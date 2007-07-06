Клерк.Ру
 

РПЦ выбыла из числа аффилированных лиц банка «Пересвет»

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Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (РПЦ) выбыло из числа аффилированных лиц банка «Пересвет», следует из материалов банка. Согласно документу, РПЦ покинула список 22 июня 2017 года в связи с уменьшением ее доли в капитале банка, размер которой упал ниже 20% от уставного капитала.

23 июня стало известно, что в результате проведения дополнительной эмиссии крупнейшим акционером банка «Пересвет» стал выкупивший вновь выпущенные акции Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»), получивший долю в 99,999989% в уставном капитале.
В результате и РПЦ, и «Экспоцентр» покинули список аффилированных лиц, пишет РБК.

До проведения допэмиссии крупнейшими акционерами «Пересвета» были финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (25,9%) и АО «Экспоцентр» (39,99%), после нее их доли сократились до 0,000003 и 0,000004% соответственно.

Новости банков банк Пересвет

В мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» теперь можно формировать платежки по шаблонам

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Привычные шаблоны платежей Сбербанк Бизнес Онлайн стали доступны и в мобильном приложении. Они позволяют проводить частые платежи быстро и без лишних усилий. Пользователям не нужно заполнять платёжное поручение с нуля: достаточно один раз сохранить шаблон и затем, при необходимости, его редактировать, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Кроме того, пользователи мобильного приложения могут увидеть доступную сумму овердрафта. Она отображается на обновлённых «карточках» счетов в верхней части экрана.

В приложении появилась информация по наложенным на счета арестам и ограничениям, а именно название органа, наложившего арест, а также сумма.

Приложение стало более качественно распознавать электронные версии и фотографии счетов в различных форматах для быстрого формирования платёжных поручений. В дополнение к этому появилась функция сканирования, распознавания и автоматического заполнения платёжного поручения по QR-коду на счёте.

Интернет-банкинг, электронный банкинг банк Сбербанк России

Межтопэнергобанк закрыл часть офисов из-за проблем с ликвидностью

Новости банкиру 0

Межтопэнергобанк, который ранее объявил о проблемах с ликвидностью, закрыл часть своих офисов, остальные работают только в консультационном режиме, сообщается на сайте кредитной организации.

Так, ряд офисов в Нижнем Новгороде, Балашихе и Ивантеевке работают лишь до 12 часов по местному времени. Офисы в Москве, Новосибирске, Бийске, Брянске, Владимире, Волжском, Калуге, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Реутове, Рязани, Тамбове, Твери работают до 13 часов дня. Офисы в Челябинске и в Белгороде работают до 15 часов по местному времени.
В понедельник 3 июля Межтопэнергобанк сообщил о затруднениях при осуществлении расчетов. Как отмечал банк, они были вызваны нехваткой доступной ликвидности. Ранее в июне Межтопэнергобанк временно прекратил обслуживание клиентов из-за технических проблем, сообщали РИА Новости в колл-центре банка. Головной офис банка также был закрыт по техническим причинам.
Как отмечали в банке, финансовое состояние кредитной организации стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере. Сокращение прибыли и увеличение объема просроченной задолженности также стало следствием отказа от исполнения своих обязательств крупными заемщиками.
Межтопэнергобанк — коммерческий банк, основанный в 1994 году. По объему активов входит в число 100 ведущих банков России (94 место по данным РИА Рейтинг). По состоянию на 1 июня 2017 года, объем активов Межтопэнергобанка составлял 50 миллиардов рублей.

Проблемные банки банк Межтопэнергобанк

Размер микрозайма для субъектов МСП могут увеличить до 5 млн. рублей

Новости банкиру 25

Минэкономразвития опубликовало проект закона, которым, в частности, вносятся изменения в закон об МФО.

Документ предполагает увеличение максимального размера микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства с 3 млн руб. до 5 млн руб.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, микрофинансирование наиболее привлекательно для небольших компаний, а также для начинающего бизнеса. Получение микрозайма связано с меньшим количеством ограничений в период выросших ставок кредитования.

Кредиты юридическим лицам микрозаймы

Сбербанк снизил ставки по кредитным картам

Новости банкиру 76

Сбербанк России с 1 июля снизил ставки по кредитным картам массовой линейки на 2-6 процентных пунктов, сообщает пресс-служба банка

Ставки были снижены по картам по продуктам Classic, Gold, а также по картам моментальной выдачи.
Для клиентов с предварительно одобренным предложением банка минимальная ставка теперь составляет 23,9% годовых, без предложения - 27,9%. При этом остальные параметры продуктов остаются без изменения – всем клиентам предоставляется бесплатная услуга полнофункционального мобильного банка с СМС информированием обо всех операциях по карте, а у клиентов с предодобренным предложением есть возможность оформить карту с бесплатным годовым обслуживанием на всем сроке действия карты.
Ранее сообщалось, что с 1 мая Сбербанк снизил ставки на величину до 4 п.п. по другому массовому продукту - потребкредитам. Минимальная ставка по нему составляет 12,9%.

Кредитование физических лиц банк Сбербанк России

В обществе потребителей призвали изменить модель регулирования микрозаймов

Новости банкиру 116

Модель регулирования микрозаймов должна быть изменена, ставка в 795% годовых не дает заемщикам возможности расплатиться.

Согласно закону "О потребительском кредите", полная стоимость займа не может более чем на треть превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение для этой категории кредитов. Во втором квартале 2016 года, согласно данным на сайте ЦБ, максимально допустимая полная стоимость потребительских микрозаймов составляла 806,95% годовых (для займа без обеспечения на срок до 1 месяца и на сумму до 30 тысяч рублей), в третьем квартале — 818,195% годовых. Такая ставка означает переплату в месяц по займу в 66% от его суммы, заявил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он также рассказал, что число людей, которым нужно банкротиться, выросло с 460 тысяч до 622 тысяч и рост продолжается. Главная причина – потребительские кредиты, вклад микрозаймов в эту статистику не так велик.
Янин также призвал к изменению процедуры банкротства физических лиц — она должна быть ускорена, а сбор на эти цели должен быть снижен (процедура банкротства стоит около 70 тысяч). Эксперт сообщил, что процедура банкротства может измениться уже в 2017 году, такие законопроекты есть.

Кредитование физических лиц микрозаймы

200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»

Новости банкиру 1448

Банки и некредитные финансовые организации (НПФ, страховые компании, брокеры, ломбарды, МФО и др.) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Данные о таких клиентах участники рынка отправляют в Росфинмониторинг. При этом получивший отказ в обслуживании клиент может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию.

Однако уже на этой неделе Росфинмониторинг, ЦБ и банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах. Банки уже получили черные списки на 200 тысяч подозрительных клиентов, пишут «Известия». Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. В списке значатся как физические, так и юридические лица.

Какой-либо детальной информации о причинах включения в этот список нет, и пока сложно понять, какой клиент стал подозрительным из-за того, что просто не донес документы, а кто реально занимался отмыванием, пояснил «Известиям» источник в банковском сфере.

— Присутствие организации, ИП или физлица в списке отказников может повлечь для них сложности с банковским обслуживанием. Однако нельзя исключать, что некоторые клиенты могут попасть в список в результате формального подхода или субъективной оценки со стороны кредитных организаций, — отметила руководитель службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова.

Регулятор, по ее словам, неоднократно указывал, что присутствие компании или физлица в списке не должно становиться черной меткой.

Противодействие легализации в банках Росфинмониторинг

Межтопэнергобанк приостановил работу с клиентами

Новости банкиру 116

Межтопэнергобанк (Москва) приостановил работу с физлицами и юрлицами в целом по банковской сети, сообщили "Интерфаксу" в одном из подразделений финорганизации в Новосибирске.

"Наличных денег в банке нет. Обслуживание по вкладам и кредитам в настоящий момент приостановлено", - сказал сотрудник банка. Сотрудник банка не сообщил причины и срок действия ограничений, отметив, что "лицензия у банка на данный момент не отозвана, но это может произойти".

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что ограничения по операциям с юрлицами начались накануне. "Не осуществляются расчеты по корсчетам. Более того, счета нельзя закрыть", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что работа операционного офиса в Новосибирске приостановлена.

Проблемные банки банк Межтопэнергобанк

В поисковой системе Яндекса сайты МФО теперь «промаркированы»

Новости банкиру 81

Банк России приступил к реализации проекта по маркированию в поисковой выдаче системы Яндекс сайтов микрофинансовых организаций, сведения о которых содержатся одновременно в государственном реестре МФО и в реестре одной из трех действующих СРО в сфере финансового рынка.

В соответствии с совместным проектом Банка России и компании Яндекс в поисковой выдаче системы Яндекс появился специальный «маркер» (зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ»), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются финансовые услуги компании, которая имеет статус МФО. Это означает, что сведения о ней внесены в государственный реестр МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через саморегулируемую организацию, членом которой она является, и деятельность такого кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей финансовых услуг на микрофинансовом рынке.

Проект станет важной частью деятельности Банка России по противодействию нелегальным кредиторам, сообщает пресс-служба ЦБ. Новый инструмент предоставляет потребителю возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают соответствующим статусом. В свою очередь нелегальные компании, в том числе двойники, действующие в интернете, будут лишены возможности вводить в заблуждение потребителя, выдавая себя за микрофинансовые организации.

Кредитование физических лиц микрофинансовые организации

Матвиенко: более чем у трети банков отозвана лицензия

Новости банкиру 288

В настоящее время более чем у трети зарегистрированных на территории России банков отозваны или аннулированы лицензии, они признаны банкротами, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Межрегионального банковского совета в Совфеде.

"В настоящее время на территории Российской Федерации зарегистрировано 946 кредитных организаций. Больше чем у трети из них отозвана или аннулирована лицензия. Практически все они признаны банкротами и в отношении них открыто конкурсное производство", — передает слова Матвиенко РИА Новости.
По словам спикера СФ, в целом в России закрывается в среднем около 100 банков ежегодно.

"Понятно, что выведение с рынка неустойчивых и недобросовестных игроков обеспечивает надежность и стабильность всей национальной финансово-кредитной системы. И если сама банковская система не избавляется от недобросовестных участников, эту функцию приходится выполнять регулятору", — отметила Матвиенко.
Она привела данные Агентства по страхованию вкладов, согласно которым 80% российских банков лишились своих лицензий в результате криминальных действий их собственников и руководителей.
Наибольшее распространение получили схемы по кредитованию своих же собственников, завышению стоимости активов и фиктивной капитализации, подчеркнула Матвиенко. По ее словам, в преддверии процедуры банкротства, "активы банков превращаются в необеспеченные кредиты и векселя несуществующих компаний".
"С сожалением должна отметить, что дополнение Уголовного кодекса статьей об ответственности руководителей финансовых организаций за искажение отчетности не смогло переломить ситуацию", — заявила спикер.

Проблемные банки Валентина Матвиенко

Банки будут опознавать клиентов по биометрическим параметрам

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К октябрю 2017 года российские банки должны получить от Минкомсвязи и «Ростелекома» готовое решение по сбору и регистрации биометрических параметров граждан — изображений лица и голосовых слепков, пишут «Известия».

Планируется, что к декабрю кредитные организации смогут опробовать эти решения, после чего технологии сбора биометрических параметров и формирование биометрических шаблонов будут внедрены на практике.

Национальная биометрическая платформа (НБП) создается на базе «Ростелекома» — она будет запущена до конца 2017 года. НБП позволит россиянам совершать юридически значимые действия без предъявления паспорта. Например, гражданин сможет открыть вклад и получить кредит, не посещая офис кредитной организации. Кроме того, в настоящее время Госдума рассматривает законопроект, позволяющий проводить идентификацию удаленно — с помощью портала госуслуг. Как следует из документа, новому клиенту нужно будет явиться в банк, чтобы получить логин и пароль от портала госуслуг. После этого гражданин сможет обслуживаться в любом банке, а дополнительным способом аутентификации станут SMS и биометрия.

— Сбор биометрических параметров россиян и в дальнейшем проверка их по биометрическим данным станет возможным благодаря НБП. Все биометрические шаблоны будут храниться в НБП. Банки будут идентифицировать граждан через портал госуслуг, а также проводить проверку личности по биометрическому шаблону НБП, - сказал глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Кредитование физических лиц биометрические данные

Хакерской атаке подвергся банк «Хоум кредит»

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Банк «Хоум Кредит» подвергся вирусной атаке, вирус затронул все офисы кредитной организации, в том числе центральный. Сотрудникам банка рекомендовали выключить все компьютеры, все отделения банка приостановили работу. Об этом сообщил источник агентству РБК.
В пресс-службе Хоум Кредита сказали РБК, что сейчас они устроили проверку безопасности всех систем, но ни подтвердить, ни опровергнуть факт хакерской атаки на банк на данный момент они не могут.

Так же о «мощной хакерской атаке» сегодня на свои серверы сообщила «Роснефть», из-за вирусной атаки вышли из строя компьютеры целого ряда банков и предприятий на Украине.

Безопасность. Антивирусы вирусы

Чем грозит банкам отмена понятия тайны вкладов

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Госдума предлагает разрешить работникам правоохранительных органов доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну еще до решения суда. Начальник отдела банковских технологий СКБ-банка Александр Трахтенберг комментирует для Клерк.Ру судьбу института банковской тайны в России в случае принятия соответствующих законов:

"С правовой составляющей банковской тайны проблем нет: де-юре она сохраняется. Но фактически институт банковской тайны на сегодня уже имеет червоточину. С расширением количества организаций, имеющих право доступа к информации, составляющей институт банковской тайны, можно ожидать, что со временем этот институт будет размываться.
Более того, с расширением доступа к сведениям, составляющим банковскую тайну, создается обширное поле для злоупотреблений.
Кроме того, сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть использованы в целях недобросовестной конкуренции. Информация о финансовых потоках какого-нибудь крупного экспортера будет небезынтересна конкурентам, в т.ч. конкурентам его партнеров. Как поступят западные партнеры российских банков, если будут знать, что информация о них станет доступной широкому кругу лиц? Очевиден удар по репутации всей банковской системы, в конечном счете – по государству".

Банковская система

Россияне стали активнее пользоваться платежными картами

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Количество активных платежных карт, с использованием которых совершались операции в течение I квартала текущего года, составило почти 140 млн, что на 7,7% выше аналогичного показателя предыдущего года, свидетельствует статистика Банка России.

За первые три месяца 2017 года наши граждане на территории России и за ее пределами совершили 5,1 млрд операций на 12,7 трлн рублей, сообщает пресс-служба ЦБ. При этом на долю безналичных операций пришлась основная масса транзакций по картам – 84,5%. Из 100 безналичных операций 89 совершались в организациях торговли и услуг, что составило более половины от общего объема таких операций.

На протяжении нескольких лет наблюдается сокращение среднего чека по таким операциям в торгово-сервисных предприятиях. В отчетном квартале 2017 года он составил 839рублей, в то время как в I квартале 2016 года – 917 рублей, а еще годом ранее – 960 рублей. Эта тенденция говорит о том, что платежные карты все чаще используются для оплаты регулярных некрупных покупок. Во многом это обусловлено также развитием POS-терминальной сети.

Платежные системы, Пластиковые карты банковские карты

Работать в банке? Фуууу

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Выпускники ВУЗов не хотят работать в банках. Такой информацией поделилась на своей страничке в Facebook Алена Владимирская — руководитель hr-агентства Pruffi.

Тренд вижу: выпускники вузов этого года НЕ хотят работать в банках. Даже на высокие зарплаты. Даже из профильных вузов.
Объясняют просто: я там не буду развиваться
Хотят в ИТ, в убранистику, в робототехнику, в образование в биомедицину , агро и фарму.
Ну что, дорогие банки. Платили раньше двойной счетчик заплаты умному кандидату? Похоже, скоро придется платить тройной (тихо скажу - уже сейчас Сбербанк платит начинающему программисту больше чем Гугл. И не потому что не понимает этого - а просто иначе не идут)
- Алена Владимирская

Неужели и правда работать в банке теперь не престижно и кредитные организации ждет кадровый голод?

Банковская деятельность вакансия

Сенаторы поддерживают идею наказывать банки, чьи банкоматы не различают фальшивки

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Глава бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин поддерживает предложение бизнес-сообщества об ужесточении наказания, вплоть до отзыва лицензии у банков, более 25% банкоматов которых не отвечают требованиях Центробанка РФ по проверке подлинности купюр.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский сообщил, что Банк России отмечает рост объемов приема банкоматами фальшивых банкнот, что связано с использованием банками дешевых моделей приемных устройств. Основная причина роста данного вида мошенничества — использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих один-два защитных признака.
"Это вопиющее безобразие, тут и Центробанк должен проявить жесткость, и если потребуется ужесточение нормативно-правовой базы, мы это сделаем", — сказал Рябухин РИА Новости в четверг.

Говоря о возможности отзыва лицензии у банков-нарушителей, сенатор подчеркнул, что "это одна из действенных мер, конечно, она сразу всех поставит на место, это очень серьезная мера и, если не помогают другие инструменты регулирования в этой части наведения порядка, то надо отзывать".
Глава комитета СФ отметил, что сенаторы возьмут этот вопрос под контроль. "Если это не единичный случай, а остановится системой, криминал этот надо искоренять", — уверен он.
По словам Рябухина, тема банкоматов, которые принимают и выдают фальшивые банкноты может быть поднята в ходе заседания Банковского совета в Совете Федераций 26 июня.

Кассовые операции в банках банкомат

Банки получили доступ к выпискам из Пенсионного фонда о заемщиках

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Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что российские банки получили доступ к данным Пенсионного фонда России (ПФР) — как это описывают собеседники газеты «Ведомости»: к сведениям о пенсионных счетах потенциальных заемщиков. Получить, например, сведения на всех работающих у корпоративного клиента, через развёрнутую систему невозможно. Банк, с разрешения частного лица, после обмена подтверждающими sms, получает данные на этого человека. С данными ПФР работают четыре банка, рассказал председатель НП «Национальный совет финансового рынка» Андрей Емелин, в пилотном проекте участвовало 32 банка. По данным iDSystems, выписками из ПФР интересуется около 90 банков. Система работает исключительно с заёмщиками зарегистрированными на портале Госуслуг. Однако, как напомнил гендиректор iDSystems Андрей Федорец, банки могут сами регистрировать клиентов на Госуслугах.

В мае «Ведомости» узнали, что Центробанк предложил проводить идентификацию онлайн-заемщиков исключительно с помощью Госуслуг (их Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)); Пенсионный фонд России и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ещё весной 2017 были закрыты для частных структур, в том числе банков. В начале июня первую выписку из Пенсионного фонда о потенциальном заёмщике получил «Хоум Кредит банк»; «Тинькофф банк» подключается к проекту; структуры ВТБ в III квартале начнут тесты, а подключение намечено на 2018 год, «ОТП банк» тестирует систему; «Русский стандарт», «Сбербанк» планируют подключение.

Кредитование физических лиц Добровольное пенсионное страхование ПФР

ЦБ заявил о снижении спроса россиян на иностранную валюту

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Чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту в апреле 2017 года сократился на 6% по сравнению с мартом, до 1,7 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

"В апреле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 6% и составил 1,7 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары уменьшился на 18%, на европейскую валюту – вырос на 40%", — говорится в опубликованном сообщении ЦБ РФ.

Отмечается, что активность населения на внутреннем рынке наличной иностранной валюты в апреле несколько снизилась после роста на протяжении двух предыдущих месяцев. При этом снижение активности наблюдалось как по спросу, так и по предложению наличной иностранной валюты и было связано исключительно с операциями с наличными долларами. В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной иностранной валюты.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в апреле по сравнению с мартом сократился на 7% и составил 5,5 миллиарда долларов. При этом спрос населения на доллары в апреле по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 13%, до 3,7 миллиарда долларов, на европейскую валюту – вырос на 9%, составив 1,7 миллиарда долларов. Доля долларов в структуре совокупного спроса сократилась до 68% относительно 73% месяцем ранее, доля европейской валюты возросла до 30% с 26%.
Население в апреле по сравнению с мартом на 9% сократило объем покупки наличной иностранной валюты в уполномоченных банках — 2,8 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 15% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты – больше на 5%. Количество операций по покупке физлицами наличной иностранной валюты увеличилось на 5% и составило 1,9 миллиона сделок. Средний размер сделки по покупке сократился на 14% и составил 1,475 тысячи долларов.

Валютный рынок ЦБ РФ

Мошенники изобрели новый способ воровства денег из банкоматов

Новости банкиру 525

Сбербанк столкнулся с новым видом хищения наличных денег из банкоматов, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на конференции "Актуальные вопросы наличного денежного обращения".

"Мы зафиксировали это впервые, и непросто это было зафиксировать. В принципе зафиксировали с использованием искусственного интеллекта", - цитирует "Интерфакс" его слова.

Механизм хищения средств таков: мошенник вставлял карточку в банкомат, запрашивал определенную сумму, деньги устройством отсчитывались и подавались в купюроприемник. Злоумышленник удерживал карточку в устройстве и вынимал деньги с помощью приспособления в виде крючка. Таким образом, деньги с карты не списывались и сохранялись на карте, а мошенник получал наличные на руки. Банк мог обнаружить такое хищение только через несколько дней при инкассации банкомата.

  Появился данный вид мошенничества в марте и был распространен в Санкт-Петербурге и Москве. "В стране, к сожалению, данный вид мошенничества продолжает поступательно двигаться", - посетовал зампред Сбербанка.

Валютный рынок банкомат

Глава ВТБ не верит в криптовалюты

Новости банкиру 203

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не верит в биткойн и другие криптовалюты. "Я думаю, что тут надо относиться с определенным скепсисом. Я думаю, что в будущем это какое-то развитие получит, но сейчас трудно предсказать, насколько легко. Пока я не очень лично верю в биткойн и криптовалюты", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава ВТБ также добавил, что с подозрением относится к биткойну, передает "Интерфакс". "Пока, мне кажется, это больше спекулятивная валюта", - отметил он, напомнив, что председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина тоже осторожна в своих высказываниях о криптовалютах.

"Это модная тема, и, конечно, прогресс здесь будет идти. Но я думаю, что сегодня то, что касается криптовалют, ни законодательство, ни взаимоотношения с регуляторами - пока ни в коей мере не проанализировано и не решено", - сказал Костин.

По его словам, больший интерес представляют технологии, связанные с биткойном, например, блокчейн. "Эта технология является одной из перспективных, на мой взгляд, но тоже не единственной и не абсолютной в том плане, что она будет использована и в какой степени. Есть другие точки зрения, и ряд центральных банков мировых заявили, что вряд ли они будут использовать", - сказал Костин.

Между тем глава Сбербанка Герман Греф, напротив, поддерживает развитие рынка криптовалют и даже сам совершает сделки купли-продажи биткойнов.

Валютный рынок биткоины

Новости банкиру

РПЦ выбыла из числа аффилированных лиц банка «Пересвет»
Банковские новости 16:15

Финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви (РПЦ) выбыло из числа аффилированных лиц банка «Пересвет», следует из материалов банка. Согласно документу, РПЦ покинула список 22 июня 2017 года в связи с уменьшением ее доли в капитале банка, размер которой упал ниже 20% от уставного капитала.

23 июня стало известно, что в результате проведения дополнительной эмиссии крупнейшим акционером банка «Пересвет» стал выкупивший вновь выпущенные акции Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, подконтролен «Роснефти»), получивший долю в 99,999989% в уставном капитале.

В результате и РПЦ, и «Экспоцентр» покинули список аффилированных лиц, пишет РБК.

До проведения допэмиссии крупнейшими акционерами «Пересвета» были финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (25,9%) и АО «Экспоцентр» (39,99%), после нее их доли сократились до 0,000003 и 0,000004% соответственно.

 
Новости банковбанк Пересвет
В мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» теперь можно формировать платежки по шаблонам
Банковские новости 14:07

Привычные шаблоны платежей Сбербанк Бизнес Онлайн стали доступны и в мобильном приложении. Они позволяют проводить частые платежи быстро и без лишних усилий. Пользователям не нужно заполнять платёжное поручение с нуля: достаточно один раз сохранить шаблон и затем, при необходимости, его редактировать, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Кроме того, пользователи мобильного приложения могут увидеть доступную сумму овердрафта. Она отображается на обновлённых «карточках» счетов в верхней части экрана.

В приложении появилась информация по наложенным на счета арестам и ограничениям, а именно название органа, наложившего арест, а также сумма.

Приложение стало более качественно распознавать электронные версии и фотографии счетов в различных форматах для быстрого формирования платёжных поручений. В дополнение к этому появилась функция сканирования, распознавания и автоматического заполнения платёжного поручения по QR-коду на счёте.

 
Интернет-банкинг, электронный банкингбанк Сбербанк России
Межтопэнергобанк закрыл часть офисов из-за проблем с ликвидностью
Банковские новости 12:32

Межтопэнергобанк, который ранее объявил о проблемах с ликвидностью, закрыл часть своих офисов, остальные работают только в консультационном режиме, сообщается на сайте кредитной организации.

Так, ряд офисов в Нижнем Новгороде, Балашихе и Ивантеевке работают лишь до 12 часов по местному времени. Офисы в Москве, Новосибирске, Бийске, Брянске, Владимире, Волжском, Калуге, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Реутове, Рязани, Тамбове, Твери работают до 13 часов дня. Офисы в Челябинске и в Белгороде работают до 15 часов по местному времени.

В понедельник 3 июля Межтопэнергобанк сообщил о затруднениях при осуществлении расчетов. Как отмечал банк, они были вызваны нехваткой доступной ликвидности. Ранее в июне Межтопэнергобанк временно прекратил обслуживание клиентов из-за технических проблем, сообщали РИА Новости в колл-центре банка. Головной офис банка также был закрыт по техническим причинам.

Как отмечали в банке, финансовое состояние кредитной организации стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере. Сокращение прибыли и увеличение объема просроченной задолженности также стало следствием отказа от исполнения своих обязательств крупными заемщиками.

Межтопэнергобанк — коммерческий банк, основанный в 1994 году. По объему активов входит в число 100 ведущих банков России (94 место по данным РИА Рейтинг). По состоянию на 1 июня 2017 года, объем активов Межтопэнергобанка составлял 50 миллиардов рублей.

 
Проблемные банкибанк Межтопэнергобанк
Размер микрозайма для субъектов МСП могут увеличить до 5 млн. рублей
Банковские новости 03.07.2017, 16:32

Минэкономразвития опубликовало проект закона, которым, в частности, вносятся изменения в закон об МФО.

Документ предполагает увеличение максимального размера микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства с 3 млн руб. до 5 млн руб.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, микрофинансирование наиболее привлекательно для небольших компаний, а также для начинающего бизнеса. Получение микрозайма связано с меньшим количеством ограничений в период выросших ставок кредитования.

 
Кредиты юридическим лицаммикрозаймы
Сбербанк снизил ставки по кредитным картам
Банковские новости 03.07.2017, 14:02

Сбербанк России с 1 июля снизил ставки по кредитным картам массовой линейки на 2-6 процентных пунктов, сообщает пресс-служба банка

Ставки были снижены по картам по продуктам Classic, Gold, а также по картам моментальной выдачи.

Для клиентов с предварительно одобренным предложением банка минимальная ставка теперь составляет 23,9% годовых, без предложения - 27,9%. При этом остальные параметры продуктов остаются без изменения – всем клиентам предоставляется бесплатная услуга полнофункционального мобильного банка с СМС информированием обо всех операциях по карте, а у клиентов с предодобренным предложением есть возможность оформить карту с бесплатным годовым обслуживанием на всем сроке действия карты.

Ранее сообщалось, что с 1 мая Сбербанк снизил ставки на величину до 4 п.п. по другому массовому продукту - потребкредитам. Минимальная ставка по нему составляет 12,9%.

 
Кредитование физических лицбанк Сбербанк России
Межтопэнергобанк приостановил работу с клиентами
Банковские новости 30.06.2017, 12:29

Межтопэнергобанк (Москва) приостановил работу с физлицами и юрлицами в целом по банковской сети, сообщили "Интерфаксу" в одном из подразделений финорганизации в Новосибирске.

"Наличных денег в банке нет. Обслуживание по вкладам и кредитам в настоящий момент приостановлено", - сказал сотрудник банка. Сотрудник банка не сообщил причины и срок действия ограничений, отметив, что "лицензия у банка на данный момент не отозвана, но это может произойти".

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что ограничения по операциям с юрлицами начались накануне. "Не осуществляются расчеты по корсчетам. Более того, счета нельзя закрыть", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что работа операционного офиса в Новосибирске приостановлена.

 
Проблемные банкибанк Межтопэнергобанк
200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»
Банковские новости 29.06.2017, 12:32 2

Банки и некредитные финансовые организации (НПФ, страховые компании, брокеры, ломбарды, МФО и др.) имеют право отказать клиенту в обслуживании, если его операции попадают под признаки отмывания денег или финансирования терроризма. Данные о таких клиентах участники рынка отправляют в Росфинмониторинг. При этом получивший отказ в обслуживании клиент может обратиться в другую финансовую организацию, чтобы вновь попытаться провести операцию.

Однако уже на этой неделе Росфинмониторинг, ЦБ и банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах. Банки уже получили черные списки на 200 тысяч подозрительных клиентов, пишут «Известия». Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций. В списке значатся как физические, так и юридические лица.

Какой-либо детальной информации о причинах включения в этот список нет, и пока сложно понять, какой клиент стал подозрительным из-за того, что просто не донес документы, а кто реально занимался отмыванием, пояснил «Известиям» источник в банковском сфере.

— Присутствие организации, ИП или физлица в списке отказников может повлечь для них сложности с банковским обслуживанием. Однако нельзя исключать, что некоторые клиенты могут попасть в список в результате формального подхода или субъективной оценки со стороны кредитных организаций, — отметила руководитель службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова.

Регулятор, по ее словам, неоднократно указывал, что присутствие компании или физлица в списке не должно становиться черной меткой.

 
Противодействие легализации в банкахРосфинмониторинг
В поисковой системе Яндекса сайты МФО теперь «промаркированы»
Банковские новости 28.06.2017, 13:27

Банк России приступил к реализации проекта по маркированию в поисковой выдаче системы Яндекс сайтов микрофинансовых организаций, сведения о которых содержатся одновременно в государственном реестре МФО и в реестре одной из трех действующих СРО в сфере финансового рынка.

В соответствии с совместным проектом Банка России и компании Яндекс в поисковой выдаче системы Яндекс появился специальный «маркер» (зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ»), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются финансовые услуги компании, которая имеет статус МФО. Это означает, что сведения о ней внесены в государственный реестр МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через саморегулируемую организацию, членом которой она является, и деятельность такого кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей финансовых услуг на микрофинансовом рынке.

Проект станет важной частью деятельности Банка России по противодействию нелегальным кредиторам, сообщает пресс-служба ЦБ. Новый инструмент предоставляет потребителю возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают соответствующим статусом. В свою очередь нелегальные компании, в том числе двойники, действующие в интернете, будут лишены возможности вводить в заблуждение потребителя, выдавая себя за микрофинансовые организации.

 
Кредитование физических лицмикрофинансовые организации
Хакерской атаке подвергся банк «Хоум кредит»
Банковские новости 27.06.2017, 17:02

Банк «Хоум Кредит» подвергся вирусной атаке, вирус затронул все офисы кредитной организации, в том числе центральный. Сотрудникам банка рекомендовали выключить все компьютеры, все отделения банка приостановили работу. Об этом сообщил источник агентству РБК.

В пресс-службе Хоум Кредита сказали РБК, что сейчас они устроили проверку безопасности всех систем, но ни подтвердить, ни опровергнуть факт хакерской атаки на банк на данный момент они не могут.

Так же о «мощной хакерской атаке» сегодня на свои серверы сообщила «Роснефть», из-за вирусной атаки вышли из строя компьютеры целого ряда банков и предприятий на Украине.

 
Безопасность. Антивирусывирусы
Банки будут опознавать клиентов по биометрическим параметрам
Банковские новости 27.06.2017, 11:32 1

К октябрю 2017 года российские банки должны получить от Минкомсвязи и «Ростелекома» готовое решение по сбору и регистрации биометрических параметров граждан — изображений лица и голосовых слепков, пишут «Известия».

Планируется, что к декабрю кредитные организации смогут опробовать эти решения, после чего технологии сбора биометрических параметров и формирование биометрических шаблонов будут внедрены на практике.

Национальная биометрическая платформа (НБП) создается на базе «Ростелекома» — она будет запущена до конца 2017 года. НБП позволит россиянам совершать юридически значимые действия без предъявления паспорта. Например, гражданин сможет открыть вклад и получить кредит, не посещая офис кредитной организации. Кроме того, в настоящее время Госдума рассматривает законопроект, позволяющий проводить идентификацию удаленно — с помощью портала госуслуг. Как следует из документа, новому клиенту нужно будет явиться в банк, чтобы получить логин и пароль от портала госуслуг. После этого гражданин сможет обслуживаться в любом банке, а дополнительным способом аутентификации станут SMS и биометрия.

— Сбор биометрических параметров россиян и в дальнейшем проверка их по биометрическим данным станет возможным благодаря НБП. Все биометрические шаблоны будут храниться в НБП. Банки будут идентифицировать граждан через портал госуслуг, а также проводить проверку личности по биометрическому шаблону НБП, - сказал глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

 
Кредитование физических лицбиометрические данные
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Матвиенко: более чем у трети банков отозвана лицензия
Банковские новости 26.06.2017, 14:43 1

В настоящее время более чем у трети зарегистрированных на территории России банков отозваны или аннулированы лицензии, они признаны банкротами, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Межрегионального банковского совета в Совфеде.

"В настоящее время на территории Российской Федерации зарегистрировано 946 кредитных организаций. Больше чем у трети из них отозвана или аннулирована лицензия. Практически все они признаны банкротами и в отношении них открыто конкурсное производство", — передает слова Матвиенко РИА Новости.

По словам спикера СФ, в целом в России закрывается в среднем около 100 банков ежегодно.

"Понятно, что выведение с рынка неустойчивых и недобросовестных игроков обеспечивает надежность и стабильность всей национальной финансово-кредитной системы. И если сама банковская система не избавляется от недобросовестных участников, эту функцию приходится выполнять регулятору", — отметила Матвиенко.

Она привела данные Агентства по страхованию вкладов, согласно которым 80% российских банков лишились своих лицензий в результате криминальных действий их собственников и руководителей.

Наибольшее распространение получили схемы по кредитованию своих же собственников, завышению стоимости активов и фиктивной капитализации, подчеркнула Матвиенко. По ее словам, в преддверии процедуры банкротства, "активы банков превращаются в необеспеченные кредиты и векселя несуществующих компаний".

"С сожалением должна отметить, что дополнение Уголовного кодекса статьей об ответственности руководителей финансовых организаций за искажение отчетности не смогло переломить ситуацию", — заявила спикер.

 
Проблемные банкиВалентина Матвиенко
Россияне стали активнее пользоваться платежными картами
Банковские новости 23.06.2017, 12:07 1

Количество активных платежных карт, с использованием которых совершались операции в течение I квартала текущего года, составило почти 140 млн, что на 7,7% выше аналогичного показателя предыдущего года, свидетельствует статистика Банка России.

За первые три месяца 2017 года наши граждане на территории России и за ее пределами совершили 5,1 млрд операций на 12,7 трлн рублей, сообщает пресс-служба ЦБ. При этом на долю безналичных операций пришлась основная масса транзакций по картам – 84,5%. Из 100 безналичных операций 89 совершались в организациях торговли и услуг, что составило более половины от общего объема таких операций.

На протяжении нескольких лет наблюдается сокращение среднего чека по таким операциям в торгово-сервисных предприятиях. В отчетном квартале 2017 года он составил 839рублей, в то время как в I квартале 2016 года – 917 рублей, а еще годом ранее – 960 рублей. Эта тенденция говорит о том, что платежные карты все чаще используются для оплаты регулярных некрупных покупок. Во многом это обусловлено также развитием POS-терминальной сети.

 
Платежные системы, Пластиковые картыбанковские карты
Сенаторы поддерживают идею наказывать банки, чьи банкоматы не различают фальшивки
Банковские новости 22.06.2017, 16:26

Глава бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин поддерживает предложение бизнес-сообщества об ужесточении наказания, вплоть до отзыва лицензии у банков, более 25% банкоматов которых не отвечают требованиях Центробанка РФ по проверке подлинности купюр.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский сообщил, что Банк России отмечает рост объемов приема банкоматами фальшивых банкнот, что связано с использованием банками дешевых моделей приемных устройств. Основная причина роста данного вида мошенничества — использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств, проверяющих один-два защитных признака.

"Это вопиющее безобразие, тут и Центробанк должен проявить жесткость, и если потребуется ужесточение нормативно-правовой базы, мы это сделаем", — сказал Рябухин РИА Новости в четверг.

Говоря о возможности отзыва лицензии у банков-нарушителей, сенатор подчеркнул, что "это одна из действенных мер, конечно, она сразу всех поставит на место, это очень серьезная мера и, если не помогают другие инструменты регулирования в этой части наведения порядка, то надо отзывать".

Глава комитета СФ отметил, что сенаторы возьмут этот вопрос под контроль. "Если это не единичный случай, а остановится системой, криминал этот надо искоренять", — уверен он.

По словам Рябухина, тема банкоматов, которые принимают и выдают фальшивые банкноты может быть поднята в ходе заседания Банковского совета в Совете Федераций 26 июня.

 
Кассовые операции в банкахбанкомат
Банки получили доступ к выпискам из Пенсионного фонда о заемщиках
Банковские новости 22.06.2017, 11:18

Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что российские банки получили доступ к данным Пенсионного фонда России (ПФР) — как это описывают собеседники газеты «Ведомости»: к сведениям о пенсионных счетах потенциальных заемщиков. Получить, например, сведения на всех работающих у корпоративного клиента, через развёрнутую систему невозможно. Банк, с разрешения частного лица, после обмена подтверждающими sms, получает данные на этого человека. С данными ПФР работают четыре банка, рассказал председатель НП «Национальный совет финансового рынка» Андрей Емелин, в пилотном проекте участвовало 32 банка. По данным iDSystems, выписками из ПФР интересуется около 90 банков. Система работает исключительно с заёмщиками зарегистрированными на портале Госуслуг. Однако, как напомнил гендиректор iDSystems Андрей Федорец, банки могут сами регистрировать клиентов на Госуслугах.

В мае «Ведомости» узнали, что Центробанк предложил проводить идентификацию онлайн-заемщиков исключительно с помощью Госуслуг (их Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)); Пенсионный фонд России и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ещё весной 2017 были закрыты для частных структур, в том числе банков.

В начале июня первую выписку из Пенсионного фонда о потенциальном заёмщике получил «Хоум Кредит банк»; «Тинькофф банк» подключается к проекту; структуры ВТБ в III квартале начнут тесты, а подключение намечено на 2018 год, «ОТП банк» тестирует систему; «Русский стандарт», «Сбербанк» планируют подключение.

 
Кредитование физических лицПФР
ЦБ заявил о снижении спроса россиян на иностранную валюту
Банковские новости 21.06.2017, 16:28 4

Чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту в апреле 2017 года сократился на 6% по сравнению с мартом, до 1,7 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

"В апреле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 6% и составил 1,7 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары уменьшился на 18%, на европейскую валюту – вырос на 40%", — говорится в опубликованном сообщении ЦБ РФ.

Отмечается, что активность населения на внутреннем рынке наличной иностранной валюты в апреле несколько снизилась после роста на протяжении двух предыдущих месяцев. При этом снижение активности наблюдалось как по спросу, так и по предложению наличной иностранной валюты и было связано исключительно с операциями с наличными долларами. В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной иностранной валюты.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в апреле по сравнению с мартом сократился на 7% и составил 5,5 миллиарда долларов. При этом спрос населения на доллары в апреле по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 13%, до 3,7 миллиарда долларов, на европейскую валюту – вырос на 9%, составив 1,7 миллиарда долларов. Доля долларов в структуре совокупного спроса сократилась до 68% относительно 73% месяцем ранее, доля европейской валюты возросла до 30% с 26%.

Население в апреле по сравнению с мартом на 9% сократило объем покупки наличной иностранной валюты в уполномоченных банках — 2,8 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 15% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты – больше на 5%. Количество операций по покупке физлицами наличной иностранной валюты увеличилось на 5% и составило 1,9 миллиона сделок. Средний размер сделки по покупке сократился на 14% и составил 1,475 тысячи долларов.

 
Валютный рынокЦБ РФ
Работать в банке? Фуууу
Банковские новости 21.06.2017, 12:53 14

Выпускники ВУЗов не хотят работать в банках. Такой информацией поделилась на своей страничке в Facebook Алена Владимирская — руководитель hr-агентства Pruffi.

Тренд вижу: выпускники вузов этого года НЕ хотят работать в банках. Даже на высокие зарплаты. Даже из профильных вузов.

Объясняют просто: я там не буду развиваться

Хотят в ИТ, в убранистику, в робототехнику, в образование в биомедицину , агро и фарму.

Ну что, дорогие банки. Платили раньше двойной счетчик заплаты умному кандидату? Похоже, скоро придется платить тройной (тихо скажу - уже сейчас Сбербанк платит начинающему программисту больше чем Гугл. И не потому что не понимает этого - а просто иначе не идут)

- Алена Владимирская

Неужели и правда работать в банке теперь не престижно и кредитные организации ждет кадровый голод?

 
Банковская деятельностьвакансия
Мошенники изобрели новый способ воровства денег из банкоматов
Банковские новости 21.06.2017, 10:32

Сбербанк столкнулся с новым видом хищения наличных денег из банкоматов, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на конференции "Актуальные вопросы наличного денежного обращения".

"Мы зафиксировали это впервые, и непросто это было зафиксировать. В принципе зафиксировали с использованием искусственного интеллекта", - цитирует "Интерфакс" его слова.

Механизм хищения средств таков: мошенник вставлял карточку в банкомат, запрашивал определенную сумму, деньги устройством отсчитывались и подавались в купюроприемник. Злоумышленник удерживал карточку в устройстве и вынимал деньги с помощью приспособления в виде крючка. Таким образом, деньги с карты не списывались и сохранялись на карте, а мошенник получал наличные на руки. Банк мог обнаружить такое хищение только через несколько дней при инкассации банкомата.

  Появился данный вид мошенничества в марте и был распространен в Санкт-Петербурге и Москве. "В стране, к сожалению, данный вид мошенничества продолжает поступательно двигаться", - посетовал зампред Сбербанка.

 
Валютный рынокбанкомат
Глава ВТБ не верит в криптовалюты
Банковские новости 20.06.2017, 16:32 6

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не верит в биткойн и другие криптовалюты. "Я думаю, что тут надо относиться с определенным скепсисом. Я думаю, что в будущем это какое-то развитие получит, но сейчас трудно предсказать, насколько легко. Пока я не очень лично верю в биткойн и криптовалюты", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава ВТБ также добавил, что с подозрением относится к биткойну, передает "Интерфакс". "Пока, мне кажется, это больше спекулятивная валюта", - отметил он, напомнив, что председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина тоже осторожна в своих высказываниях о криптовалютах.

"Это модная тема, и, конечно, прогресс здесь будет идти. Но я думаю, что сегодня то, что касается криптовалют, ни законодательство, ни взаимоотношения с регуляторами - пока ни в коей мере не проанализировано и не решено", - сказал Костин.

По его словам, больший интерес представляют технологии, связанные с биткойном, например, блокчейн. "Эта технология является одной из перспективных, на мой взгляд, но тоже не единственной и не абсолютной в том плане, что она будет использована и в какой степени. Есть другие точки зрения, и ряд центральных банков мировых заявили, что вряд ли они будут использовать", - сказал Костин.

Между тем глава Сбербанка Герман Греф, напротив, поддерживает развитие рынка криптовалют и даже сам совершает сделки купли-продажи биткойнов.

 
Валютный рынокбиткоины
Две кредитных организации лишились лицензий
Банковские новости 19.06.2017, 11:07

Приказами Банка России от сегодняшнего дня отозваны лицензии у двух кредитных организаций. Речь идет об АО Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк» (г. Москва) и АО Небанковская Кредитная Организация «Расчетный Финансовый Дом» (г. Санкт-Петербург).

Что касается «Фидбэка», то бизнес кредитной организации практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, отметили в пресс-службе ЦБ. В деятельности кредитной организации выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

Деятельность АО НКО «Расчетный Финансовый Дом» с конца 2016 года ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

 
Проблемные банкиотзыв лицензии
Сбербанк начал перемещать деньги с помощью дронов
Банковские новости 16.06.2017, 15:29 1

Накануне Сбербанк впервые осуществил инкассацию с помощью беспилотника. Об этом событии сообщил на своей страничке в Facebook первый зампред правления банка Лев Хасис.

«Сегодня впервые наш спец дрон, в рамках пилотного проекта, осуществил успешную реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 км/ч. Пока на дистанцию около 10 км», - рассказал Хасис.

По его словам, подобные испытания будут продолжены.

 
Валютные операциибанк Сбербанк России
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