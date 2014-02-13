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Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2017 году

31.01.17 15:42
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Государственные пособия, выплачиваемые работодателями (и не только) в 2017 году.

Внимание! Пособия на детей в января 2017 года выплачиваются в том же размере, что и в 2016 году. С 1 февраля 2017 года произведена индексация на 5,4%
 

Пособия родителям и детям

Размер пособия

(в рублях)

 

1

Единовременное пособие женщинам вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности

613.14

*

2

Единовременное пособие при рождении ребенка

    16350.33

 *

3

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком

3065.69

**

4

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым  ребенком и последующими детьми

6131.37

**

5

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком

23120.53

**

6

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для лиц, уволенных (в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП) в период отпуска по уходу за ребенком, матерям во время отпуска по беременности и родам

12262.76

**

7

Минимальное пособие по беременности и родам

34521.20

 

8

Максимальное пособие по беременности и родам

266191.80

 

9

 Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП

613.14

 

10

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью

16350.33

 

11

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью  в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами

124929.83

 

12

 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

25892.45

 

13

Ежемесячные компенсационные выплаты на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

50.00

*

14

Материнский (семейный) капитал (в 2017 году не индексируется)

453026.00

*
 

Другие пособия

  

 

15

Максимальный среднедневной заработок для расчета пособия по временной нетрудоспособности

1901.36

 

16

Минимальное пособие по безработице

850.00

 

17

Максимальное пособие по безработице

4900.00

 

18

Максимальный размер единовременной страховой выплаты  по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

94018.00

*

19

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты  по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

72290,40

*

20

Социальное пособие на погребение

5562.25

*

*   В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, к выплатам применяется районный коэффициент.

**   В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, к выплатам применяется районный коэффициент, если этот коэффициент не учтен при расчете заработной платы.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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