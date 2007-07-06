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Верховный суд: ИП на ОСНО могут учесть в затратах купленный товар не дожидаясь его реализации

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Верховный суд постановлением от 19 июня 2017 года по делу АКПИ17-283 признал недействующим пункт 22 Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей, утв. приказом Минфина России N 86н, МНС России N БГ-3-04/430 от 13.08.2002 (далее Порядок).

В суд обратился индивидуальный предприниматель, которому был доначислен НДФЛ по итогам выездной проверки в том числе и по причине того, что он включил в состав профессионального вычета расходы по купленным, но не проданным товарам. Доначисления налога были произведены налоговой инспекцией в соответствии с пунктом 22 Порядка, которым предписывается материальные расходы списывать на затраты в части реализованных товаров.

По мнению ИП, пункт 22 Порядка  противоречит решению Высшего Арбитражного суда РФ от 8 октября 2010 г. № ВАС-9939/10, в котором указывалось, что  индивидуальные предприниматели, избравшие кассовый метод признания доходов и расходов, согласно пункту 3 статьи 273 НК РФ вправе учесть для целей налогообложения понесенные расходы после их фактической оплаты, без каких либо дополнительных условий, связанных с их дальнейшей реализацией.

Позицию предпринимателя поддержал в суде и представитель Минюста, тогда как представители Минфина и ФНС выступили против неё. Однако Верховный суд согласился с мнением ИП, признав, что дополнительное условие согласно пункту 3 статьи 273 НК установлено только для расходов по приобретению сырья и материалов в производство, наступление которого необходимо для признания данного вида расходов для целей налогообложения.

Пункт 22 Порядка признан недействующим со дня вступления в законную силу решения Верховного суда.

Индивидуальному предпринимателю (ПБОЮЛ), адвокату, нотариусу, КФХ Судебная практика по налоговым спорам индивидуальный предприниматель

ФАС отменила плановые проверки бизнеса в сферах рекламы и тарифов

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В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ФАС решила отменить плановый надзор по двум видам антимонопольного контроля, пишут «Известия». С 2018 года служба перестанет проводить плановые проверки соблюдения антимонопольного законодательства в области рекламы и регулирования тарифов.

— ФАС России снижает административную нагрузку на предпринимательское сообщество, — объяснили причину такого решения в пресс-службе регулятора.

Между тем по всем видам антимонопольного контроля сохраняются внеплановые проверки, основаниями для которых являются жалобы граждан и материалы правоохранительных органов. Плановые проверки ФАС начинает проводить по истечении трех лет со дня основания организации.

Вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович видит риски в отмене плановых проверок в области тарифного регулирования.

— Тарифы — это категория, которую ФАС должна мониторить и проверять постоянно, поскольку цены здесь растут всё время и, по нашим данным, выше инфляции. По нашим оценкам, оптимизировать затраты компаний естественных монополий можно на 27%. А пока ФАС в этой сфере не проявляет себя с должной степенью активности. То же самое касается гособоронзаказа и закупок госкомпаний. Эти сферы ФАС должна проверять с особенным вниманием, — сказала Анастасия Алехнович.

Отмену плановых проверок в области рекламы вице-президент «Деловой России» поддержала, поскольку это, по ее мнению, действительно снизит нагрузку на частный бизнес.

Ознакомиться с письмом ФАС о порядке проведения проверок в сфере рекламы можно здесь.

Антимонопольное законодательство и регулирование проверка ФАС

Что можно требовать от авиаперевозчика при задержке рейса?

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Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал разъяснения законодательных аспектов обеспечения защиты прав пострадавших пассажиров.

Согласно общим правилам ответственности перевозчика за задержку отправления пассажира, установленным пунктом 1 статьи 795 ГК РФ, за задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Согласно требованиям пункта 72 Федеральных авиационных правил, утвержденных приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82, регулярные рейсы выполняются в соответствии с расписанием движения воздушных судов, сформированным перевозчиком и опубликованным в компьютерном банке данных расписания движения воздушных судов, а чартерные рейсы - в соответствии с планом (графиком) чартерных перевозок.

В случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров, с которыми заключен договор воздушной перевозки, об изменении расписания движения воздушных судов любым доступным способом (пункт 74 ФАП).

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме (пункт 92 ФАП).

При этом в соответствии с требованиями пункта 99 ФАП:

при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время;

размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;

организация хранения багажа.

Защита прав потребителей задержка рейса

Главу чеченского отделения Сбербанка обвиняют в обналичке миллиарда рублей

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Следственное управление МВД по Чеченской республике расследует уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средст.

Фигурантом уголовных дел является глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов, пишет Интерфакс.

"В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ по Чеченской республике.
"В свою очередь указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей. Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей", - утверждают в МВД Чечни.
"В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность)", - сообщает пресс-служба.
При этом следствием установлено, что "руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств". "В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела", - отмечают в ведомстве.

Уголовное право, УК РФ банк Сбербанк России

Минтруд разработал рекомендации по оценке нуждаемости граждан в социальной помощи

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На официальном портале нормативных актов сегодня размещен проект приказа Минтруда «Об утверждении методических рекомендаций по оценке нуждаемости и установлению критериев нуждаемости при предоставлении органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления мер социальной поддержки».

Как отмечается в пояснительной записке, проект подготовлен в соответствии с федеральным законом №388-ФЗ от 29.12.2015 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципов адресности и применения критериев нуждаемости».

В методических рекомендациях представлены формулы расчета совокупного дохода семьи, а также критерии, по которым производится оценка нуждаемости.

Кроме того, в методических рекомендациях также описаны условия, при которых рекомендуется отказывать гражданам в праве на предоставление мер социальной поддержки, основанным на оценке нуждаемости.

В частности, отказ в соцподдерже будет, если:

- в собственности членов семьи имеется два и более жилых помещений, либо доли в собственности при условии, что их суммарная площадь превышает установленный региональный стандарт социальной нормы площади жилого помещения, приходящийся на 1 гражданина более, чем в полтора раза;

- в собственности членов семьи имеется земельный участок, приобретенный под ИЖС, за исключением многодетных семей;

- в собственности членов семьи имеется одно или более транспортных средств, срок эксплуатации каждого из которых не превышает 5-ти лет;

- в собственности членов семьи имеется более 1 единицы сельскохозяйственной техники;

- в собственности членов семьи имеется судно;

- в собственности членов семьи имеются сельскохозяйственные животные в количестве, превышающем нормативы, установленные нормативными правовыми актами субъекта РФ;

- в составе семьи находятся трудоспособные члены семьи в трудоспособном возрасте, не имеющие работы (доходного занятия) и незарегистрированные в качестве безработного в органах службы занятости, за исключением неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за ребенком до 3-х лет, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, за инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, по заключению, выданному медицинской организацией, либо достигшим возраста 80 лет, в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов РФ;

- одиноко проживающий трудоспособный гражданин в трудоспособном возрасте не имеет работы (доходного занятия) и не зарегистрирован в качестве безработного в органах службы занятости.

Общественные новости в России и мире социальная поддержка граждан

Исключение из ЕГРЮЛ фирмы с непогашенными долгами приведет к проблемам у учредителей и директора

Юридические новости 125

Учредителям и руководителям недействующих юридических лиц следует знать, что если их фирма будет признана недействующей и исключена из реестра при наличии задолженности в бюджет, признанной безнадежной к взысканию, в соответствии с п.п. «ф» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», они в течение трех лет не смогут выступать учредителями и руководителями других организаций. Об этом напоминает Управление ФНС по Орловской области.

Заинтересованным лицам предоставлена возможность самостоятельно в режиме онлайн получить информацию о начале процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ на сайте ФНС России в разделе «Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ» сервиса «Проверь себя и контрагента».
Законодательством установлено, что лица, чьи законные интересы затрагиваются в связи с исключением из ЕГРЮЛ, в срок не позднее трех месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении, могут представить в регистрирующий орган соответствующее заявление в произвольной форме. При поступлении такого заявления юридическое лицо не подлежит исключению из ЕГРЮЛ в административном порядке.

Регистрация, реорганизация и ликвидация фирм, лицензии исключение из ЕГРЮЛ

Работающим пенсионерам не проиндексировали пенсии

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Минтруд проинформировал о том, что с 1 февраля 2016 года страховые пенсии были проиндексированы на 4%.

Минтруд сообщает, что Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 385-ФЗ предусмотрены изменения подходов к индексации пенсий. С 1 февраля этого года на 4% проиндексированы страховые пенсии всем пенсионерам, кроме работающих.

При прекращении трудовой деятельности работающим пенсионерам размер пенсий будет рассчитан с учетом всех прошедших за период работы индексаций.

Эта мера обусловлена тем, что увеличение размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии – это компенсация инфляционных издержек. Поскольку работающие пенсионеры имеют источник для покрытия этих издержек в виде заработной платы, то предусмотрено, что им суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии будут выплачиваться в размере, исчисленном без учета индексации.

Государственные пенсии пенсионная реформа

Все стадии банкротства юридических лиц теперь вносятся в ЕГРЮЛ

Юридические новости 92

С 28 июня 2017 в Единый государственный реестр юридических лиц включаются сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, о проводимых в отношении юридического лица процедурах, применяемых в деле о банкротстве. Об этом напомнило УФНС Республики Карелия.
Внесение в данный реестр указанных сведений осуществляется на основании:

  • поступившего в регистрирующий орган из арбитражного суда определения о принятии заявления о признании должника банкротом;
  •  сведений о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления;
  •  о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, о дате введения соответствующей процедуры;
  • сведений о внешнем управляющем или конкурсном управляющем и об изменении таких сведений;
  •  сведений о прекращении производства по делу о банкротстве.
Сведения о том, возбуждено ли в отношении конкретного юридического лица производство по делу о банкротстве, можно получить на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), воспользовавшись сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Регистрация, реорганизация и ликвидация фирм, лицензии банкротство

Бывший начальник УФНС осужден на 3 года колонии за превышение полномочий

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Накануне Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальнику регионального УФНС и бывшей начальницы контрольного отдела указанного ведомства. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В суде установлено, что с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года руководитель налогового органа дал указание своим подчиненным провести налоговую проверку компании, по результатам которой последним необходимо было выявить налоговые нарушения лишь на сумму не превышающую 10 млн рублей. При этом фактическая задолженность у предприятия по уплате налогов в бюджет составляла более 70 млн рублей.

В результате исполнения обвиняемыми данного незаконного указания государству был причинен ущерб на сумму более 67 млн рублей, сообщает Генпрокуратура.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал их виновными в инкриминируемом преступлении и назначил наказание руководителю в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года, а одной его подчиненной - в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года. Уголовное дело в отношении еще одной сотрудницы ведомства в настоящее время рассматривается в суде.

Уголовное право, УК РФ превышение полномочий

ИП обвинили в рекламе наркотиков из-за картинок на детских костюмах

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В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае обратилась предпринимательница с жалобой на процессуальные нарушения сотрудников полиции в ходе проведения внеплановой проверки ее торгового отдела.

ИП, осуществляющая продажу промышленных товаров, приобрела у оптовой компании детские костюмы с изображением листьев растения и разместила товар для реализации в арендуемом отделе, расположенном в одном из торговых центров города Перми.

В марте 2017 года в ходе проверки, проводимой отделом полиции в ТЦ в рамках оперативно-профилактического мероприятия по выявлению и пресечению незаконного коммерческого использования товарных знаков, предположив, что на продаваемых детских куртках изображены листья конопли, относящиеся к наркотическим растениям, сотрудники полиции составили протокол об изъятии вещей.

По результатам проведенной проверки в отношении ИП было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.13. КоАП за пропаганду либо незаконную рекламу растений, содержащих наркотические средства. ИП попросила бизнес-омбудсмена проверить правомерность действий полицейских и оказать правовую поддержку при оспаривании протокола об административном правонарушении.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, судебный орган установил, что при вынесении должностными лицами отдела полиции определения о назначении по делу ботанической экспертизы были существенно нарушены нормы административного законодательства. ИП не была ознакомлена с определением о назначении экспертизы, а также ей не были разъяснены права о возможности заявить отвод эксперту или поставить перед экспертом вопросы для дачи ответов в заключении. В связи с чем, заключение ботанической экспертизы было признано судом недопустимым доказательством.

Кроме того, предпринимателем в материалы судебного дела было представлено независимое заключение, в котором сделан вывод о том, что изображенные на куртках листья не являются копией листа конопли и могут принадлежать другим видам растений.

В мае 2017 года постановлением суда производство по делу об административном правонарушении в отношении ИП прекращено в связи отсутствием достоверных доказательств наличия вины субъекта предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Административное право, КоАП РФ наркотик

Конституционный суд подтвердил, что родители детей-инвалидов имеют право на скидку 50% по ОСАГО

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Конституционный суд РФ  опубликовал постановление, в котором подтвердил право инвалидов на предоставление компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по ОСАГО даже в тех случаях, когда автомобиль зарегистрирован на их законного представителя, говорится в материалах суда.

В мировой суд города Выксы Нижегородской области обратилась мать двоих малолетних детей-инвалидов Наталья Бирюкова, которой в местном управлении соцзащиты отказали в компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по ОСАГО. По закону такая компенсация положена инвалидам, в том числе и детям-инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям, или их законным представителям. Однако в компенсации женщине было отказано, поскольку владельцем автомобиля является она, а не дети. Мировой судья счел, что норма нарушает права инвалидов, приостановил производство по делу и обратился в КС за разъяснениями.
Конституционный суд признал не противоречащим Конституции РФ абзац первый пункта 1 статьи 17 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", передает РИА Новости.
Правительство РФ постановлением от 19 августа 2005 года № 528 утвердило Правила предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО, говорится в постановлении. А потому, отмечает суд, органы государственной власти субъекта РФ не вправе самостоятельно устанавливать дополнительные условия получения такой компенсации или изменять круг лиц, имеющих на неё право.
Изначально данная мера социальной поддержки предоставлялась исключительно инвалидам, получившим транспортные средства через органы соцзащиты, но поскольку с 1 января 2005 года инвалиды утратили право на обеспечение транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях, то к числу получателей компенсации части страховой премии, уплаченной по договору ОСАГО, в настоящее время относятся не только взрослые инвалиды, но и дети-инвалиды, а также их законные представители.

Автострахование ОСАГО

Конституционный суд разрешил отбирать имущество у госслужащих

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Судебный пристав из Новороссийска Дарья Романенко не указала в декларации о доходах сведения о том, на какие средства ее супруг купил дом с участком.  УФССП, на основании представления прокуратуры Новороссийска, провело проверку и выявило несоответствие расходов семьи Романенко на приобретение в 2012 году дома с землей их общему доходу за предыдущие три года.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать в пользу РФ дом и участок семьи Романенко, а также стоимость ранее располагавшегося на этом земельном участке и впоследствии снесенного жилого дома. Суд первой инстанции в иске отказал, он посчитал достаточными доказательства, которые подтвердили, что деньги на дом с участком супруги заняли у родителей и знакомых. Кроме того, суд указал, что нормы, позволяющие обратить в доход РФ объекты недвижимости, в отношении которых госслужащим не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, вступили в силу лишь в 2013 году, а потому не могут быть применены к имуществу, приобретенному по сделкам, совершенным в 2012 году. Апелляционная инстанция это решение отменила, удовлетворив требования прокуратуры. Супруги обратились в Верховный суд РФ, однако ВС в передаче кассационной жалобы отказал.

Тогда судебный пристав обратилась в Конституционный суд с требованием признать подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК, а также ч. 1 ст. 4, ч. 3 ст. 16,17 и ч. 2 ст. 18 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" не соответствующими Конституции, так как эти нормы по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, допускают осуществление контроля за расходами лица, замещающего одну из должностей, прописанных в этом законе, а также его супруга и несовершеннолетних детей за период, предшествующий вступлению данного законодательного акта в силу. Таким образом, закон позволяет обращать в доход РФ по решению суда имущество, приобретенное по сделкам, заключенным до вступления в силу оспариваемых законоположений.
Конституционный суд отказал заявительнице, указав в определении № 1163-О, что как обращение по решению суда в доход РФ имущества, принадлежащего госслужащему и перечисленным в законе членам его семьи, в случае, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена, направлено на защиту конституционно значимых ценностей и не нарушает требования основного закона. КС отметил, что суды, при рассмотрении этих споров, могут принимать любые допустимые ГК доказательства законности доходов. Оспариваемые нормы, указал КС, будучи элементами правового механизма осуществления антикоррупционного контроля, в равной мере распространяются на всех госслужащих. Они не предполагают их произвольного применения и в силу этого также не могут рассматриваться как не согласующиеся с конституционными предписаниями.

Конституционное право госслужба

Роскомнадзор объяснил вынесение предупреждения за публикацию решений суда

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Роскомнадзор объяснил вынесение предупреждения петербургскому агентству «Судебные решения РФ», которое публикует полные тексты решений российских судов, пишет РБК. Ведомство, получив четыре жалобы от граждан России в отношении сайта «Судебные решения РФ», провело проверки и установило, что редакция размещает персональные данные участников судебных процессов с нарушением законодательства, говорится в сообщении ведомства.

22 июня Роскомнадзор вынес петербургскому агентству предупреждение за перепечатку решений судов. Ведомство усмотрело в публикации судебных решений раскрытие персональных данных, позволяющих идентифицировать участников процесса — истцов и ответчиков. Это нарушает положения российского законодательства о СМИ, которое запрещает разглашать в средствах массовой информации (СМИ) специально охраняемую законом тайну, писал накануне РБК.
«В трех случаях установлены факты размещения персональных данных участников судебного процесса в избыточном объеме», — сказано в сообщении Роскомнадзора. Ведомство ссылается на статью федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», которая обязывает суды публиковать в интернете судебные акты и решения, но предписывает ограничивать указанные в них персональные данные участников фамилией и инициалами.
В трех опубликованных текстах решений судов на сайте «Судебные решения РФ» назывались полные имена и фамилии ответчиков, проверил накануне корреспондент РБК. Четвертый текст, которого касались претензии Роскомнадзора, представляет собой решение Щербиновского районного суда Краснодарского края — о компенсации морального вреда, защиты чести и достоинства Соколова М.В. в споре с Центральной районной больницей. По данным Роскомнадзора, это был акт закрытого судебного заседания, в нем приводятся сведения о состоянии здоровья участника гражданского судебного процесса, и поэтому его публикация в открытом доступе также нарушает законодательство.
Владелец и главный редактор «Судебных решений РФ» Павел Нетупский накануне рассказал РБК, что на сайте агентства «дословно воспроизводятся» решения в том виде, в котором они выложены на сайте самих судов: написанный «робот» в автоматическом режиме «обходит» сайты и собирает опубликованные решения.
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский в разговоре с РБК отметил, что ни одного из четырех решений судов, за которые вынесено предупреждение агентству, на момент проверки на сайтах судов обнаружено не было. В случае, когда надзорное ведомство выявляет подобные нарушения при публикации судебных актов самими судами, то напрямую связывается с ними, и «все удаляется по первому требованию», заверил Ампелонский. Он также отметил, что позиция ведомства относится лишь к публикации полных текстов судебных актов, но не освещения открытых судебных заседаний в прессе. ​

Защита персональных даных защита персональных данных

В закон о некоммерческих организациях внесут изменения

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Правительство вносит в Госдуму законопроект, которым предусматривается приведение Федерального закона «О некоммерческих организациях» в соответствие с действующей редакцией Гражданского кодекса.

Соответствующее Распоряжение от 20 июня 2017 года №1291-р опубликовано сегодня на сайте Правительства.

Предлагается определить особенности государственной регистрации некоммерческих организаций, использования некоммерческими организациями средств индивидуализации, прекращения деятельности некоммерческих организаций.

Законопроектом также предусмотрены нормы, определяющие компетенцию высшего коллегиального органа НКО и содержащие требования к её уставу, поскольку эти вопросы не в полной мере урегулированы Гражданским кодексом.

Предлагается исключить нормы о государственной регистрации отделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций, ликвидации, отказе в государственной регистрации, поскольку статьёй 50 ГК не предусмотрена такая организационно-правовая форма юридического лица.

При этом предусмотрены соответствующие переходные положения для отделений таких организаций, созданных до вступления в силу вносимых законопроектом изменений.

Регистрация, реорганизация и ликвидация фирм, лицензии некоммерческие организации

Бизнес-омбудсмен отстоял право ИП на УСН учесть расходы при подсчете фиксированных взносов

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К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Орловской области со своей проблемой обратился ИП, применяющий УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

В феврале 2016 года Управлением ПФР предпринимателю было выставлено требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, согласно которому за 2014 год за ним числится задолженность в размере 116 398 рублей 98 копеек, в т.ч. 106 822,36 руб. – недоимка, 9 576, 62 руб. – пени.

В данном случае при расчете страховых взносов налоговые вычеты, предусмотренные главой 23 НК, Управлением Пенсионного Фонда не были учтены, что, по мнению ИП, противоречит положениям Постановления Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 №27-П, согласно которым для целей исчисления дохода, учитываемого для определения размера страховых взносов, подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, уплачивающим НДФЛ, доход ИП подлежит уменьшению на величину фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода.

С целью защиты прав и законных интересов предпринимателя бизнес-омбудсмен обратился в арбитражный суд с заявлением о признании требования ПФР недействительным, обязании осуществить предпринимателю перерасчет страховых взносов за 2014 год в соответствии с требованиями законодательства и Постановлением Конституционного Суда РФ от 30.11.2016, произвести возврат суммы, оплаченной им по требованию ПФР, сообщается на сайте бизнес-защитника.

Суд согласился с доводами о том, что расчетная база для обложения страховыми взносами по ОПС должна быть экономически обоснована, и что правовая позиция Конституционного суда, исходя из экономического содержания «доход», приемлема как для предпринимателей, применяющих ОСНО, так и для предпринимателей, применяющих иные системы налогообложения, в частности УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Арбитражным судом отклонен довод ПФР о том, что поскольку в Постановлении Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 №27-П не содержатся никакие оговорки, предусматривающие особый порядок его исполнения, то сформулированная в нем правовая позиция подлежит учету правоприменительными органами только со дня его официального опубликования, то есть со 2 декабря 2016 года.

В итоге арбитражный суд в Решении от 19.06.17 по делу № А48-2249/2017 удовлетворил заявленные требования, обязал ПФР устранить нарушение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя.

Индивидуальному предпринимателю (ПБОЮЛ), адвокату, нотариусу, КФХ фиксированные взносы ИП

Как при разводе делится недвижимость, купленная за материнский капитал

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Каким образом при разводе делится недвижимость, приобретенная (построенная, реконструированная) с использованием средств материнского (семейного) капитала? Ответ на этот вопрос дали в отделении ПФР по Калининградской области.

Имущество, купленное на средства материнского капитала, не является совместно нажитым имуществом супругов и после развода не подлежит разделу только между ними.

Согласно ст.ст. 38,39 Семейного кодекса в случае развода разделу между супругами подлежит только общее имущество, нажитое ими в браке. В этот перечень общего имущества входят и денежные выплаты, полученные каждым из супругов. «Но общими будут лишь те денежные выплаты, которые не имеют специального целевого назначения», - сказано в ст. 34 СК.

Закон о материнском капитале специально очертил круг субъектов, в чью собственность поступает жилое помещение, купленное или построенное на средства материнского капитала. Такое жилье должно быть в обязательном порядке оформлено в общую долевую собственность всех членов семьи - родителей и детей. Причем на всех детей, а не только на тех, после рождения которых государство дало маме деньги.

Материнский капитал можно потратить лишь на строго указанные в законе цели. Одна из них - улучшение жилищных условий семьи. Причем у родителей есть выбор – купить, строить дом, реконструировать уже имеющийся, вкладывать деньги в строительный кооператив, используя средства МСК целиком или частично.

Таким образом, в связи с тем, что средства материнского капитала в соответствии с законом имеют специальное целевое назначение, они не являются совместно нажитым имуществом супругов и не могут быть разделены только между ними.

Дети также должны признаваться участниками долевой собственности на объект недвижимости, приобретенный (построенный, реконструированный) с использованием средств материнского капитала.

Семейное право материнский капитал

В Госдуме предложили проверять у жениха и невесты способность иметь детей

Юридические новости 1844

В комитете Госдумы РФ по охране здоровья предлагают ввести "Сертификат молодоженов" и проверять до свадьбы способность потенциальных супругов к деторождению.

Соответствующие предложения вошли в список рекомендаций в ходе работы "круглого стола" комитета Госдумы на тему "Репродуктивное здоровье мужского населения России", пишет Интерфакс.
Так, участники заседания рекомендуют "ввести "Паспорт репродуктивного здоровья" и утвердить "Сертификат молодоженов", с целью обследования состояния репродуктивной системы лиц, вступающих в брак".
В рекомендации отмечается, что "в России сохраняется аномально высокая по сравнению с другими странами смертность мужского населения трудоспособного возраста, что влечет существенные репродуктивные потери". В то же время сейчас удалось достичь абсолютного исторического минимума по показателям материнской и младенческой смертности.
В связи с этим, в рекомендациях предлагается "доработать проект концепции охраны репродуктивного здоровья населения РФ, обратив внимание на признание мужского здоровья в качестве неотъемлемого фактора охраны репродуктивного здоровья населения".

Законодательные проекты законопроект

Полиция требует "презумпции доверия"

Юридические новости 670

В МВД призвали ввести в России "презумпцию доверия" к сотрудникам правоохранительных органов, когда их действия априори считаются правомерными.

"Мы ставим вопрос о введении института "презумпции доверия" к сотрудникам полиции. Когда его действия априори считаются правомерными и только потом должны в судебном или ином порядке доказываться, что он поступил неправильно и превысил свои полномочия. А если он предъявляет законные требования - любой гражданин обязан их исполнить. Обязан!" - заявил статс-секретарь, заместитель министра МВД Игорь Зубов в четверг на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Он подчеркнул, что в этом случае каждый гражданин должен будет исполнять требования полицейского, пишет "Интерфакс". "Это должно быть в крови каждого человека", - заявил Зубов. "Считаем, что это важный вопрос для системы МВД, потому что он поднимается почти на всех наших встречах с личным составом", - признался замминистра. Если же, по его словам, впоследствии доказывается неправомерность действий сотрудника полиции, он должен привлекаться к повышенной ответственности.

МВД полиция

Конституционный суд: отбирать жилье у добросовестных приобретателей нельзя

Юридические новости 633

Сегодня Конституционный суд РФ провозгласил постановление по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса РФ, в котором запретил отбирать жилье у добросовестных покупателей.

Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба гражданина Дубовца, которого по решению суда собирались выселить из приобретенной им в 2008 году квартиры и передать ее в собственность города Москвы, поскольку суд не признал его добросовестным приобретателем. Дубовец стал последним покупателем в цепочке договоров купли-продажи квартиры москвича, умершего в 1994 году и не имевшего наследников. По этой причине квартира перешла в собственность города как выморочное имущество. Однако позже квартира выбыла из владения собственника (города) в результате противоправных действий третьих лиц.

КС РФ постановил, что норма не допускает истребование выморочного имущества у гражданина, который полагался на данные ЕГРН и прошел регистрацию права собственности на имущество, если только в деле не выявлено, что он знал, либо должен был знать об отсутствии у продавца права распоряжаться спорным жилым помещением.

Право собственности (защита вещных прав) добросовестный приобретатель

Экс-совладельца банка «Софрино» объявили в розыск

Юридические новости 124

Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве.

«По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11.05.2017 года в связи с розыском обвиняемого», — сообщили  RNS в Агентстве страхования вкладов.
Лицензия банка «Софрино» отозвана 2 июня 2014 года. На 1 мая 2014 года банк занимал 314-е место в российской банковской системе по объему активов. Согласно схеме владения банком на 12 декабря 2013 года, по 16,8697% банка принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых был Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Евгению Пархаеву.

Впоследствии ЦБ сообщал, что временная администрация выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд руб. По данным следствия, проверка залогового имущества заемщиков не проводилась, сами заемщики были фиктивными. Так, на одном из договоров была подпись гражданина, якобы руководившего фирмой, который на самом деле скончался три года назад.

«По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ "Софрино" имущественных активов — недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций», — указывало МВД.
Как писал в феврале 2015 года «Коммерсант», следователи не исключали, что Малышев, который во время работы банкиром также возглавлял Федерацию парусного спорта Московской области, мог покинуть пределы России. Знакомый Малышева, пожелавший сохранить анонимность, сообщил RNS, что последний раз видел банкира три года назад — за границей.

Проблемные банки банк Софрино

Юридические новости

ФАС отменила плановые проверки бизнеса в сферах рекламы и тарифов
Юридические новости 14:32

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности ФАС решила отменить плановый надзор по двум видам антимонопольного контроля, пишут «Известия». С 2018 года служба перестанет проводить плановые проверки соблюдения антимонопольного законодательства в области рекламы и регулирования тарифов.

— ФАС России снижает административную нагрузку на предпринимательское сообщество, — объяснили причину такого решения в пресс-службе регулятора.

Между тем по всем видам антимонопольного контроля сохраняются внеплановые проверки, основаниями для которых являются жалобы граждан и материалы правоохранительных органов. Плановые проверки ФАС начинает проводить по истечении трех лет со дня основания организации.

Вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович видит риски в отмене плановых проверок в области тарифного регулирования.

— Тарифы — это категория, которую ФАС должна мониторить и проверять постоянно, поскольку цены здесь растут всё время и, по нашим данным, выше инфляции. По нашим оценкам, оптимизировать затраты компаний естественных монополий можно на 27%. А пока ФАС в этой сфере не проявляет себя с должной степенью активности. То же самое касается гособоронзаказа и закупок госкомпаний. Эти сферы ФАС должна проверять с особенным вниманием, — сказала Анастасия Алехнович.

Отмену плановых проверок в области рекламы вице-президент «Деловой России» поддержала, поскольку это, по ее мнению, действительно снизит нагрузку на частный бизнес.

Ознакомиться с письмом ФАС о порядке проведения проверок в сфере рекламы можно здесь.

 
Антимонопольное законодательство и регулированиепроверка ФАС
Верховный суд: ИП на ОСНО могут учесть в затратах купленный товар не дожидаясь его реализации
Юридические новости 13:15 11

Верховный суд постановлением от 19 июня 2017 года по делу АКПИ17-283 признал недействующим пункт 22 Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей, утв. приказом Минфина России N 86н, МНС России N БГ-3-04/430 от 13.08.2002 (далее Порядок).

В суд обратился индивидуальный предприниматель, которому был доначислен НДФЛ по итогам выездной проверки в том числе и по причине того, что он включил в состав профессионального вычета расходы по купленным, но не проданным товарам. Доначисления налога были произведены налоговой инспекцией в соответствии с пунктом 22 Порядка, которым предписывается материальные расходы списывать на затраты в части реализованных товаров.

По мнению ИП, пункт 22 Порядка  противоречит решению Высшего Арбитражного суда РФ от 8 октября 2010 г. № ВАС-9939/10, в котором указывалось, что  индивидуальные предприниматели, избравшие кассовый метод признания доходов и расходов, согласно пункту 3 статьи 273 НК РФ вправе учесть для целей налогообложения понесенные расходы после их фактической оплаты, без каких либо дополнительных условий, связанных с их дальнейшей реализацией.

Позицию предпринимателя поддержал в суде и представитель Минюста, тогда как представители Минфина и ФНС выступили против неё. Однако Верховный суд согласился с мнением ИП, признав, что дополнительное условие согласно пункту 3 статьи 273 НК установлено только для расходов по приобретению сырья и материалов в производство, наступление которого необходимо для признания данного вида расходов для целей налогообложения.

Пункт 22 Порядка признан недействующим со дня вступления в законную силу решения Верховного суда.

 
Индивидуальному предпринимателю (ПБОЮЛ), адвокату, нотариусу, КФХиндивидуальный предприниматель
Что можно требовать от авиаперевозчика при задержке рейса?
Юридические новости 11:32

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал разъяснения законодательных аспектов обеспечения защиты прав пострадавших пассажиров.

Согласно общим правилам ответственности перевозчика за задержку отправления пассажира, установленным пунктом 1 статьи 795 ГК РФ, за задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в пункт назначения перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, установленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Согласно требованиям пункта 72 Федеральных авиационных правил, утвержденных приказом Минтранса России от 28 июня 2007 г. № 82, регулярные рейсы выполняются в соответствии с расписанием движения воздушных судов, сформированным перевозчиком и опубликованным в компьютерном банке данных расписания движения воздушных судов, а чартерные рейсы - в соответствии с планом (графиком) чартерных перевозок.

В случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров, с которыми заключен договор воздушной перевозки, об изменении расписания движения воздушных судов любым доступным способом (пункт 74 ФАП).

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме (пункт 92 ФАП).

При этом в соответствии с требованиями пункта 99 ФАП:

при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправления и в промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время;

размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время;

доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;

организация хранения багажа.

 
Защита прав потребителейзадержка рейса
Главу чеченского отделения Сбербанка обвиняют в обналичке миллиарда рублей
Юридические новости 10:02

Следственное управление МВД по Чеченской республике расследует уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средст.

Фигурантом уголовных дел является глава чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов, пишет Интерфакс.

"В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ по Чеченской республике.

"В свою очередь указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей. Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей", - утверждают в МВД Чечни.

"В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность)", - сообщает пресс-служба.

При этом следствием установлено, что "руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств". "В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении. "Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела", - отмечают в ведомстве.

 
Уголовное право, УК РФбанк Сбербанк России
Исключение из ЕГРЮЛ фирмы с непогашенными долгами приведет к проблемам у учредителей и директора
Юридические новости 03.07.2017, 15:28

Учредителям и руководителям недействующих юридических лиц следует знать, что если их фирма будет признана недействующей и исключена из реестра при наличии задолженности в бюджет, признанной безнадежной к взысканию, в соответствии с п.п. «ф» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», они в течение трех лет не смогут выступать учредителями и руководителями других организаций. Об этом напоминает Управление ФНС по Орловской области.

Заинтересованным лицам предоставлена возможность самостоятельно в режиме онлайн получить информацию о начале процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ на сайте ФНС России в разделе «Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ» сервиса «Проверь себя и контрагента».

Законодательством установлено, что лица, чьи законные интересы затрагиваются в связи с исключением из ЕГРЮЛ, в срок не позднее трех месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении, могут представить в регистрирующий орган соответствующее заявление в произвольной форме. При поступлении такого заявления юридическое лицо не подлежит исключению из ЕГРЮЛ в административном порядке.

 
Регистрация, реорганизация и ликвидация фирм, лицензииисключение из ЕГРЮЛ
Все стадии банкротства юридических лиц теперь вносятся в ЕГРЮЛ
Юридические новости 03.07.2017, 10:03

С 28 июня 2017 в Единый государственный реестр юридических лиц включаются сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, о проводимых в отношении юридического лица процедурах, применяемых в деле о банкротстве. Об этом напомнило УФНС Республики Карелия.

Внесение в данный реестр указанных сведений осуществляется на основании:

  • поступившего в регистрирующий орган из арбитражного суда определения о принятии заявления о признании должника банкротом;
  •  сведений о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления;
  •  о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, о дате введения соответствующей процедуры;
  • сведений о внешнем управляющем или конкурсном управляющем и об изменении таких сведений;
  •  сведений о прекращении производства по делу о банкротстве.


Сведения о том, возбуждено ли в отношении конкретного юридического лица производство по делу о банкротстве, можно получить на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), воспользовавшись сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

 
Регистрация, реорганизация и ликвидация фирм, лицензиибанкротство
Бывший начальник УФНС осужден на 3 года колонии за превышение полномочий
Юридические новости 30.06.2017, 10:14

Накануне Курганский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальнику регионального УФНС и бывшей начальницы контрольного отдела указанного ведомства. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

В суде установлено, что с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года руководитель налогового органа дал указание своим подчиненным провести налоговую проверку компании, по результатам которой последним необходимо было выявить налоговые нарушения лишь на сумму не превышающую 10 млн рублей. При этом фактическая задолженность у предприятия по уплате налогов в бюджет составляла более 70 млн рублей.

В результате исполнения обвиняемыми данного незаконного указания государству был причинен ущерб на сумму более 67 млн рублей, сообщает Генпрокуратура.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал их виновными в инкриминируемом преступлении и назначил наказание руководителю в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года, а одной его подчиненной - в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года. Уголовное дело в отношении еще одной сотрудницы ведомства в настоящее время рассматривается в суде.

 
Уголовное право, УК РФпревышение полномочий
ИП обвинили в рекламе наркотиков из-за картинок на детских костюмах
Юридические новости 29.06.2017, 11:47 7

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае обратилась предпринимательница с жалобой на процессуальные нарушения сотрудников полиции в ходе проведения внеплановой проверки ее торгового отдела.

ИП, осуществляющая продажу промышленных товаров, приобрела у оптовой компании детские костюмы с изображением листьев растения и разместила товар для реализации в арендуемом отделе, расположенном в одном из торговых центров города Перми.

В марте 2017 года в ходе проверки, проводимой отделом полиции в ТЦ в рамках оперативно-профилактического мероприятия по выявлению и пресечению незаконного коммерческого использования товарных знаков, предположив, что на продаваемых детских куртках изображены листья конопли, относящиеся к наркотическим растениям, сотрудники полиции составили протокол об изъятии вещей.

По результатам проведенной проверки в отношении ИП было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.13. КоАП за пропаганду либо незаконную рекламу растений, содержащих наркотические средства. ИП попросила бизнес-омбудсмена проверить правомерность действий полицейских и оказать правовую поддержку при оспаривании протокола об административном правонарушении.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, судебный орган установил, что при вынесении должностными лицами отдела полиции определения о назначении по делу ботанической экспертизы были существенно нарушены нормы административного законодательства. ИП не была ознакомлена с определением о назначении экспертизы, а также ей не были разъяснены права о возможности заявить отвод эксперту или поставить перед экспертом вопросы для дачи ответов в заключении. В связи с чем, заключение ботанической экспертизы было признано судом недопустимым доказательством.

Кроме того, предпринимателем в материалы судебного дела было представлено независимое заключение, в котором сделан вывод о том, что изображенные на куртках листья не являются копией листа конопли и могут принадлежать другим видам растений.

В мае 2017 года постановлением суда производство по делу об административном правонарушении в отношении ИП прекращено в связи отсутствием достоверных доказательств наличия вины субъекта предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

 
Административное право, КоАП РФнаркотик
Конституционный суд подтвердил, что родители детей-инвалидов имеют право на скидку 50% по ОСАГО
Юридические новости 29.06.2017, 10:28

Конституционный суд РФ  опубликовал постановление, в котором подтвердил право инвалидов на предоставление компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по ОСАГО даже в тех случаях, когда автомобиль зарегистрирован на их законного представителя, говорится в материалах суда.

В мировой суд города Выксы Нижегородской области обратилась мать двоих малолетних детей-инвалидов Наталья Бирюкова, которой в местном управлении соцзащиты отказали в компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по ОСАГО. По закону такая компенсация положена инвалидам, в том числе и детям-инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинским показаниям, или их законным представителям. Однако в компенсации женщине было отказано, поскольку владельцем автомобиля является она, а не дети. Мировой судья счел, что норма нарушает права инвалидов, приостановил производство по делу и обратился в КС за разъяснениями.

Конституционный суд признал не противоречащим Конституции РФ абзац первый пункта 1 статьи 17 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", передает РИА Новости.

Правительство РФ постановлением от 19 августа 2005 года № 528 утвердило Правила предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО, говорится в постановлении. А потому, отмечает суд, органы государственной власти субъекта РФ не вправе самостоятельно устанавливать дополнительные условия получения такой компенсации или изменять круг лиц, имеющих на неё право.

Изначально данная мера социальной поддержки предоставлялась исключительно инвалидам, получившим транспортные средства через органы соцзащиты, но поскольку с 1 января 2005 года инвалиды утратили право на обеспечение транспортными средствами бесплатно или на льготных условиях, то к числу получателей компенсации части страховой премии, уплаченной по договору ОСАГО, в настоящее время относятся не только взрослые инвалиды, но и дети-инвалиды, а также их законные представители.

 
АвтострахованиеОСАГО
Бизнес-омбудсмен отстоял право ИП на УСН учесть расходы при подсчете фиксированных взносов
Юридические новости 27.06.2017, 16:21 2

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Орловской области со своей проблемой обратился ИП, применяющий УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

В феврале 2016 года Управлением ПФР предпринимателю было выставлено требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, согласно которому за 2014 год за ним числится задолженность в размере 116 398 рублей 98 копеек, в т.ч. 106 822,36 руб. – недоимка, 9 576, 62 руб. – пени.

В данном случае при расчете страховых взносов налоговые вычеты, предусмотренные главой 23 НК, Управлением Пенсионного Фонда не были учтены, что, по мнению ИП, противоречит положениям Постановления Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 №27-П, согласно которым для целей исчисления дохода, учитываемого для определения размера страховых взносов, подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, уплачивающим НДФЛ, доход ИП подлежит уменьшению на величину фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода.

С целью защиты прав и законных интересов предпринимателя бизнес-омбудсмен обратился в арбитражный суд с заявлением о признании требования ПФР недействительным, обязании осуществить предпринимателю перерасчет страховых взносов за 2014 год в соответствии с требованиями законодательства и Постановлением Конституционного Суда РФ от 30.11.2016, произвести возврат суммы, оплаченной им по требованию ПФР, сообщается на сайте бизнес-защитника.

Суд согласился с доводами о том, что расчетная база для обложения страховыми взносами по ОПС должна быть экономически обоснована, и что правовая позиция Конституционного суда, исходя из экономического содержания «доход», приемлема как для предпринимателей, применяющих ОСНО, так и для предпринимателей, применяющих иные системы налогообложения, в частности УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Арбитражным судом отклонен довод ПФР о том, что поскольку в Постановлении Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 №27-П не содержатся никакие оговорки, предусматривающие особый порядок его исполнения, то сформулированная в нем правовая позиция подлежит учету правоприменительными органами только со дня его официального опубликования, то есть со 2 декабря 2016 года.

В итоге арбитражный суд в Решении от 19.06.17 по делу № А48-2249/2017 удовлетворил заявленные требования, обязал ПФР устранить нарушение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя.

 
Индивидуальному предпринимателю (ПБОЮЛ), адвокату, нотариусу, КФХфиксированные взносы ИП
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Конституционный суд разрешил отбирать имущество у госслужащих
Юридические новости 26.06.2017, 11:52 9

Судебный пристав из Новороссийска Дарья Романенко не указала в декларации о доходах сведения о том, на какие средства ее супруг купил дом с участком.  УФССП, на основании представления прокуратуры Новороссийска, провело проверку и выявило несоответствие расходов семьи Романенко на приобретение в 2012 году дома с землей их общему доходу за предыдущие три года.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать в пользу РФ дом и участок семьи Романенко, а также стоимость ранее располагавшегося на этом земельном участке и впоследствии снесенного жилого дома. Суд первой инстанции в иске отказал, он посчитал достаточными доказательства, которые подтвердили, что деньги на дом с участком супруги заняли у родителей и знакомых. Кроме того, суд указал, что нормы, позволяющие обратить в доход РФ объекты недвижимости, в отношении которых госслужащим не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, вступили в силу лишь в 2013 году, а потому не могут быть применены к имуществу, приобретенному по сделкам, совершенным в 2012 году. Апелляционная инстанция это решение отменила, удовлетворив требования прокуратуры. Супруги обратились в Верховный суд РФ, однако ВС в передаче кассационной жалобы отказал.

Тогда судебный пристав обратилась в Конституционный суд с требованием признать подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК, а также ч. 1 ст. 4, ч. 3 ст. 16,17 и ч. 2 ст. 18 ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" не соответствующими Конституции, так как эти нормы по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, допускают осуществление контроля за расходами лица, замещающего одну из должностей, прописанных в этом законе, а также его супруга и несовершеннолетних детей за период, предшествующий вступлению данного законодательного акта в силу. Таким образом, закон позволяет обращать в доход РФ по решению суда имущество, приобретенное по сделкам, заключенным до вступления в силу оспариваемых законоположений.

Конституционный суд отказал заявительнице, указав в определении № 1163-О, что как обращение по решению суда в доход РФ имущества, принадлежащего госслужащему и перечисленным в законе членам его семьи, в случае, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена, направлено на защиту конституционно значимых ценностей и не нарушает требования основного закона. КС отметил, что суды, при рассмотрении этих споров, могут принимать любые допустимые ГК доказательства законности доходов. Оспариваемые нормы, указал КС, будучи элементами правового механизма осуществления антикоррупционного контроля, в равной мере распространяются на всех госслужащих. Они не предполагают их произвольного применения и в силу этого также не могут рассматриваться как не согласующиеся с конституционными предписаниями.

 
Конституционное правогосслужба
Конституционный суд: отбирать жилье у добросовестных приобретателей нельзя
Юридические новости 22.06.2017, 14:29

Сегодня Конституционный суд РФ провозгласил постановление по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса РФ, в котором запретил отбирать жилье у добросовестных покупателей.

Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба гражданина Дубовца, которого по решению суда собирались выселить из приобретенной им в 2008 году квартиры и передать ее в собственность города Москвы, поскольку суд не признал его добросовестным приобретателем. Дубовец стал последним покупателем в цепочке договоров купли-продажи квартиры москвича, умершего в 1994 году и не имевшего наследников. По этой причине квартира перешла в собственность города как выморочное имущество. Однако позже квартира выбыла из владения собственника (города) в результате противоправных действий третьих лиц.

КС РФ постановил, что норма не допускает истребование выморочного имущества у гражданина, который полагался на данные ЕГРН и прошел регистрацию права собственности на имущество, если только в деле не выявлено, что он знал, либо должен был знать об отсутствии у продавца права распоряжаться спорным жилым помещением.

 
Право собственности (защита вещных прав)добросовестный приобретатель
Экс-совладельца банка «Софрино» объявили в розыск
Юридические новости 22.06.2017, 13:31

Бывшему председателю правления и совладельцу банка «Софрино» Дмитрию Малышеву заочно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о мошенничестве.

«По имеющимся сведениям, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 12.02.2015 по фактам хищения имущества банка, председателю правления банка Малышеву Д. К. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, он объявлен в розыск. Предварительное следствие по делу приостановлено 11.05.2017 года в связи с розыском обвиняемого», — сообщили  RNS в Агентстве страхования вкладов.

Лицензия банка «Софрино» отозвана 2 июня 2014 года. На 1 мая 2014 года банк занимал 314-е место в российской банковской системе по объему активов. Согласно схеме владения банком на 12 декабря 2013 года, по 16,8697% банка принадлежало пяти фирмам, конечным бенефициаром которых был Малышев, еще 0,0312% он владел напрямую, 15,62% принадлежало гендиректору художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Евгению Пархаеву.

Впоследствии ЦБ сообщал, что временная администрация выявила факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по «замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью» на общую сумму 4,9 млрд руб. По данным следствия, проверка залогового имущества заемщиков не проводилась, сами заемщики были фиктивными. Так, на одном из договоров была подпись гражданина, якобы руководившего фирмой, который на самом деле скончался три года назад.

«По имеющейся информации, деньги, выданные в качестве кредитов, легализовывались через покупку у ЗАО КБ "Софрино" имущественных активов — недвижимости, участков земли, а также векселей других коммерческих организаций», — указывало МВД.

Как писал в феврале 2015 года «Коммерсант», следователи не исключали, что Малышев, который во время работы банкиром также возглавлял Федерацию парусного спорта Московской области, мог покинуть пределы России. Знакомый Малышева, пожелавший сохранить анонимность, сообщил RNS, что последний раз видел банкира три года назад — за границей.

 
Проблемные банкибанк Софрино
В закон о некоммерческих организациях внесут изменения
Юридические новости 22.06.2017, 12:32 1

Правительство вносит в Госдуму законопроект, которым предусматривается приведение Федерального закона «О некоммерческих организациях» в соответствие с действующей редакцией Гражданского кодекса.

Соответствующее Распоряжение от 20 июня 2017 года №1291-р опубликовано сегодня на сайте Правительства.

Предлагается определить особенности государственной регистрации некоммерческих организаций, использования некоммерческими организациями средств индивидуализации, прекращения деятельности некоммерческих организаций.

Законопроектом также предусмотрены нормы, определяющие компетенцию высшего коллегиального органа НКО и содержащие требования к её уставу, поскольку эти вопросы не в полной мере урегулированы Гражданским кодексом.

Предлагается исключить нормы о государственной регистрации отделений иностранных некоммерческих неправительственных организаций, ликвидации, отказе в государственной регистрации, поскольку статьёй 50 ГК не предусмотрена такая организационно-правовая форма юридического лица.

При этом предусмотрены соответствующие переходные положения для отделений таких организаций, созданных до вступления в силу вносимых законопроектом изменений.

 
Регистрация, реорганизация и ликвидация фирм, лицензиинекоммерческие организации
За утерю трудовой книжки компанию оштрафовали на 50 тыс. рублей
Юридические новости 21.06.2017, 15:33

Уволенный по собственному желанию с 01.06.2017 работник коммерческой фирмы в Ростовской области, не получив трудовую книжку от работодателя, обратился с жалобой в ГИТ. При рассмотрении обращения выяснилось, что трудовая книжка по вине должностных лиц организации утеряна.

В выданном предписании госинспектор труда потребовал выдать заявителю дубликат трудовой книжки и возместить ему в соответствии со статьёй 234 ТК не полученный заработок в связи с незаконным лишением возможности трудиться.

За допущенное правонарушение виновные в нём лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в сумме 50 000 рублей, сообщается на сайте Роструда.

 
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