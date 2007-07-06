Клерк.Ру
 

Опрос на Клерк.ру: домашние животные в офисе

Новости директору 82

Недавно прошла Всемирная неделя «Возьми питомца на работу». Идея этого праздника имеет много сторонников в Америке и Европе. В этом году к нему присоединилась и Россия.

Однако, комментируя новость о животных в офисе, наши читатели высказывали весьма противоречивые мнения.

В этой связи Клерк.ру решил провести опрос на данную тему. Приглашаем вас принять в нем участие.

Если сотрудники будут приводить в офис домашних животных, как вы к этому отнесетесь?

Ключевые слова: домашние животные, офис

Охрана труда домашние животные

Минэкономразвития запустило программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Новости директору 218

Статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев объявил о запуске новой программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства . Она предусматривает предоставление из бюджета РФ субсидий российским банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства  по льготной ставке. Объем кредитов, предоставленных в рамках этой программы, в 2017 году должен составить 50 млрд руб., пишет RNS.

Размер субсидии в рамках программы возмещения для кредитных организаций будет рассчитываться исходя из разницы между значением ключевой ставки Банка России (составляет 9% в настоящее время) на дату выплаты субсидии и значением процентной ставки, установленной Банком России по «Программе 6,5» (программа стимулирования кредитования банками МСП).
Также выбраны уполномоченные банки по программе возмещения: Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Соглашения о предоставлении субсидии будут заключены с банками в июле 2017 года, уточнили в МЭР.

Малый бизнес кредиты юрлицам

Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды

Новости директору 264

Согласно исследованию, проведенному аналитиками ОНФ, большинство россиян сдают деньги на школьные нужды. В среднем эта сумма составляет около 5 тыс. рублей в год.

В комментариях к материалу, посвященному этой теме, наши читатели выразили противоречивые мнения.

Клерк.ру, со своей стороны, решил провести соответствующий опрос на эту «денежно-школьную» тему. Приглашаем вас принять в нем участие.

Сдаете ли вы деньги на школьные нужды (ремонт, охрану и т.д.)?
Возмущаюсь, но сдаю
 
35.6%
53 голоса
 
Сдаю и считаю это нормальным
 
23.5%
35 голосов
 
Принципиально не сдаю. Игнорирую все призывы к этому
 
3.4%
5 голосов
 
Не сдаю, потому что никто не требует
 
4.7%
7 голосов
 
У меня нет детей-школьников, но я хочу посмотреть результаты опроса
 
32.9%
49 голосов
 
 

Общественные новости в России и мире школа

Как отпуск по беременности и родам включается в "северный" стаж для пенсии

Новости директору 0

Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. № 400-ФЗ закрепил возможность применения законодательства, действовавшего в период выполнения работы, в том числе исчисление стажа в льготном порядке.

Ранее действовавшее (до 01.01.2002г.) пенсионное законодательство позволяло засчитывать периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в страховой стаж в льготном исчислении (1 год за 1 год и 6 месяцев).

В таком же порядке подлежат зачету в страховой стаж до 01.01.2002г. отпуска по беременности и родам, начавшиеся в период работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, поскольку данный отпуск может рассматриваться как период временной нетрудоспособности, разъяснили в ОПФР по Воронежской области.

При этом следует помнить, что для права на досрочное пенсионное обеспечение за работу в районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним местностях (МПКС) требуется не только страховой стаж (для женщин не менее 20 лет, для мужчин – 25 лет), но и специальный стаж (15 лет в РКС или 20 лет в МПКС), который всегда исчисляется в календарном порядке, что было предусмотрено и ранее действовавшим законодательством.

Государственные пенсии пенсия

Порог задолженности, препятствующей выезду за рубеж, повысят до 30 тыс. рублей

Новости директору 0

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассмотрел поправки и рекомендовал принять во втором чтении законопроект, увеличивающий пороговую сумму долга для ограничения выезда за границу для должника с 10 тыс. до 30 тыс. рублей, передает RNS.

Увеличение не коснется должников по алиментам и по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также морального или имущественного вреда, причиненного преступлением. Для них планка долга, ограничивающая выезд за границу, останется прежней — более 10 тыс. рублей.

Законопроектом также предлагается передать функции по снятию запрета на выезд должников, оплативших задолженность, судебным приставам, которые должны будут в течение одного дня после уплаты должником задолженности вынести постановление (в электронной форме) о снятии ограничения.

«В случае принятия законопроекта новые положения вступят в силу с 1 октября 2017 года и могут применяться даже к тем ограничениям на выезд, которые были установлены в отношении должников еще до вступления в силу закона.

Предлагаемые изменения позволят максимально ускорить и упростить процедуру снятия ограничения на выезд из страны тем, кто добросовестно оплатил задолженность, и сделают этот механизм соразмерным нарушениям», — подчеркнул председатель комитета Павел Крашенинников. Предполагается, что второе чтение законопроекта состоится 7 июля на пленарном заседании Госдумы.

Исполнительное производство (судебные приставы) ограничение права на выезд

На поддержку ипотечных заемщиков выделят 2 млрд руб.

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На поддержку ипотечных заемщиков планируется дополнительно выделить из резервного фонда правительства 2 млрд рублей.
"По поручению президента РФ сейчас правительство разрабатывает мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков. Определена правительством сумма - это 2 млрд рублей", -сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства, пишет Интерфакс.

Моисеев добавил, что сейчас есть два предложения - Минстроя и Минфина, которые находятся в стадии согласования между собой. "Я думаю, что в течение нескольких дней мы между собой их согласуем", - сказал замминистра.

Ипотечное кредитование ипотечные кредиты

Россия увеличила импорт пальмового масла на 25,1%

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Данные Росстата свидетельствуют, что за 10 месяцев 2015 года импорт пальмового масла и его фракций вырос на 25,1%. В январе-октябре в Россию было ввезено 702 тыс тонн этого масла, при этом в октябре поставки снизились на 7,5%, до 87,9 тыс тонн.

За 10 месяцев импорт кокосового (копрового) масла, в том числе масла бабассу, упал на 8,2%, до 74,1 тыс тонн, импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масел и их фракций сократился на 64,1%, до 3 тыс тонн.

Ранее квоты на импорт пальмового масла предлагал ввести Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). Его представители неоднократно заявляли, что использование пальмового масла приводит к многочисленным случаям фальсификации молочной продукции, когда производители используют растительные жиры вместо молочных и не информируют об этом потребителей. В Минсельхозе выступают против ограничения пальмового масла и предлагают вместо этого маркировать продукцию с его содержанием, информирует «Интерфакс».

Увеличение поставок пальмового масла раскритиковала депутат Госдумы Мария Кожевникова. В ноябре она внесла в Госдуму законопроект, запрещающий прямое использование пальмового и кокосового масел в детском питании.

«В этом масле есть перекисное число, в Европе оно до – 0,5, у нас – 10. Нет разделения на пищевое и техническое масло. Нам сливают отходы. Вся молочка, все, что мы употребляем. Кроме того, нам его перевозят в цистернах из-под бензина, потому что у нас нет пищевых цистерн. В результате образуются онкологические заболевания. Мы сами себя не защищаем. Травим свой народ», – заявила она в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Отметим, специалисты Росстандарта установили, что жиры немолочного происхождения, в том числе пальмовое масло, содержит практически каждый второй образец мороженого пломбир и 38% исследованного сливочного масла.

Экономика России пальмовое масло

Почта России создаст собственную платежную систему

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"Почта России" планирует создать собственную платежную систему, следует из материалов предприятия, размещенных на сайте госзакупок. Кроме того, ФГУП планирует усовершенствовать программное обеспечение для ГИС ЖКХ.

Всего на эти цели "Почта" направит 1,418 млрд рублей, из которых около 400 млн рублей будет направлено на развитие платежной системы и около 1 млрд рублей - на развитие системы ГИС ЖКХ, передает "Интерфакс".

Платежная система разрабатывается "Почтой России" для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т.п.), сообщили в пресс-службе предприятия.

Сервис позволит оплачивать штрафы и налоги, товары на "Почта Маркете", доставку посылок и мелких пакетов (в том числе из интернет-магазинов), а также коммунальные и другие услуги. Основные мероприятия по созданию платежной функциональности "Почты России" планируется завершить к середине 2018 года.

Общественные новости в России и мире Почта России

10% россиян хотели бы переехать в другую страну

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ВЦИОМ представил сегодня данные мониторингового исследования, посвященного изучению эмиграционных настроений россиян.

Количество эмигрантов из России, как показывают данные опроса, в последний год заметно снизилось: так, если в 2016 г. о том, что людей, уезжающих на ПМЖ за границу, стало меньше, говорил 21% опрошенных, то в 2017 г. – уже 31%. При этом доля тех, кто отмечает их увеличение, за тот же период не изменилась (23%).

Абсолютное большинство наших сограждан (89% - максимум за всю историю измерений) не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну.

Если в 2015 г. о желании уехать зарубеж говорили 13%, то в 2017 г. - 10% россиян (прежде других – молодежь, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга). При этом заметно выросла доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух и, вместе с тем, стало меньше тех, кто вовсе не задумывается о сроках. Можно отметить, что этот выбор стали делать более обдуманно: чаще предпринимать реальные шаги к переезду (копить деньги, собирать информацию о «будущей Родине», консультироваться со знакомыми-эмигрантами и др.).

Мотивы переезда за год также заметно изменились: о высоком уровне жизни за границей грезят куда меньше, тогда как такие факторы, как социальная стабильность, климат и экология, уровень культуры, соблюдение прав человека и др. теперь ценятся куда выше, чем ранее. Также в качестве причин переезда чаще стали называть недовольство политикой властей и категорическое нежелание жить в России/сильную любовь к другой стране.

Наиболее привлекательной по-прежнему кажется жизнь в Германии – именно она второй год подряд возглавляет рейтинг стран, рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.

Общественные новости в России и мире эмиграция

Водителям из Киргизии могут разрешить использовать в России иностранные права

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С 1 июня 2017 года в России вступил в силу запрет на использование национальных или международных водительских удостоверений для водителей-иностранцев, работающих на территории РФ. Запрет, введенный по причине недостаточного знания водителями-иностранцами русского языка, распространяется и на граждан Киргизии, где русский употребляется в качестве официального языка.

В этой связи комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил и рекомендовал Думе принять обращение к Президенту В.В.Путину по вопросу предоставления гражданам Киргизии права управления транспортными средствами при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности.

Депутаты просят Президента рассмотреть вопрос о выводе граждан Киргизии из-под указанного запрета.

Учет автотранспорта водительские права

На Сахалине малоимущим выдают продуктовые наборы

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В Сахалинской области началось предоставление адресной продовольственной помощи малоимущим семьям. Всего новую меру социальной поддержки будут получать почти двадцать тысяч сахалинских семей, имеющих детей до 18 лет. Выдача продуктовых наборов организована через социальные магазины.

Адресная продовольственная помощь предоставляется раз в квартал. В продуктовую корзину входят рыбные консервы, тушёнка, сгущенное молоко, 4 вида крупы, чай, растительное масло, мука и сахар.

Стоимость одного набора для жителей Сахалина — 2500 рублей, для жителей Курильских островов — 3000 рублей, сообщили в региональном министерстве соцзащиты.

Общественные новости в России и мире малоимущие граждане

Дошкольников запретили оставлять в автомобилях без присмотра

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Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения.

Отныне перевозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, можно исключительно с их использованием или с использованием детских удерживающих устройств. Кроме того, введён запрет на оставление детей дошкольного возраста в транспортном средстве на время его стоянки без совершеннолетних лиц.

Предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребёнка, для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а также использование детских удерживающих устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет.

Также в Правила внесён ряд изменений юридико-технического характера, отмечается в пояснительной записке к постановлению.

Административное право, КоАП РФ поправки в правила дорожного движения

Вступил в силу запрет на продажу пива в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра

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Пиво в полимерной потребительской таре (ПЭТ-таре) объемом более 1,5 литра с 1 июля больше не может продаваться в российских магазинах, одновременно запрещается и розничная продажа такой продукции при оказании услуг общественного питания.

По закону о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции, в России с 1 января 2017 года запрещено производство и оборот (кроме розничной продажи) алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра. Розничная продажа пива в ПЭТ-упаковках более 1,5 литра запрещается с 1 июля текущего года.
За продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1,5 литра предполагается штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц, для компаний — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Производители пива заявляют, что пиво в большой ПЭТ-таре не продается в магазинах РФ уже несколько месяцев.. "Большинство участников рынка прекратили как производство, так и отгрузки продукции с 1 января 2017 года. В связи с этим, с учетом ограниченного срока годности продукции в ПЭТ-таре, в рознице не осталось продукции объемом более 1,5 литра", — сообщили РИА Новости в Союзе российских пивоваров.
При этом первоначальные опасения о негативном влиянии запретов на пивоваренную отрасль, по всей видимости, не подтвердились. "Потребители достаточно спокойно восприняли изменения и нормально переключились на пиво в упаковке меньшего объема. Самые страшные наши опасения не подтвердились, хотя некоторые бренды и потеряли в своих объемах", — говорит директор по корпоративным отношениям российского Heineken Кирилл Болматов.

Экономика России пиво

«Ростелеком» начинает прокладывать оптоволоконные линии в отдаленные деревни и села

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Государство в лице «Ростелекома» в ближайшие годы должно обеспечить связью все отдаленные села и деревни. Об этом 13 мая в ходе расширенной коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций РФ заявил глава министерства Николай Никифоров. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

В ходе коллегии был подписан десятилетний контракт между Министерством связи и «Ростелекомом», в соответствии с которым «Ростелеком» займется прокладкой инфраструктуры в небольшие населенные пункты России.

«Для операторов связи рыночной привлекательностью лишь те населенные пункты, где население превышает 50 000 человек, - пояснил Николай Никифоров. - Там их инвестиции в инфраструктуру могут окупиться. Но 45% населения нашей страны проживает в более маленьких городах и селах, и тут требуется внимание государства. «Большая четверка» сотовых операторов уже реализует обещания организовать связь в городах с населением от 10 до 50 тысяч человек. Но там, где живет меньше 10 000,  уже никакие рыночные механизмы не работают».

«Для решения проблемы Министерство подготовило программу реформы Фонда универсального обслуживания, в который по закону поступают 1,2% выручки всех операторов связи. 3 февраля президент России подписал поправки в закон о связи. Если раньше из этого фонда финансировалась только установка таксофонов и организация так называемых пунктов коллективного доступа, то теперь появляется единый оператор универсальной услуги – «Ростелеком», который обеспечит прокладку оптоволоконных линий связи в населенные пункты, где проживают от 250 до 500 жителей. Раньше мы не имели четкого перечня населенных пунктов, в которых нет современных услуг связи. Сегодня такой перечень совместно с местными властями сформирован, и он станет для «Ростелекома» планом работы», - также отметил Николай Никифоров.

Интернет интернет

Курение у подъездов жилых домов могут запретить

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В Госдуму поступил проект федерального закона № 212777-7, разработанный с целью защиты интересов некурящих граждан и обеспечения здоровья нации в целом.

 В документе устанавливается запрет на курение в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входов в подъезды многоквартирных домов. Принятый в феврале 2013 года «антитабачный закон» значительно ограничил места и территории, где курение разрешено. Курение запрещено на территориях и в помещениях образовательных организаций, учреждений культуры, спортивных объектов, а также в местах, где оказываются медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги. Кроме того, нельзя курить на межквартирных лестничных площадках, в подъездах жилых домов, кабинах лифта, на чердаках, в подвалах, на технических этажах многоквартирных домов, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов на вокзалы, в аэропорты, порты и станции метро.

«Однако место на выходе из подъезда (крыльце) в запретном перечне не упоминается. Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, - отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. - При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. А жители нижних этажей многоквартирных домов, становятся «заложниками» данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна. Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается кафе, ресторан, офис или магазин».

«Постоянное присутствие «дымящих» способно всерьез испортить жизнь, а также стать причиной возникновения многих хронических заболеваний, в том числе онкологии, у некурящих граждан», - подчеркивают парламентарии. – «Пагубная привычка не только губительно отражается на здоровье самого курильщика и его некурящих соседей, но и приводит к различного рода конфликтам».

Принятие и реализация проекта федерального закона приведет к снижению воздействия окружающего табачного дыма на здоровье граждан, проживающих в многоквартирных домах, считают его авторы.

Общественные новости в России и мире борьба с курением

Пенсии уволившимся пенсионерам будут индексировать быстро, но в 2018 году

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Владимир Путин подписал федеральный закон от 01.07.2017 N 134-ФЗ "О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях".

Таким образом, уволившимся пенсионерам индексация будет производится с 1-го числа следующего месяца после прекращения трудовой деятельности, а не через три месяца. Однако закон вступит в силу только с 1 января 2018 года. На этом настояло Правительство РФ.

Государственные пенсии индексация пенсий

У Почты России сменился руководитель

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Временным исполняющим обязанности гендиректора «Почты России» стала Ольга Осина. Об этом министр связи Николай Никифоров написал на своей странице в Twitter.

До этого дня Ольга Осина занимала должность первого заместителя гендиректора по финансовым, правовым и административным вопросам ФГУП «Почта России».
Контракт Дмитрия Страшнова, занимавшего этот пост с апреля 2013 года, истек 1 июля. РБК сообщал накануне, что Минкомсвязь не намерена продлевать контракт топ-менеджера, а так как решение о том, кто придет на смену Страшнову, до сих пор не принято, то, скорее всего, в компании будет назначен временно исполняющий обязанности руководителя.

Сообщения о возможной отставке Дмитрия Страшнова появились в конце ноября 2016 года, после того как Генпрокуратура потребовала возбудить против него уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями. По версии ведомства, топ-менеджер незаконно получил премию за 2014 год на сумму более 95 млн руб. Страшнов обвинения в свой адрес опровергал и говорил, что история с выплатой ему бонусов «перегрета».

Общественные новости в России и мире Почта России

29 млрд на повышение производительности труда: новый проект Минэкономразвития

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Минэкономразвития предложило проект повышения производительности труда в 1,5 раза до 2020 года и оценило стоимость его реализации в 29 млрд руб.

Увеличить производительность труда в 1,5 раза за семь лет поручил еще в 2012 г. Владимир Путин, срок поручения истечет в 2018 г., пишет газета "Ведомости".

По словам источника газеты, у программы будет две задачи: повысить производительность труда – один из немногих источников ускорения экономического роста в текущих демографических условиях – и поддержать тех, кого уволят. Большая часть средств пойдет на решение проблемы безработицы.

В 2017 г. в программе будут участвовать пять регионов, в 2018 и 2019 гг. – по 10, новые регионы будут прибавляться и дальше.

В проекте предлагается нанять консультантов по повышению производительности труда (за счет бюджетных денег), скорее всего это будут аудиторы из "Большой четверки". Консультанты будут направлены в отобранные компании для анализа эффективности и предложения кратко-, средне- и долгосрочных мер. Критерии выбора компаний – выручка до 30 млрд руб. и большой потенциал к повышению эффективности.

Эффект от эксперимента почувствуют не только избранные компании, но и остальные, надеется министерство. Для этого будет создан центр компетенций на базе ВЭБа – платформа, на которой будут собирать лучшие практики повышения производительности труда.

Второй этап программы - трудоустройство уволенных сотрудников. На это потребуется около 20 млрд руб. за три года и еще около 10 млрд в 2020 г. – к этому времени проект примет уже масштабный характер. Работодатели, которые нанимают сотрудников, уволенных из отобранных предприятий, получат налоговые преференции – так они смогут компенсировать часть заработной платы нанятых и расходы на их переезд. Речь может идти, например, об отсрочке уплаты налогов в размере социальных взносов, поясняет источник "Ведомостей". Чтобы у уволенных не было стресса, для них придумают новую форму увольнения – просто через перевод на новые предприятия.

«Все будет делаться последовательно: такого, чтобы мы столкнулись со всплеском безработицы из-за эксперимента, не будет, – обещает газете министр экономического развития Максим Орешкин. – Мы сразу прогнозируем количество уволенных, подсчитаем расходы, и за несколько месяцев до увольнения эти люди будут проходить переобучение, им подыщут новые места».

производительность труда

Клерки сдают деньги на школьные нужды

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Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему финансирования родителями расходов на школьные нужды.

Как показали результаты опроса, подавляющее число наших читателей (88%), имеющих детей-школьников сдают деньги на ремонт школы и прочие аналогичные нужды. При этом более половины опрошенных (53%) делают это отнюдь не добровольно: возмущаются, но платят. Еще 35% респондентов сдают деньги, потому что считают это нормальным.

А вот тех, кто не финансирует школьные ремонты принципиально, среди родителей оказалось не так много – всего 5%.

Стоит отметить, что 7% опрошенных ответили, что ничего не сдают, потому что школа не требует от них никаких денег.

Общественные новости в России и мире школа

В Москве у сотрудников Почты за 2 месяца зарплата выросла более чем на 20%

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Оптимизация управленческого персонала в московском филиале Почты России и введение показателей эффективности обслуживания позволили повысить заработную плату начальников отделений связи и их заместителей. Те, кто справляются с поставленными задачами на отлично, зарабатывают теперь на 20-30% больше, сообщает пресс-служба Почты России.

В настоящий момент заработная плата этой категории работников состоит из окладной части и премии. Размер оклада зависит от тех услуг, которые оказывает отделение связи. Чем больше объем работы – тем выше оклад. Начисление премии происходит по итогам выполнения отделением связи трех показателей KPI (показателей эффективности): отсутствие жалоб на обслуживание, своевременная обработка почтовых отправлений и правильное оформление наложенного платежа.

Начальники в режиме онлайн в специальной программе могут следить за выполнением их отделениями KPI и в случае необходимости принимать оперативные меры для корректировки ситуации. По результатам за месяц формируется рейтинг отделений связи.

Изменение системы мотивации операторов и почтальонов отделений связи – и как следствие рост их заработной платы – запланированы на IV квартал 2017 года.

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Константин_50 прокомментировал материал «Верховный суд: ИП на ОСНО могут учесть в затратах купленный товар не дожидаясь его реализации»
16:38
Аноним прокомментировал материал «Статья для бухгалтеров: как привлекают по УК РФ за обналичку»
16:36
Аноним прокомментировал материал «Статья для бухгалтеров: как привлекают по УК РФ за обналичку»
16:36
Аноним прокомментировал материал «Очередной "подарок" к отчетному периоду: внесены изменения в расчет 4-ФСС»
16:27
Аноним прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
16:16
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Верховный суд: ИП на ОСНО могут учесть в затратах купленный товар не дожидаясь его реализации»
16:15
Клерк
zzpp прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
16:10
Аноним прокомментировал материал «Статья для бухгалтеров: как привлекают по УК РФ за обналичку»
16:06
Клерк
zzpp прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
16:04
Аноним прокомментировал материал ««Бухгалтерская камасутра». Поза 2: где искать ошибки в требовании налоговиков»
16:02
Аноним прокомментировал материал «УФНС отказывают в рассмотрении жалоб на взыскание отсутствующей задолженности по взносам»
15:58
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
15:55
Аноним прокомментировал материал «Опрос на Клерк.ру: сбор денег на школьные нужды»
15:50
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