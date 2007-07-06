Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не верит в биткойн и другие криптовалюты. "Я думаю, что тут надо относиться с определенным скепсисом. Я думаю, что в будущем это какое-то развитие получит, но сейчас трудно предсказать, насколько легко. Пока я не очень лично верю в биткойн и криптовалюты", - сказал Костин в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава ВТБ также добавил, что с подозрением относится к биткойну, передает "Интерфакс". "Пока, мне кажется, это больше спекулятивная валюта", - отметил он, напомнив, что председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина тоже осторожна в своих высказываниях о криптовалютах.

"Это модная тема, и, конечно, прогресс здесь будет идти. Но я думаю, что сегодня то, что касается криптовалют, ни законодательство, ни взаимоотношения с регуляторами - пока ни в коей мере не проанализировано и не решено", - сказал Костин.

По его словам, больший интерес представляют технологии, связанные с биткойном, например, блокчейн. "Эта технология является одной из перспективных, на мой взгляд, но тоже не единственной и не абсолютной в том плане, что она будет использована и в какой степени. Есть другие точки зрения, и ряд центральных банков мировых заявили, что вряд ли они будут использовать", - сказал Костин.

Между тем глава Сбербанка Герман Греф, напротив, поддерживает развитие рынка криптовалют и даже сам совершает сделки купли-продажи биткойнов.