Клерк.Ру
 

Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки о повышении акцизов

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Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект об индексации ставок на подакцизные товары на 4% в 2020 году, отсрочке повышения акцизов на сигареты в 2018 году, увеличении НДПИ для собственников объектов системы газоснабжения и продлении повышенной ставки НДПИ на добычу нефти до конца 2020 года.

Пакет поправок в Налоговый кодекс предусматривает индексацию ставок акцизов на подакцизные товары в 2020 году на прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции в 4%, что позволит получить дополнительные 56,2 млрд руб. по сравнению с доходами 2019 года.
Согласно законопроекту, на большинство подакцизных товаров ставки предлагается повысить с января 2018 года, в частности на такие табачные изделия, как сигары, сигариллы и нагревательный табак. Однако в отношении сигарет и папирос предлагается сохранить действующую ставку в размере 1562 руб. за 1 тыс. сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости, повыситься она должна с 1 июля 2018 года на 10% — до 1718 руб. Данная мера приведет к бюджетным потерям в размере 12 млрд руб., пишет RNS.

Законопроектом также предлагается в 2020 году увеличить ставку НДПИ при добыче газа организациями из числа собственников объектов единой системы газоснабжения на 280 руб. за тыс. куб. м, что обеспечит дополнительные доходы бюджета в размере 115,2 млрд руб. В частности, в связи с недополучением от «Газпрома» по итогам 2016 года дивидендов ставка НДПИ будет увеличена для получения дополнительных 30 млрд руб. в 2017 году.
Кроме того, согласно законопроекту, установленное на 2019 год действие увеличенной ставки НДПИ при добыче нефти (плюс 428 руб. за тонну) будет продлено до конца 2020 года, это позволит государству выручить дополнительные 207,3 млрд руб. в 2020 году.
Также законопроект предусматривает норму, позволяющую не взыскивать ретроспективно акцизы с импортеров иностранных вин.

Акцизы повышение акциза

ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР

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Очередной ИП, ставший жертвой неслаженной работы ФНС и ПФР, обратился на форум Клерк.ру за советом.

ИП возмущен и обескуражен. По данным ИФНС за ним числится задолженность по страховым взносам на начало этого года. При этом по данным ПФР никакой задолженности не имеется, что доказывается соответствующей справкой. Однако эта справка для ИФНС – пустой звук, налоговики не принимают ее во внимание. Значение имеет лишь электронный обмен с ПФР. А ПФР не торопится обновлять искаженную информацию. Как говорится, солдат спит – служба идет.

ИП УСН 6%
Задолбала налоговая блокирует счета и списывает задолженность по пеням за несвоевременную уплату взносов в ПФР за предыдущие годы. Все взносы платил вовремя. ПФР что-то у себя накосячил и отнес их к ошибочным.
Съездил в ПФР провел сверку. Все подкорректировали - задолженности нет. Дали справку о состоянии взаиморасчетов. Все по нулям.
Принес справку в налоговую - не берут не хотят смотреть. Говорят что ПФР должен все в электронном виде им передать.
ПФР ничего не передает и как сделать так чтобы передал непонятно. Говорят что выгружают все централизовано и когда будут выгружать в следующий раз - одному богу известно. Короче данные в налоговой не обновляются.
Написал жалобу начальнику Инспекции. Приложил все документы + справку о состоянии взаиморасчетов с ПФР. Все естественно проигнорировали и предлагаю мне чтобы, цитирую, "пенсионный фонд передал информацию в ФНС в электронном виде". Я здесь причем непонятно. Как могу на пенсионный фонд - тоже непонятно.
Вопросы:
1. Есть ли какой-то законный механизм заставить ПФР передать данные в ФНС
2. Если такого механизма нет, как поступать дальше? Жалоба в ФНС по Москве и в суд?
- ИП2017

К сожалению, такие мытарства налогоплательщиков сейчас, увы, не редкость.

Как подметили участники обсуждения, жаловаться в ФНС не имеет смысла, так как такие жалобы остаются без рассмотрения.

В соответствии с Порядками взаимодействия отделений ПФР и ФСС России с управлениями ФНС по субъектам РФ (утвержден 22.07.2016 №ММВ-23-1/12@/3И и №ММВ-23-1/11@/02-11-10/06-3098П) сальдо расчетов по страховым взносам, пени и штрафам, а также задолженности по страховым взносам по состоянию на 01.01.2017 передается в УФНС России от территориальных органов ПФР и ФСС России по утвержденным форматам в электронной форме.

Представляемые с жалобой акты совместной сверки с УПФР по состоянию на 31.12.2016 лишь указывает на возможную техническую ошибку при передаче данных. При обнаружении технических ошибок ПФР будет направлять в ИФНС уточненные сведения.

Обсуждение происходит в теме форума «Сверка по взносам в ПФР за 2016 год для ФНС».

Новости Клерк.Ру и о Клерк.Ру. История проекта Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды страховые взносы

Интернет-магазины вынуждены жертвовать удобством покупателей

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В последнее время бурно обсуждалась тема применения ККТ при безналичной оплате от физлиц.

Читатели нашего форума, владельцы интернет-магазинов, рассказали о мерах, которые они приняли, дабы избежать санкций со стороны ФНС.

Ну все - я снял оплату картами с сайта, путь ФНС радуется, что покупателям стало "удобнее".
А через год уберу и оплату на банковский счет для физ. лиц (если не снимут требование применения онлайн касс для безнала).
Останется только оплата через ТК, с комиссией в 3%.
Как итог, у банка меньше оборота по операциям с картами, и прибыли от таких операций.
У ИМ меньше оборот и прибыль из за отсутствия удобного покупателям способа оплаты (т.е. картами).
У физ. лиц меньше способов оплаты.
- alex7t

Тоже отключили интернет-эквайринг. В качестве альтернативы предложили покупателям оплату через банк по счету с 3% скидкой. Это конечно совсем не лучший вариант, но на штрафы попадать не хочется. Подождем пока разберутся с этим вопросом - появятся адекватные и ясные решения, тогда и будем отыгрывать назад. Пока что владельцы ИМ с оплатой через интернет-эквайринг оказались на обочине этого закона и пытаются поймать хоть какую-то попутку, чтобы двигаться дальше.
- Shumilov

Обсуждение происходит в теме форума «Онлайн-кассы для интернет-торговли».

Новости Клерк.Ру и о Клерк.Ру. История проекта Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции онлайн-ККТ

Сбербанк сократит количество бухгалтеров в три раза

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Сбербанк России в будущем сократит количество бухгалтеров в штате в 3 раза - до 500 человек, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на лекции в Екатеринбурге.

"В Сбербанке работало 33 тыс. бухгалтеров, на сегодняшний день у нас их работает 1,5 тыс., а будет работать 500 человек", - отметил Греф. Срок сокращения штата бухгалтеров топ-менеджер не уточнил, пишет Интерфакс. Он рассказал, что также будет уменьшаться штат андеррайтеров: их численность в течение трех лет сократится с 4,5 тыс. до 1,5 тыс. человек.
"В Сбербанке 6 лет назад в бэк-офисе работало 59 тыс. человек, сегодня работает 12 тыс., в 2018 году будет работать 5 тыс. человек. По нашим оценкам, еще через 3 года будет работать в лучшем случае 1 тыс.", - рассказал топ-менеджер.
В январе финансист говорил, что общее число сотрудников группы Сбербанка к 2025 году может сократиться вдвое. "Если мы посмотрим в наше будущее, то сейчас у нас 330 тыс. сотрудников, но в 2025 году, я думаю, мы будем иметь половину из них", - отметил тогда Греф. Он уточнил, что сокращение штата будет связано с предстоящей digital-трансформацией банка, то есть с переводом услуг в цифровую сферу.

Экономика России банк Сбербанк России

Очередной "подарок" к отчетному периоду: внесены изменения в расчет 4-ФСС

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Фонд социального страхования преподнес очередной "подарок" бухгалтерам в преддверие отчетного периода: сегодня опубликован приказ от 07.06.2017 № 275 "О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 381 "Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения".

Изменения внесены в титульный лист расчета, в таблицу 2 и в порядок заполнения расчета.

Документ официально опубликован сегодня и вступит в силу через 10 дней после публикации. Т.е. уже после начала отчетного периода. По какой форме ФСС собирается принимать отчетность, пока непонятно.

Отчетность в ФСС форма 4-ФСС

Работнику-донору предоставляется дополнительный день отдыха

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Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает, что работник-донор имеет право на установленные статьей 186 ТК РФ гарантии и компенсации.

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы.

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными или опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха.

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.

Работник должен уведомить работодателя о намерении отсутствовать на работе в определенный день.

Трудовое законодательство, ТК РФ донор

Перечень регионов, в которых введены «налоговые каникулы»

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Минфин сегодня опубликовал на своем сайте сведения о принятых субъектами Российской Федерации законодательных актах о «налоговых каникулах» на 2017 год.

В документе представлена информация об условиях применения налоговой ставки 0% для ИП на УСН и ПСН.

Ознакомиться с перечнем можно во вложении к данному материалу.

Индивидуальному предпринимателю (ПБОЮЛ), адвокату, нотариусу, КФХ налоговые каникулы

УФНС отказывают в рассмотрении жалоб на взыскание отсутствующей задолженности по взносам

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УФНС по Костромской области сообщает о том, что управление оставляет без рассмотрения жалобы связанные с взысканием задолженности по страховым взносам, начисленным за периоды, истекшие до 2017 года.

Жалобы не удовлетворяются несмотря на то,что заявители  указывают на отсутствие задолженности по страховым взносам, либо на то, что задолженность возникла до 2009 года и в подтверждение прилагают акты сверки с Управление ПФР.

Управление напоминает, что  до 01.01.2017 налоговые органы не осуществляли функции по администрированию страховых взносов, и поэтому сейчас используют данные, полученные от  ПФР. Самостоятельно вносить  исправления в эти  данные ИФНС не имеют права, а в отношении имеющейся задолженности продолжают процедуру взыскания, начатую органами ПФР.

В соответствии с Порядками взаимодействия отделений ПФР и ФСС России с управлениями ФНС по субъектам РФ (утвержден  22.07.2016  №ММВ-23-1/12@/3И и  №ММВ-23-1/11@/02-11-10/06-3098П) сальдо расчетов по страховым взносам, пени и штрафам, а также задолженности по страховым взносам по состоянию на 01.01.2017 передается в УФНС России от территориальных органов ПФР и ФСС России по утвержденным форматам в электронной форме  в срок до 01.02.2017.
В отношении страховых взносов за периоды, истекшие до 2017 года, проводить проверки и выявлять наличие недоимки продолжают органы ПФР и ФСС.
Представляемые  с жалобой  акты совместной сверки с  УПФР по состоянию на 31.12.2016 лишь указывает на возможную техническую ошибку при передаче данных. При обнаружении технических ошибок  ПФР направляет в налоговый орган уточненные сведения.
С целью устранения технической ошибки страхователям следует обратиться в УПФР с требованием ее выявления и устранения ее в передаваемых инспекции данных (файлах).
В случае принятия от ПФР файла об уточнении задолженности  по страховым взносам за периоды до 01.01.2017 инспекция сможет ее исправить.

ФНС (Налоговая инспекция) страховые взносы

Для применения ЕНВД по автотранспортным услугам не имеет значения принадлежность груза

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Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве не более чем 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг.

Налоговым Кодексом не установлены особенности применения термина "автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов" для целей налогообложения.

Согласно статье 785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

Таким образом, в целях применения ЕНВД в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов ИП оказывает данные услуги по договору перевозки в его гражданско-правовом смысле, то есть в соответствии с нормами главы 40 ГК РФ.

При этом каких-либо ограничений в части принадлежности груза в целях применения ЕНВД в отношении предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов НК и ГК РФ в гражданско-правовом смысле не предусмотрено.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/36298 от 09.06.2017.

ЕНВД (Единый налог на вмененный доход) ЕНВД

Строительные организации обязаны регистрировать обособленные подразделения

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УФНС России по Курской области напомнило строителям о том, что они должны регистрировать обособленные подразделения по месту ведения строительства.

РуководительУправления на совещании с представителями строительных организаций, предупредила, что стационарные рабочие места строительной организации, оборудованные на срок свыше одного месяца и расположенные вне ее территории, признаются обособленным подразделением.

Налогоплательщики-организации обязаны сообщать в налоговый орган обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории Российской Федерации, и изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях о таких подразделениях:

  • в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения российской организации;
  • в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об обособленном подразделении российской организации.

Учет в строительстве строительство

За фискальный накопитель не с тем сроком действия наказывать не будут

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Управление ФНС по Пензенской области проинформировало налогоплательщиков о том, что не будет штрафовать за фискальные накопители не с тем сроком действия.
Фискальный накопитель,  срок действия ключа фискального признака которого составляет 36 месяцев, используется пользователями при оказании услуг, а также пользователями, применяющими УСН, ЕСХН, ЕНВД и ПСН (с некоторыми исключениями).

Вместе с тем, если эти группы налогоплательщиков, применяют фискальный накопитель на 13 месяцев, ввиду отсутствия или дефицита в продаже фискальных накопителей на 36 месяцев, то они  вправе применять фискальный накопитель на 13 месяцев до окончания срока действия ключа фискального признака.
Таким образом, пользователи, применяющие контрольно-кассовую технику с фискальным накопителем на 13 месяцев, при оказании услуг, а также применяющие УСН и ЕСХН, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД и ПСН, к административной ответственности не привлекаются.

Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции фискальный накопитель

Повышение МРОТ до 7800 не влияет на фиксированные взносы ИП

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С 1 июля 2017 года минимальный МРОТ увеличен с 7500 рублей до 7800 рублей. Однако данное повышение никак не отразится на величине страховых взносов на пенсионное страхование для самозанятого населения, уточнили в ОПФР по Амурской области.

Платеж за 2017 год будет рассчитываться исходя из МРОТ, установленного на 1 января 2017 года – 7500 руб.

Напомним, посчитать фиксированный платеж можно с помощью специального калькулятора на сайте Клерк.ру.

В соответствии с действующим законодательством, граждане, зарегистрированные в качестве ИП, обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, даже если предпринимательская деятельность фактически не осуществляется и доход от нее отсутствует. Но существует и ряд временных периодов, когда данная категория плательщиков освобождается от уплаты взносов. К таким периодам, в частности, относятся период прохождения военной службы по призыву, период ухода за ребенком, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет и другие периоды.

Напомним, порядок освобождения от уплаты фиксированных взносов ФНС разъяснила в письме № БС-4-11/7990@ от 26.04.2017.

Индивидуальному предпринимателю (ПБОЮЛ), адвокату, нотариусу, КФХ фиксированные взносы ИП

На какие льготы по налогу на имущество вправе рассчитывать пенсионеры

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Согласно статье 407 НК от уплаты налога на имущество физических лиц освобождены пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством. Налоговая льгота предоставляется в отношении неиспользуемого в предпринимательской деятельности одного объекта налогообложения каждого вида.

Для оформления налоговой льготы налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении льготы (если ранее налоговая льгота не оформлялась), документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, а также уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота (при наличии нескольких объектов недвижимости одного вида).

Лицо, которому по состоянию на 31 декабря 2014 года была предоставлена налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц, вправе не представлять в налоговый орган повторно заявление и документы, подтверждающие право на льготу.

Кроме того, главой 32 НК помимо налоговых льгот предусмотрены налоговые вычеты в отношении объектов жилого назначения: например, в отношении квартиры налоговый вычет установлен в размере кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, а в отношении жилого дома - 50 квадратных метров общей площади этого дома.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-01/37154 от 15.06.2017.

Налог на имущество физических лиц налог на имущество физлиц

Сумма, уплаченная застройщику по договору, включается в состав имущественного вычета

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ФНС своим письмом № БС-4-11/12277@ от 27.06.2017 направила для сведения и использования в работе письмо Минфина от 13.06.2017 N 03-04-07/38031 по вопросу предоставления имущественного налогового вычета по НДФЛ при приобретении квартиры по договору участия в долевом строительстве.

Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет в налоговый орган договор участия в долевом строительстве и передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства, подписанный сторонами, - при приобретении прав на объект долевого строительства.

В договоре с застройщиком указывается цена договора, то есть размер денежных средств, подлежащих уплате участником долевого строительства для строительства объекта долевого строительства. Цена договора может быть определена как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика. Цена договора может быть определена как произведение цены единицы общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, и соответствующей общей площади или площади объекта долевого строительства.

Учитывая изложенное, по мнению Минфина, в целях определения имущественного налогового вычета в расходы на приобретение прав на квартиру в строящемся доме может включаться сумма денежных средств, фактически уплаченных участником долевого строительства застройщику в размере цены договора участия в долевом строительстве.

Имущественные налоговые вычеты имущественный налоговый вычет

Расходы по соцстрахованию до 2017 года можно зачесть при исчислении взносов в 2017 году

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Минфин в своем письме № 03-15-09/26588 от 28.04.2017 пояснил порядок зачета сумм расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды до 01.01.2017 при исчислении страховых взносов после 01.01.2017.

Пунктом 2 статьи 431 НК определено, что сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством уменьшается плательщиками страховых взносов на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования в соответствии с законодательством РФ.

При этом период, за который может учитываться сумма расходов на выплату страхового обеспечения по указанному виду страхования для целей уменьшения суммы страховых взносов, не установлен.

Не предусмотрен и особый порядок зачета сумм расходов на выплату страхового обеспечения за периоды до 1 января 2017 г. в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством после 1 января 2017 г. или запрет на проведение такого зачета.

Налоговым Кодексом после 1 января 2017 г. предусмотрен зачет сумм расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, произведенных в одном расчетном периоде, в счет предстоящих платежей по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством следующего расчетного периода.

Учитывая изложенное, в ФНС считают возможным осуществлять зачет сумм расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды до 1 января 2017 г. в счет предстоящих платежей по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством после 1 января 2017 г. на основании полученного от территориального органа ФСС подтверждения заявленных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения за соответствующий период до 1 января 2017 г.

Больничные, пособия по беременности и родам и другие социальные пособия Взносы на обязательное социальное страхование (ФСС) оплата больничных

Минфин обяжет рестораны за 3 дня уведомлять РАР о выездном мероприятии с алкоголем

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Минфин предложил ресторанам уведомлять лицензирующий орган и Росалкогольрегулирование о запланированном выездном обслуживании со спиртным не менее чем за три дня до начала мероприятия.

В Минэкономразвития идею коллег раскритиковали: в некоторых случаях реализовать подобный механизм невозможно — например, при организации похорон у граждан может не быть возможности настолько оперативно заказать кейтеринг с алкоголем.

Рестораторы тоже считают, что выполнить подобное требование нереально, и предлагают уведомлять о выездных мероприятиях день в день, пишут «Известия».

В документе, подготовленном Минфином, говорится, что в случае изменения ранее поданных сведений — даты, времени или места выездного обслуживания либо его отмены — заявитель обязан не позднее чем за 1 рабочий день до начала мероприятия представить уведомление, которое содержит уточненную информацию. Если поданные сведения будут противоречить закону 171-ФЗ, ресторану могут запретить проведение мероприятия. Произойти это может в случае, если речь идет, например, о местах нахождения источников повышенной опасности, где не допускается розничная торговля алкоголем.

Президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров подчеркнул, что для кейтеринговых компаний вне ресторанов не предусмотрены лицензии на продажу спиртного, а рестораны и другие заведения могут получить лицензии на реализацию алкоголя при оказании услуг. Осуществлять выездное обслуживание с алкоголем они имеют право при уведомлении органов госвласти, однако формы уведомления пока не существует.

Обычно на практике, если порядок уведомления не разработан, организация не может быть привлечена к ответственности за его несоблюдение до того момента, пока он не будет принят, заявил управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. Однако возможно и другое толкование подобного правового пробела — уведомления могут затребовать в свободной форме, а за отсутствие такового привлечь к ответственности.

Отчетность по алкогольной и спиртосодержащей продукции розничная продажа алкогольной продукции

Руководствуясь «правилом 5 дней» поставщик отказывается выдавать счет-фактуру на аванс от 30 июня

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Компания 28 июня получила аванс от покупателя в размере 7 млн. рублей и чтобы как-то уменьшить НДС к уплате, перечислила в последний день квартала предоплату поставщику в размере 5 млн. рублей.

Но вот незадача… Поставщик отказывается выдавать счет-фактуру на аванс, мотивируя это так называемым «правилом 5 дней». В такой ситуации оказалась читательница нашего форума, которая просит совета у коллег. Как повлиять на поставщика?

Мы оплатили 5 млн поставщику 30.06
Очень рассчитывали на счет-фактуру на аванс
Так как сами получили 7 млн аванс
Как убедить дать нам счф?
- Аноним0307

Участники обсуждения отмечают, что поставщик в данной ситуации обязан уплатить НДС с аванса и, соответственно, выписать счет-фактуру, если деньги поступили ему на счет именно 30 июня.

Если вы когда-то попадали в такую неприятную ситуацию, поделиться своим опытом и дать совет огорченному бухгалтеру можно в теме форума «Как убедить поставщика дать счет-фактуру на аванс от 30.06».

Новости Клерк.Ру и о Клерк.Ру. История проекта Оформление счетов-фактур авансовый счет-фактура

Новые контрольные соотношения расчета по страховым взносам опубликованы на сайте ФНС

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Федеральная налоговая служба подготовила новые контрольные соотношения показателей формы расчета страховых взносов. Письмо от 30.06.2017 № БС-4-11/12678@ опубликовано на сайте ФНС вчера.

При сопоставлении форм РСВ и 6-НДФЛ предлагается сравнивать строку 020 раздела 1 6-НДФЛ  за минусом строки 025 раздела 1 6-НДФЛ со строкой 050 графы 1 подраздела 1.1 раздела 1 РСВ. В предыдущем письме с контрольными соотношениями сравнение производилось со строкой 030 графы 1 подраздела 1.1 раздела 1 РСВ.

Поможет ли это избавиться от странных запросов налоговиков при камеральных проверках? Например, вот таких "ИФНС, сравнивая РСВ и 6-НДФЛ, находит несоответствия, которых нет".

Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации велено довести  новые соотношения до нижестоящих налоговых органов.

Отчетность по взносам в ПФ и ФОМС контрольные соотношения

Уточненка по РСВ: инструкция от ФНС

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ФНС в своем письме № БС-4-11/12446@ от 28.06.2017 рассказала об особенностях составления уточненных расчетов по страховым взносам.

1. Для уточнения персональных данных, идентифицирующих застрахованных физических лиц, ранее отраженных в разделе 3 РСВ на основании полученного от налогового органа Уведомления об уточнении или об отказе в приеме или о том, что расчет считается непредставленным, либо на основании полученного от налогового органа требования о представлении пояснений, раздел 3 уточненного расчета необходимо заполнять следующим образом:

1.1. По каждому застрахованному физическому лицу, по которому выявлены несоответствия, в соответствующих строках подраздела 3.1 расчета указываются персональные данные, отраженные в первоначальном расчете, при этом в строках 190 - 300 подраздела 3.2 расчета во всех знакоместах указывается "0";

1.2. Одновременно по указанному застрахованному физическому лицу заполняются подраздел 3.1 расчета с указанием корректных (актуальных) персональных данных и строки 190 - 300 подраздела 3.2 расчета согласно установленному порядку, при необходимости корректировки отдельных показателей подраздела 3.2 расчета - с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 настоящего письма.

2. Для корректировки (уточнения) сведений о застрахованных физических лицах, за исключением персональных данных, уточненный расчет заполняется в установленном порядке, с учетом следующего:

2.1. В случае, если какие-либо застрахованные физические лица не отражены в первоначальном расчете, то в уточненный расчет подлежит включению раздел 3, содержащий сведения в отношении указанных физических лиц, и одновременно производится корректировка показателей раздела 1 расчета;

2.2. В случае ошибочного представления сведений о застрахованных лицах в первоначальном расчете в уточненный расчет подлежит включению раздел 3, содержащий сведения в отношении таких физических лиц, в котором в строках 190 - 300 подраздела 3.2 расчета во всех знакоместах указывается "0", и одновременно производится корректировка показателей раздела 1 расчета;

2.3. В случае необходимости изменения по отдельным застрахованным лицам показателей, отраженных в подразделе 3.2 расчета, в уточненный расчет подлежит включению раздел 3, содержащий сведения в отношении таких физических лиц с корректными показателями в подразделе 3.2 расчета, и при необходимости (в случае изменения общей суммы исчисленных страховых взносов) производится корректировка показателей раздела 1 расчета.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды расчет по страховым взносам

ФНС пояснила, как на новых ККТ выбивать чеки на полученные авансы

Бухгалтерские новости 2801

Пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ (в новой редакции) определен обязательный перечень реквизитов, содержащихся на кассовом чеке, бланке строгой отчетности. Это в том числе наименование товаров, работ, услуг, их количество, цена за единицу, стоимость с указанием ставки и суммы НДС.

А как быть, если клиент вносит наличными предоплату, а позже доплачивает оставшуюся сумму? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № АС-4-20/21345@ от 11.11.2016.

В ведомстве пояснили, что разработан проект приказа ФНС России "Об утверждении форматов фискальных документов, сроках хранения реквизитов фискальных документов, дополнительных реквизитах фискальных документов, дополнительных требованиях к порядку формирования и обработки фискальных данных", которым предусмотрены соответствующие признаки способа расчета, такие как аванс/предоплата.

Таким образом, в случае осуществления расчетов авансом необходимо использовать ККТ и выдавать кассовый чек с соответствующим признаком способа расчета, а после конечного расчета, совершенного с использованием ранее внесенной оплаты, выдавать кассовый чек с формой расчета "зачет аванса".

Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции онлайн-ККТ

Бухгалтерские новости

Работнику-донору предоставляется дополнительный день отдыха
Бухгалтерские новости 17:39

Государственная инспекция труда в Псковской области напоминает, что работник-донор имеет право на установленные статьей 186 ТК РФ гарантии и компенсации.

В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы.

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными или опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха.

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха.

Работник должен уведомить работодателя о намерении отсутствовать на работе в определенный день.

 
Трудовое законодательство, ТК РФдонор
Перечень регионов, в которых введены «налоговые каникулы»
Бухгалтерские новости 16:49

Минфин сегодня опубликовал на своем сайте сведения о принятых субъектами Российской Федерации законодательных актах о «налоговых каникулах» на 2017 год.

В документе представлена информация об условиях применения налоговой ставки 0% для ИП на УСН и ПСН.

Ознакомиться с перечнем можно во вложении к данному материалу.

 
Индивидуальному предпринимателю (ПБОЮЛ), адвокату, нотариусу, КФХналоговые каникулы
Для применения ЕНВД по автотранспортным услугам не имеет значения принадлежность груза
Бухгалтерские новости 15:47

Система налогообложения в виде ЕНВД может применяться в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве не более чем 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг.

Налоговым Кодексом не установлены особенности применения термина "автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов" для целей налогообложения.

Согласно статье 785 ГК РФ по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

Таким образом, в целях применения ЕНВД в отношении предпринимательской деятельности в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов ИП оказывает данные услуги по договору перевозки в его гражданско-правовом смысле, то есть в соответствии с нормами главы 40 ГК РФ.

При этом каких-либо ограничений в части принадлежности груза в целях применения ЕНВД в отношении предпринимательской деятельности по оказанию автотранспортных услуг по перевозке грузов НК и ГК РФ в гражданско-правовом смысле не предусмотрено.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/36298 от 09.06.2017.

 
ЕНВД (Единый налог на вмененный доход)ЕНВД
Строительные организации обязаны регистрировать обособленные подразделения
Бухгалтерские новости 15:16

УФНС России по Курской области напомнило строителям о том, что они должны регистрировать обособленные подразделения по месту ведения строительства.

РуководительУправления на совещании с представителями строительных организаций, предупредила, что стационарные рабочие места строительной организации, оборудованные на срок свыше одного месяца и расположенные вне ее территории, признаются обособленным подразделением.

Налогоплательщики-организации обязаны сообщать в налоговый орган обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории Российской Федерации, и изменениях в ранее сообщенных в налоговый орган сведениях о таких подразделениях:

  • в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения российской организации;
  • в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об обособленном подразделении российской организации.
 
Учет в строительствестроительство
За фискальный накопитель не с тем сроком действия наказывать не будут
Бухгалтерские новости 14:44

Управление ФНС по Пензенской области проинформировало налогоплательщиков о том, что не будет штрафовать за фискальные накопители не с тем сроком действия.

Фискальный накопитель,  срок действия ключа фискального признака которого составляет 36 месяцев, используется пользователями при оказании услуг, а также пользователями, применяющими УСН, ЕСХН, ЕНВД и ПСН (с некоторыми исключениями).

Вместе с тем, если эти группы налогоплательщиков, применяют фискальный накопитель на 13 месяцев, ввиду отсутствия или дефицита в продаже фискальных накопителей на 36 месяцев, то они  вправе применять фискальный накопитель на 13 месяцев до окончания срока действия ключа фискального признака.

Таким образом, пользователи, применяющие контрольно-кассовую технику с фискальным накопителем на 13 месяцев, при оказании услуг, а также применяющие УСН и ЕСХН, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД и ПСН, к административной ответственности не привлекаются.

 
Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операциифискальный накопитель
Повышение МРОТ до 7800 не влияет на фиксированные взносы ИП
Бухгалтерские новости 14:17

С 1 июля 2017 года минимальный МРОТ увеличен с 7500 рублей до 7800 рублей. Однако данное повышение никак не отразится на величине страховых взносов на пенсионное страхование для самозанятого населения, уточнили в ОПФР по Амурской области.

Платеж за 2017 год будет рассчитываться исходя из МРОТ, установленного на 1 января 2017 года – 7500 руб.

Напомним, посчитать фиксированный платеж можно с помощью специального калькулятора на сайте Клерк.ру.

В соответствии с действующим законодательством, граждане, зарегистрированные в качестве ИП, обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, даже если предпринимательская деятельность фактически не осуществляется и доход от нее отсутствует. Но существует и ряд временных периодов, когда данная категория плательщиков освобождается от уплаты взносов. К таким периодам, в частности, относятся период прохождения военной службы по призыву, период ухода за ребенком, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет и другие периоды.

Напомним, порядок освобождения от уплаты фиксированных взносов ФНС разъяснила в письме № БС-4-11/7990@ от 26.04.2017.

 
Индивидуальному предпринимателю (ПБОЮЛ), адвокату, нотариусу, КФХфиксированные взносы ИП
Сумма, уплаченная застройщику по договору, включается в состав имущественного вычета
Бухгалтерские новости 13:47

ФНС своим письмом № БС-4-11/12277@ от 27.06.2017 направила для сведения и использования в работе письмо Минфина от 13.06.2017 N 03-04-07/38031 по вопросу предоставления имущественного налогового вычета по НДФЛ при приобретении квартиры по договору участия в долевом строительстве.

Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет в налоговый орган договор участия в долевом строительстве и передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства, подписанный сторонами, - при приобретении прав на объект долевого строительства.

В договоре с застройщиком указывается цена договора, то есть размер денежных средств, подлежащих уплате участником долевого строительства для строительства объекта долевого строительства. Цена договора может быть определена как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика. Цена договора может быть определена как произведение цены единицы общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, являющихся объектом долевого строительства, и соответствующей общей площади или площади объекта долевого строительства.

Учитывая изложенное, по мнению Минфина, в целях определения имущественного налогового вычета в расходы на приобретение прав на квартиру в строящемся доме может включаться сумма денежных средств, фактически уплаченных участником долевого строительства застройщику в размере цены договора участия в долевом строительстве.

 
Имущественные налоговые вычетыимущественный налоговый вычет
Интернет-магазины вынуждены жертвовать удобством покупателей
Бухгалтерские новости 12:45 4

В последнее время бурно обсуждалась тема применения ККТ при безналичной оплате от физлиц.

Читатели нашего форума, владельцы интернет-магазинов, рассказали о мерах, которые они приняли, дабы избежать санкций со стороны ФНС.

Ну все - я снял оплату картами с сайта, путь ФНС радуется, что покупателям стало "удобнее".
А через год уберу и оплату на банковский счет для физ. лиц (если не снимут требование применения онлайн касс для безнала).
Останется только оплата через ТК, с комиссией в 3%.
Как итог, у банка меньше оборота по операциям с картами, и прибыли от таких операций.
У ИМ меньше оборот и прибыль из за отсутствия удобного покупателям способа оплаты (т.е. картами).
У физ. лиц меньше способов оплаты.
- alex7t

Тоже отключили интернет-эквайринг. В качестве альтернативы предложили покупателям оплату через банк по счету с 3% скидкой. Это конечно совсем не лучший вариант, но на штрафы попадать не хочется. Подождем пока разберутся с этим вопросом - появятся адекватные и ясные решения, тогда и будем отыгрывать назад. Пока что владельцы ИМ с оплатой через интернет-эквайринг оказались на обочине этого закона и пытаются поймать хоть какую-то попутку, чтобы двигаться дальше.
- Shumilov

Обсуждение происходит в теме форума «Онлайн-кассы для интернет-торговли».

 
Новости Клерк.Ру и о Клерк.Ру. История проектаонлайн-ККТ
Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки о повышении акцизов
Бухгалтерские новости 12:14

Комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект об индексации ставок на подакцизные товары на 4% в 2020 году, отсрочке повышения акцизов на сигареты в 2018 году, увеличении НДПИ для собственников объектов системы газоснабжения и продлении повышенной ставки НДПИ на добычу нефти до конца 2020 года.

Пакет поправок в Налоговый кодекс предусматривает индексацию ставок акцизов на подакцизные товары в 2020 году на прогнозируемый Минэкономразвития уровень инфляции в 4%, что позволит получить дополнительные 56,2 млрд руб. по сравнению с доходами 2019 года.

Согласно законопроекту, на большинство подакцизных товаров ставки предлагается повысить с января 2018 года, в частности на такие табачные изделия, как сигары, сигариллы и нагревательный табак. Однако в отношении сигарет и папирос предлагается сохранить действующую ставку в размере 1562 руб. за 1 тыс. сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости, повыситься она должна с 1 июля 2018 года на 10% — до 1718 руб. Данная мера приведет к бюджетным потерям в размере 12 млрд руб., пишет RNS.

Законопроектом также предлагается в 2020 году увеличить ставку НДПИ при добыче газа организациями из числа собственников объектов единой системы газоснабжения на 280 руб. за тыс. куб. м, что обеспечит дополнительные доходы бюджета в размере 115,2 млрд руб. В частности, в связи с недополучением от «Газпрома» по итогам 2016 года дивидендов ставка НДПИ будет увеличена для получения дополнительных 30 млрд руб. в 2017 году.

Кроме того, согласно законопроекту, установленное на 2019 год действие увеличенной ставки НДПИ при добыче нефти (плюс 428 руб. за тонну) будет продлено до конца 2020 года, это позволит государству выручить дополнительные 207,3 млрд руб. в 2020 году.

Также законопроект предусматривает норму, позволяющую не взыскивать ретроспективно акцизы с импортеров иностранных вин.

 
Акцизыповышение акциза
Минфин обяжет рестораны за 3 дня уведомлять РАР о выездном мероприятии с алкоголем
Бухгалтерские новости 11:45

Минфин предложил ресторанам уведомлять лицензирующий орган и Росалкогольрегулирование о запланированном выездном обслуживании со спиртным не менее чем за три дня до начала мероприятия.

В Минэкономразвития идею коллег раскритиковали: в некоторых случаях реализовать подобный механизм невозможно — например, при организации похорон у граждан может не быть возможности настолько оперативно заказать кейтеринг с алкоголем.

Рестораторы тоже считают, что выполнить подобное требование нереально, и предлагают уведомлять о выездных мероприятиях день в день, пишут «Известия».

В документе, подготовленном Минфином, говорится, что в случае изменения ранее поданных сведений — даты, времени или места выездного обслуживания либо его отмены — заявитель обязан не позднее чем за 1 рабочий день до начала мероприятия представить уведомление, которое содержит уточненную информацию. Если поданные сведения будут противоречить закону 171-ФЗ, ресторану могут запретить проведение мероприятия. Произойти это может в случае, если речь идет, например, о местах нахождения источников повышенной опасности, где не допускается розничная торговля алкоголем.

Президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров подчеркнул, что для кейтеринговых компаний вне ресторанов не предусмотрены лицензии на продажу спиртного, а рестораны и другие заведения могут получить лицензии на реализацию алкоголя при оказании услуг. Осуществлять выездное обслуживание с алкоголем они имеют право при уведомлении органов госвласти, однако формы уведомления пока не существует.

Обычно на практике, если порядок уведомления не разработан, организация не может быть привлечена к ответственности за его несоблюдение до того момента, пока он не будет принят, заявил управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. Однако возможно и другое толкование подобного правового пробела — уведомления могут затребовать в свободной форме, а за отсутствие такового привлечь к ответственности.

 
Отчетность по алкогольной и спиртосодержащей продукциирозничная продажа алкогольной продукции
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Руководствуясь «правилом 5 дней» поставщик отказывается выдавать счет-фактуру на аванс от 30 июня
Бухгалтерские новости 11:17

Компания 28 июня получила аванс от покупателя в размере 7 млн. рублей и чтобы как-то уменьшить НДС к уплате, перечислила в последний день квартала предоплату поставщику в размере 5 млн. рублей.

Но вот незадача… Поставщик отказывается выдавать счет-фактуру на аванс, мотивируя это так называемым «правилом 5 дней». В такой ситуации оказалась читательница нашего форума, которая просит совета у коллег. Как повлиять на поставщика?

Мы оплатили 5 млн поставщику 30.06
Очень рассчитывали на счет-фактуру на аванс
Так как сами получили 7 млн аванс
Как убедить дать нам счф?
- Аноним0307

Участники обсуждения отмечают, что поставщик в данной ситуации обязан уплатить НДС с аванса и, соответственно, выписать счет-фактуру, если деньги поступили ему на счет именно 30 июня.

Если вы когда-то попадали в такую неприятную ситуацию, поделиться своим опытом и дать совет огорченному бухгалтеру можно в теме форума «Как убедить поставщика дать счет-фактуру на аванс от 30.06».

 
Новости Клерк.Ру и о Клерк.Ру. История проектаавансовый счет-фактура
Уточненка по РСВ: инструкция от ФНС
Бухгалтерские новости 10:47

ФНС в своем письме № БС-4-11/12446@ от 28.06.2017 рассказала об особенностях составления уточненных расчетов по страховым взносам.

1. Для уточнения персональных данных, идентифицирующих застрахованных физических лиц, ранее отраженных в разделе 3 РСВ на основании полученного от налогового органа Уведомления об уточнении или об отказе в приеме или о том, что расчет считается непредставленным, либо на основании полученного от налогового органа требования о представлении пояснений, раздел 3 уточненного расчета необходимо заполнять следующим образом:

1.1. По каждому застрахованному физическому лицу, по которому выявлены несоответствия, в соответствующих строках подраздела 3.1 расчета указываются персональные данные, отраженные в первоначальном расчете, при этом в строках 190 - 300 подраздела 3.2 расчета во всех знакоместах указывается "0";

1.2. Одновременно по указанному застрахованному физическому лицу заполняются подраздел 3.1 расчета с указанием корректных (актуальных) персональных данных и строки 190 - 300 подраздела 3.2 расчета согласно установленному порядку, при необходимости корректировки отдельных показателей подраздела 3.2 расчета - с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 настоящего письма.

2. Для корректировки (уточнения) сведений о застрахованных физических лицах, за исключением персональных данных, уточненный расчет заполняется в установленном порядке, с учетом следующего:

2.1. В случае, если какие-либо застрахованные физические лица не отражены в первоначальном расчете, то в уточненный расчет подлежит включению раздел 3, содержащий сведения в отношении указанных физических лиц, и одновременно производится корректировка показателей раздела 1 расчета;

2.2. В случае ошибочного представления сведений о застрахованных лицах в первоначальном расчете в уточненный расчет подлежит включению раздел 3, содержащий сведения в отношении таких физических лиц, в котором в строках 190 - 300 подраздела 3.2 расчета во всех знакоместах указывается "0", и одновременно производится корректировка показателей раздела 1 расчета;

2.3. В случае необходимости изменения по отдельным застрахованным лицам показателей, отраженных в подразделе 3.2 расчета, в уточненный расчет подлежит включению раздел 3, содержащий сведения в отношении таких физических лиц с корректными показателями в подразделе 3.2 расчета, и при необходимости (в случае изменения общей суммы исчисленных страховых взносов) производится корректировка показателей раздела 1 расчета.

 
Страховые взносы в государственные внебюджетные фондырасчет по страховым взносам
Новые контрольные соотношения расчета по страховым взносам опубликованы на сайте ФНС
Бухгалтерские новости 10:17 1

Федеральная налоговая служба подготовила новые контрольные соотношения показателей формы расчета страховых взносов. Письмо от 30.06.2017 № БС-4-11/12678@ опубликовано на сайте ФНС вчера.

При сопоставлении форм РСВ и 6-НДФЛ предлагается сравнивать строку 020 раздела 1 6-НДФЛ  за минусом строки 025 раздела 1 6-НДФЛ со строкой 050 графы 1 подраздела 1.1 раздела 1 РСВ. В предыдущем письме с контрольными соотношениями сравнение производилось со строкой 030 графы 1 подраздела 1.1 раздела 1 РСВ.

Поможет ли это избавиться от странных запросов налоговиков при камеральных проверках? Например, вот таких "ИФНС, сравнивая РСВ и 6-НДФЛ, находит несоответствия, которых нет".

Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации велено довести  новые соотношения до нижестоящих налоговых органов.

 
Отчетность по взносам в ПФ и ФОМСконтрольные соотношения
Рекомендуемую форму договора поручительства и порядок его заключения утвердили в ФНС
Бухгалтерские новости 03.07.2017, 17:19

ФНС России разработала рекомендуемую форму договора поручительства и порядок его заключения. Это связано с тем, что с 1 июля 2017 года плательщики НДС и акцизов имеют право возмещать НДС в заявительном порядке, а также освобождаются от уплаты акциза при экспорте при наличии у них договора поручительства.

Рекомендуемая форма доведена письмом ФНС России от 30.06.2017 № СД-4-3/12690@ до территориальных налоговых органов и налогоплательщиков.

Изменения внесены Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 
НДС (Налог на добавленную стоимость)договор поручительства
ФСС утвердил основные показатели по видам экономической деятельности на 2018 год
Бухгалтерские новости 03.07.2017, 16:44

Фонд социального страхования РФ установил значения основных показателей по видам экономической деятельности на 2018 год. Приказ от 31.05.2017 № 67 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Значения основных показателей по видам деятельности применяются для расчета скидок и надбавок к тарифам на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Расчет производится в соответствии с методикой, утвержденной приказом  Минтруда России от 01.08.2012 N 39н (в ред. от 07.02.2017).

 Расчет скидки (надбавки) производится исходя из следующих показателей:

  • отношения суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими у страхователя страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов;
  • количества страховых случаев у страхователя на тысячу работающих;
  • количества дней временной нетрудоспособности у страхователя на один страховой случай (исключая случаи со смертельным исходом).

Данные берутся за три предшествующих года.

Скидка (надбавка) устанавливается в случае, если все указанные показатели меньше (скидка) или больше (надбавка) утвержденных ФСС аналогичных показателей по виду экономической деятельности, которому соответствует основной вид деятельности страхователя.

 
Взносы на обязательное социальное страхование (ФСС)скидки и надбавки к страховым тарифам
Из списка офшоров исключат Южную Корею и Британские Виргинские острова
Бухгалтерские новости 03.07.2017, 16:17

ФНС предлагает исключить из списка государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией с Россией, Южную Корею и Британские Виргинские острова.

В проекте соответствующего приказа приводится перечень государств, не обеспечивающих обмен налоговой информацией с российской налоговой службой. По сравнению с перечнем, утвержденным в 2016 году и действующим в текущем налоговом периоде, в нынешнем проекте отсутствуют Южная Корея и Британские Виргинские острова, передает RNS.

Перечень создан и ведется налоговой службой для борьбы с неуплатой налогов. Разница в налогообложении этих стран с российской системой позволяет значительно сократить налоговую нагрузку или избежать уплаты налогов.

«Расположение в государствах, перечисленных в перечне, лиц, подконтрольных российским налоговым резидентам, влечет за собой определенные налоговые последствия для российских налоговых резидентов, в первую очередь признание для них вмененного дохода (ст. 25.15 НК РФ)», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

С 2015 года ФНС ежегодно утверждает перечень государств-офшоров. В него входят государства, с которыми у России не заключены договоры об обмене налоговой информацией и договоры об избежании двойного налогообложения.

7 июня 2017 года Россия присоединилась к многосторонней конвенции BEPS. Проект BEPS в рамках ОЭСР — многостороннее соглашение между 67 странами, которое предполагает автоматический обмен налоговой информацией. Страны-участницы могут обмениваться информацией между собой и применять предусмотренные конвенцией правила налогообложения, не заключая дополнительных соглашений друг с другом.

 
ОЭЗ. Особые экономические зоны. Офшорофшоры
Когда долг признается сомнительным
Бухгалтерские новости 03.07.2017, 15:47

В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 266 НК сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. При наличии у налогоплательщика перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед налогоплательщиком в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность налогоплательщика перед этим контрагентом.

По мнению Минфина, выраженному им в письме № 03-03-РЗ/38289 от 20.06.2017, в целях определения сомнительного долга при наличии встречного обязательства (кредиторской задолженности) необходимо исходить из того, что в первую очередь кредиторская задолженность перекрывает (уменьшает) дебиторскую задолженность с наибольшим сроком возникновения.

 
Налог на прибыль организацийрезерв по сомнительным долгам
Срок предоставления истребуемых документов можно продлить
Бухгалтерские новости 03.07.2017, 15:13

При проведении контрольных мероприятий налоговые органы вправе запрашивать документы у налогоплательщиков, напоминает Управление ФНС по Архангельской области и Ненецкому АО.

Документы, могут быть представлены налогоплательщиком в бумажном виде (например, в виде заверенных копий) лично или через представителя либо направлены в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Исполнить требование о представлении документов, касающихся деятельности налогоплательщика необходимо в течение 10 рабочих дней с момента получения требования и в течение 5 рабочих дней, если документы касаются деятельности контрагентов.

Если у организации или индивидуального предпринимателя отсутствует возможность представить документы в установленный срок, то в налоговый орган направляется уведомление о невозможности представления в установленные сроки документов (информации), по форме утвержденной приказом ФНС России от 25 января 2017 № ММВ-7-2/34.

Такое уведомление предоставляется в течение дня, следующего за днем получения требования о представлении документов, с указанием точной даты его исполнения.
 

«Если по одним документам налогоплательщик просит продлить срок, а другие документы отсутствуют, необходимо предоставить в инспекцию два разных уведомления», - обращает внимание начальник инспекции Валерий Рогозин.
 

На основании уведомления о невозможности представить документы в срок, руководитель налогового органа вправе продлить срок представления документов или отказать в продлении срока.

 
Налоговые проверкиистребование документов
Налоговая служба опровергает получение прав на блокировку анонимайзеров
Бухгалтерские новости 03.07.2017, 14:44

Федеральная налоговая служба не получала права блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы, но может выносить по ним решения.

Сегодня агентство РБК сообщило о публикации приказа, дающего права ФНС блокировать сайты, получающие с помощью специального программного обеспечения доступ к запрещенным игровым ресурсам.

«ФНС России не обладает правом «блокировки» программ для ЭВМ, позволяющих получить доступ к сайту в сети «Интернет», а выносит решения относительно сайтов или их страниц в сети «Интернет», содержащих информацию, запрещенную для распространения на территории России, в том числе, где содержатся такие программы», — говорится в сообщении ФНС полученном РБК в ответ на запрос. Также в ведомстве уточнили, что соответствующий приказ вступит в силу с 10 июля, а не с 27 июня.

На просьбу РБК объяснить, на каком основании был издан этот приказ, если законопроект о блокировке анонимайзеров еще находится на рассмотрении в Госдуме, пресс-служба ФНС ответила, что он «принят во исполнение правил принятия уполномоченными правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов информации и материалов, распространяемых посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, распространение которых в Российской Федерации запрещено, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101».

Представители МВД заявили РБК, что головным разработчиком данного приказа является Роскомнадзор. «Рекомендуем обратиться за комментарием в указанное ведомство», — отметили в пресс-центре министерства.

 
ФНС (Налоговая инспекция)анонимайзеры
В этом году ФНС получила в полтора раза больше денег с компаний-банкротов
Бухгалтерские новости 03.07.2017, 14:18

Согласно действующему законодательству, при проведении процедуры банкротства предприятия платят налоги в последнюю очередь: приоритет у кредиторов первой очереди и долги по зарплате сотрудникам. Однако налоговую службу подобное положение вещей не устраивало.

— Такой подход фактически легализует схему уклонения от уплаты налогов, — заявили «Известиям» в пресс-службе ФНС.

В ФНС нашли способ мотивировать арбитражных управляющих платить долги по налогам: служба взыскивает с арбитражных управляющих всю сумму задолженности, а также может оштрафовать и банк, в котором открыты счета должника. Штраф может составлять до 30% от общей суммы задолженности.

— Подается жалоба на недобросовестные действия арбитражного управляющего с целью взыскания с него убытков. Соответствующая кредитная организация привлекается к ответственности в виде штрафа. При этом с такой кредитной организации также могут быть взысканы и убытки, которые были причинены бюджету на сумму неуплаченных должником налогов, — подчеркнули в ФНС.

В случае неуплаты налогов могут быть оспорены и сделки должника с контрагентами, предупредили в налоговой службе. Благодаря этим мерам в январе-мае ФНС получила на 57,4% больше платежей от предприятий-банкротов — 16,2 млрд рублей против 10,29 млрд рублей годом ранее.

Замначальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова подчеркнула, что за последние годы практика работы ФНС в отношении банкротства существенно изменилась.

— Распространяется практика взыскания налогов с бенефициаров организации-должника — руководителей и собственников. Также участилась практика заключения мировых соглашений, предусматривающих поэтапное погашение задолженности вместо банкротства, — рассказала Вера Кононова.

По ее словам, эти процессы, с одной стороны, указывают на создание условий для повышения налоговой дисциплины.

— Но не нужно забывать, что наша налоговая система и так налагает высокую нагрузку на организации в части выплат и отчетности по ним, — заявила эксперт.

 
Банкротство юридических лицбанкротство
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