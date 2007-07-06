Недавно прошла Всемирная неделя «Возьми питомца на работу». Идея этого праздника имеет много сторонников в Америке и Европе. В этом году к нему присоединилась и Россия.
Однако, комментируя новость о животных в офисе, наши читатели высказывали весьма противоречивые мнения.
В этой связи Клерк.ру решил провести опрос на данную тему. Приглашаем вас принять в нем участие.
Новости директору
Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013г. № 400-ФЗ закрепил возможность применения законодательства, действовавшего в период выполнения работы, в том числе исчисление стажа в льготном порядке.
Ранее действовавшее (до 01.01.2002г.) пенсионное законодательство позволяло засчитывать периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в страховой стаж в льготном исчислении (1 год за 1 год и 6 месяцев).
В таком же порядке подлежат зачету в страховой стаж до 01.01.2002г. отпуска по беременности и родам, начавшиеся в период работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, поскольку данный отпуск может рассматриваться как период временной нетрудоспособности, разъяснили в ОПФР по Воронежской области.
При этом следует помнить, что для права на досрочное пенсионное обеспечение за работу в районах Крайнего Севера (РКС) и приравненных к ним местностях (МПКС) требуется не только страховой стаж (для женщин не менее 20 лет, для мужчин – 25 лет), но и специальный стаж (15 лет в РКС или 20 лет в МПКС), который всегда исчисляется в календарном порядке, что было предусмотрено и ранее действовавшим законодательством.
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рассмотрел поправки и рекомендовал принять во втором чтении законопроект, увеличивающий пороговую сумму долга для ограничения выезда за границу для должника с 10 тыс. до 30 тыс. рублей, передает RNS.
Увеличение не коснется должников по алиментам и по возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также морального или имущественного вреда, причиненного преступлением. Для них планка долга, ограничивающая выезд за границу, останется прежней — более 10 тыс. рублей.
Законопроектом также предлагается передать функции по снятию запрета на выезд должников, оплативших задолженность, судебным приставам, которые должны будут в течение одного дня после уплаты должником задолженности вынести постановление (в электронной форме) о снятии ограничения.
«В случае принятия законопроекта новые положения вступят в силу с 1 октября 2017 года и могут применяться даже к тем ограничениям на выезд, которые были установлены в отношении должников еще до вступления в силу закона.
Предлагаемые изменения позволят максимально ускорить и упростить процедуру снятия ограничения на выезд из страны тем, кто добросовестно оплатил задолженность, и сделают этот механизм соразмерным нарушениям», — подчеркнул председатель комитета Павел Крашенинников. Предполагается, что второе чтение законопроекта состоится 7 июля на пленарном заседании Госдумы.
На поддержку ипотечных заемщиков планируется дополнительно выделить из резервного фонда правительства 2 млрд рублей.
"По поручению президента РФ сейчас правительство разрабатывает мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков. Определена правительством сумма - это 2 млрд рублей", -сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. Эти средства будут выделены из резервного фонда правительства, пишет Интерфакс.
Моисеев добавил, что сейчас есть два предложения - Минстроя и Минфина, которые находятся в стадии согласования между собой. "Я думаю, что в течение нескольких дней мы между собой их согласуем", - сказал замминистра.
"Почта России" планирует создать собственную платежную систему, следует из материалов предприятия, размещенных на сайте госзакупок. Кроме того, ФГУП планирует усовершенствовать программное обеспечение для ГИС ЖКХ.
Всего на эти цели "Почта" направит 1,418 млрд рублей, из которых около 400 млн рублей будет направлено на развитие платежной системы и около 1 млрд рублей - на развитие системы ГИС ЖКХ, передает "Интерфакс".
Платежная система разрабатывается "Почтой России" для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т.п.), сообщили в пресс-службе предприятия.
Сервис позволит оплачивать штрафы и налоги, товары на "Почта Маркете", доставку посылок и мелких пакетов (в том числе из интернет-магазинов), а также коммунальные и другие услуги. Основные мероприятия по созданию платежной функциональности "Почты России" планируется завершить к середине 2018 года.
ВЦИОМ представил сегодня данные мониторингового исследования, посвященного изучению эмиграционных настроений россиян.
Количество эмигрантов из России, как показывают данные опроса, в последний год заметно снизилось: так, если в 2016 г. о том, что людей, уезжающих на ПМЖ за границу, стало меньше, говорил 21% опрошенных, то в 2017 г. – уже 31%. При этом доля тех, кто отмечает их увеличение, за тот же период не изменилась (23%).
Абсолютное большинство наших сограждан (89% - максимум за всю историю измерений) не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну.
Если в 2015 г. о желании уехать зарубеж говорили 13%, то в 2017 г. - 10% россиян (прежде других – молодежь, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга). При этом заметно выросла доля тех, кто планирует осуществить переезд в течение года-двух и, вместе с тем, стало меньше тех, кто вовсе не задумывается о сроках. Можно отметить, что этот выбор стали делать более обдуманно: чаще предпринимать реальные шаги к переезду (копить деньги, собирать информацию о «будущей Родине», консультироваться со знакомыми-эмигрантами и др.).
Мотивы переезда за год также заметно изменились: о высоком уровне жизни за границей грезят куда меньше, тогда как такие факторы, как социальная стабильность, климат и экология, уровень культуры, соблюдение прав человека и др. теперь ценятся куда выше, чем ранее. Также в качестве причин переезда чаще стали называть недовольство политикой властей и категорическое нежелание жить в России/сильную любовь к другой стране.
Наиболее привлекательной по-прежнему кажется жизнь в Германии – именно она второй год подряд возглавляет рейтинг стран, рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.
Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения.
Отныне перевозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, можно исключительно с их использованием или с использованием детских удерживающих устройств. Кроме того, введён запрет на оставление детей дошкольного возраста в транспортном средстве на время его стоянки без совершеннолетних лиц.
Предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребёнка, для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а также использование детских удерживающих устройств либо ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет.
Также в Правила внесён ряд изменений юридико-технического характера, отмечается в пояснительной записке к постановлению.
С 1 июня 2017 года в России вступил в силу запрет на использование национальных или международных водительских удостоверений для водителей-иностранцев, работающих на территории РФ. Запрет, введенный по причине недостаточного знания водителями-иностранцами русского языка, распространяется и на граждан Киргизии, где русский употребляется в качестве официального языка.
В этой связи комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил и рекомендовал Думе принять обращение к Президенту В.В.Путину по вопросу предоставления гражданам Киргизии права управления транспортными средствами при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности.
Депутаты просят Президента рассмотреть вопрос о выводе граждан Киргизии из-под указанного запрета.
Владимир Путин подписал федеральный закон от 01.07.2017 N 134-ФЗ "О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях".
Таким образом, уволившимся пенсионерам индексация будет производится с 1-го числа следующего месяца после прекращения трудовой деятельности, а не через три месяца. Однако закон вступит в силу только с 1 января 2018 года. На этом настояло Правительство РФ.
В Сахалинской области началось предоставление адресной продовольственной помощи малоимущим семьям. Всего новую меру социальной поддержки будут получать почти двадцать тысяч сахалинских семей, имеющих детей до 18 лет. Выдача продуктовых наборов организована через социальные магазины.
Адресная продовольственная помощь предоставляется раз в квартал. В продуктовую корзину входят рыбные консервы, тушёнка, сгущенное молоко, 4 вида крупы, чай, растительное масло, мука и сахар.
Стоимость одного набора для жителей Сахалина — 2500 рублей, для жителей Курильских островов — 3000 рублей, сообщили в региональном министерстве соцзащиты.
Временным исполняющим обязанности гендиректора «Почты России» стала Ольга Осина. Об этом министр связи Николай Никифоров написал на своей странице в Twitter.
До этого дня Ольга Осина занимала должность первого заместителя гендиректора по финансовым, правовым и административным вопросам ФГУП «Почта России».
Контракт Дмитрия Страшнова, занимавшего этот пост с апреля 2013 года, истек 1 июля. РБК сообщал накануне, что Минкомсвязь не намерена продлевать контракт топ-менеджера, а так как решение о том, кто придет на смену Страшнову, до сих пор не принято, то, скорее всего, в компании будет назначен временно исполняющий обязанности руководителя.
Сообщения о возможной отставке Дмитрия Страшнова появились в конце ноября 2016 года, после того как Генпрокуратура потребовала возбудить против него уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями. По версии ведомства, топ-менеджер незаконно получил премию за 2014 год на сумму более 95 млн руб. Страшнов обвинения в свой адрес опровергал и говорил, что история с выплатой ему бонусов «перегрета».
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Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему финансирования родителями расходов на школьные нужды.
Как показали результаты опроса, подавляющее число наших читателей (88%), имеющих детей-школьников сдают деньги на ремонт школы и прочие аналогичные нужды. При этом более половины опрошенных (53%) делают это отнюдь не добровольно: возмущаются, но платят. Еще 35% респондентов сдают деньги, потому что считают это нормальным.
А вот тех, кто не финансирует школьные ремонты принципиально, среди родителей оказалось не так много – всего 5%.
Стоит отметить, что 7% опрошенных ответили, что ничего не сдают, потому что школа не требует от них никаких денег.
Недавно прошла Всемирная неделя «Возьми питомца на работу». Идея этого праздника имеет много сторонников в Америке и Европе. В этом году к нему присоединилась и Россия.
Однако, комментируя новость о животных в офисе, наши читатели высказывали весьма противоречивые мнения.
В этой связи Клерк.ру решил провести опрос на данную тему. Приглашаем вас принять в нем участие.
Пиво в полимерной потребительской таре (ПЭТ-таре) объемом более 1,5 литра с 1 июля больше не может продаваться в российских магазинах, одновременно запрещается и розничная продажа такой продукции при оказании услуг общественного питания.
По закону о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции, в России с 1 января 2017 года запрещено производство и оборот (кроме розничной продажи) алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 литра. Розничная продажа пива в ПЭТ-упаковках более 1,5 литра запрещается с 1 июля текущего года.
За продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 1,5 литра предполагается штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц, для компаний — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Производители пива заявляют, что пиво в большой ПЭТ-таре не продается в магазинах РФ уже несколько месяцев.. "Большинство участников рынка прекратили как производство, так и отгрузки продукции с 1 января 2017 года. В связи с этим, с учетом ограниченного срока годности продукции в ПЭТ-таре, в рознице не осталось продукции объемом более 1,5 литра", — сообщили РИА Новости в Союзе российских пивоваров.
При этом первоначальные опасения о негативном влиянии запретов на пивоваренную отрасль, по всей видимости, не подтвердились. "Потребители достаточно спокойно восприняли изменения и нормально переключились на пиво в упаковке меньшего объема. Самые страшные наши опасения не подтвердились, хотя некоторые бренды и потеряли в своих объемах", — говорит директор по корпоративным отношениям российского Heineken Кирилл Болматов.
В июле общественная организация «Опора России» проведет в Дальневосточном Федеральном округе опрос предпринимателей. Цель анкетирования – узнать мнение бизнесменов об основных факторах, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства.
В частности, речь идет о государственном управлении, работе институтов развития, трудовых ресурсах, доступности финансов, спросе и административных барьерах в работе. Итоги опроса станут основой для составления рейтинга субъектов ДФО, который будет представлен во время Восточного Экономического форума, сообщается на сайте «Опоры России».
В настоящее время на уровне Правительства РФ принята Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в РФ и «дорожная карта» по реализации этой стратегии. Координаторами проекта является открытое правительство и Генеральная прокуратура.
«Насколько эффективно идет работа в рамках Стратегии, стал ли бизнес чувствовать себя лучше, имеет ли возможности использовать новые инструменты – ответы на эти вопросы очень важны. Мониторить ситуацию, «приземлять» положение Стратегии в каждом регионе – важная задача «ОПОРЫ РОССИИ», - считает Константин Богданенко, руководитель Дальневосточной Дирекции общественной организации.
Он так же пригласил всех предпринимателей ДФО, заинтересованных в диалоге с властью, принять участие в опросе онлайн.
Оптимизация управленческого персонала в московском филиале Почты России и введение показателей эффективности обслуживания позволили повысить заработную плату начальников отделений связи и их заместителей. Те, кто справляются с поставленными задачами на отлично, зарабатывают теперь на 20-30% больше, сообщает пресс-служба Почты России.
В настоящий момент заработная плата этой категории работников состоит из окладной части и премии. Размер оклада зависит от тех услуг, которые оказывает отделение связи. Чем больше объем работы – тем выше оклад. Начисление премии происходит по итогам выполнения отделением связи трех показателей KPI (показателей эффективности): отсутствие жалоб на обслуживание, своевременная обработка почтовых отправлений и правильное оформление наложенного платежа.
Начальники в режиме онлайн в специальной программе могут следить за выполнением их отделениями KPI и в случае необходимости принимать оперативные меры для корректировки ситуации. По результатам за месяц формируется рейтинг отделений связи.
Изменение системы мотивации операторов и почтальонов отделений связи – и как следствие рост их заработной платы – запланированы на IV квартал 2017 года.
Россия продлила контрсанкции до 31 декабря 2018 года, соответствующий указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
«В целях защиты национальных интересов Российской Федерации… постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2018 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года», — говорится в документе.
Запрет на ввоз из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии на территорию Российской Федерации для продажи мясных и колбасных изделий, рыбы и морепродуктов, фруктов, овощей и молочной продукции был введен в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран в связи с присоединением Россией Крыма, напоминает агентство RNS.
Ранее о том, что Россия продлит ответные меры на санкции в отношении сельскохозяйственной продукции из США, стран ЕС и ряда других государств до конца 2018 года на заседании правительства сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В Госдуму поступил проект федерального закона № 212777-7, разработанный с целью защиты интересов некурящих граждан и обеспечения здоровья нации в целом.
В документе устанавливается запрет на курение в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входов в подъезды многоквартирных домов. Принятый в феврале 2013 года «антитабачный закон» значительно ограничил места и территории, где курение разрешено. Курение запрещено на территориях и в помещениях образовательных организаций, учреждений культуры, спортивных объектов, а также в местах, где оказываются медицинские, реабилитационные и санаторно-курортные услуги. Кроме того, нельзя курить на межквартирных лестничных площадках, в подъездах жилых домов, кабинах лифта, на чердаках, в подвалах, на технических этажах многоквартирных домов, а также в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов на вокзалы, в аэропорты, порты и станции метро.
«Однако место на выходе из подъезда (крыльце) в запретном перечне не упоминается. Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, - отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке. - При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. А жители нижних этажей многоквартирных домов, становятся «заложниками» данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна. Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается кафе, ресторан, офис или магазин».
«Постоянное присутствие «дымящих» способно всерьез испортить жизнь, а также стать причиной возникновения многих хронических заболеваний, в том числе онкологии, у некурящих граждан», - подчеркивают парламентарии. – «Пагубная привычка не только губительно отражается на здоровье самого курильщика и его некурящих соседей, но и приводит к различного рода конфликтам».
Принятие и реализация проекта федерального закона приведет к снижению воздействия окружающего табачного дыма на здоровье граждан, проживающих в многоквартирных домах, считают его авторы.
Заместитель Министра экономического развития РФ Александр Цыбульский провёл заседание комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногородах, сообщает пресс-служба МЭР.
На заседании принято решение о создании ТОСЭР в 9 моногородах. Это Верхнеуфалейский городской округ Челябинской области, город Котовск Тамбовской области, Лесновское городское поселение Рязанской области, город Невинномысск Ставропольского края, город Петровск Саратовской области, городское поселение Рузаевка Республики Мордовия, город Сарапул Удмуртской Республики, город Сосенский Калужской области, городское поселение Тутаев Ярославской области.
Проекты предусматривают создание в моногородах не менее 13 тысяч постоянных рабочих мест и привлечение порядка 50 млрд. рублей инвестиций за 10 лет.
Резиденты ТОСЭР в моногородах могут получить широкий набор преференций по налоговым платежам и взносам во внебюджетные фонды. В частности, инвесторам предоставляются льготы по налогам на прибыль и имущество, по земельному налогу, НДПИ. Кроме того, почти в 4 раза сокращаются взносы во внебюджетные фонды. На данный момент в реестре резидентов ТОСЭР в моногородах зарегистрированы 32 компании.
В России может появиться программа субсидирования чартерных перелетов внутри страны. Соответствующие рекомендации комитет по экономической политике Совета Федерации направил в Правительство, пишут «Известия».
Как отмечается в докладе члена комитета СФ Игоря Фомина, по оценке ВЦИОМа и Высшей школы экономики, порядка 30 млн россиян готовы отдыхать в России при наличии финансовой возможности. Субсидирование перелетов позволит им путешествовать по стране. По расчетам Фомина, при объеме субсидий в 2 млрд рублей в федеральный бюджет в виде налогов вернется 4,3 млрд, а в региональные — 2,1 млрд рублей. Также за счет субсидирования внутренних авиаперевозок российские курорты смогут на равных конкурировать с зарубежными. При этом грамотно построенная программа субсидирования поможет продлить туристический сезон и положительно повлияет на цены.
— К сожалению, цены на отдых в родной стране порой оказываются менее доступны, чем в популярных зарубежных дестинациях. Эту ситуацию необходимо исправлять. Первым шагом может стать снижение транспортных расходов туристов — в частности, расходов на авиабилеты. Благодаря субсидированию чартерных авиаперевозок русские туристы смогут добраться до отечественных курортов по приемлемым ценам, — сообщил Игорь Фомин.
Как уточнил сенатор, комитет СФ по социальной политике будет отстаивать необходимость компенсировать авиакомпаниям перевозки российских туристов.
Представители отрасли полагают, что господдержка авиаперелетов может существенно помочь развитию внутреннего туризма.
— Если перелеты станут доступнее, большинство граждан, которые сейчас отдыхают дома и на дачах, с удовольствием отправятся на российские курорты. Согласно опросам, большинство граждан однозначно готовы отдыхать на территории России, если это будет доступно по ценам. Мы должны на это ориентироваться, — сказал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.
По его словам, сегодня внутри России практически не развиты туристические чартерные перевозки. Возможное введение их поддержки позволит усилить этот сектор.
Статс-секретарь — заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев объявил о запуске новой программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства . Она предусматривает предоставление из бюджета РФ субсидий российским банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке. Объем кредитов, предоставленных в рамках этой программы, в 2017 году должен составить 50 млрд руб., пишет RNS.
Размер субсидии в рамках программы возмещения для кредитных организаций будет рассчитываться исходя из разницы между значением ключевой ставки Банка России (составляет 9% в настоящее время) на дату выплаты субсидии и значением процентной ставки, установленной Банком России по «Программе 6,5» (программа стимулирования кредитования банками МСП).
Также выбраны уполномоченные банки по программе возмещения: Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Соглашения о предоставлении субсидии будут заключены с банками в июле 2017 года, уточнили в МЭР.
- Справочники
- ОКУН (общероссийский классификатор услуг населению)
- Календарь налогоплательщика
- Производственный календарь
- Пособия в 2017 году
- Ключевая ставка ЦБ РФ: 10.50%
- МРОТ 6204 руб.
- КБК 2017 (налоги, сборы, страховые взносы)
- Пенсионный калькулятор от ПФР России
- Инструменты для бухгалтера и предпринимателей
- Подготовка и сдача нулевой отчетности
- Калькулятор больничных
- УСН 6% (расчет платежей для налога)
- Калькулятор отпускных
- Калькулятор пеней
- Расчет фиксированных взносов ИП
- Учетная политика
- Валютный калькулятор
- Транспортный налог