для единовременной выплаты. В результате, благодаря участию в программе софинансирования, вы можете подать на срочную выплату – вся ваша накопительная часть пенсии будет выплачена в течение 10 лет, а часть от софинансирования принесет вам порядка 1342 рублей в месяц.

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