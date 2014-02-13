Справочник государственных пособий, выплачиваемых работодателями в 2017 году
Государственные пособия, выплачиваемые работодателями (и не только) в 2017 году.Внимание! Пособия на детей в января 2017 года выплачиваются в том же размере, что и в 2016 году. С 1 февраля 2017 года произведена индексация на 5,4%
|
Пособия родителям и детям
|
Размер пособия
(в рублях)
|
|
1
|
Единовременное пособие женщинам вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности
|
613.14
|
*
|
2
|
Единовременное пособие при рождении ребенка
|
16350.33
|*
|
3
|
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком
|
3065.69
|
**
|
4
|
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком и последующими детьми
|
6131.37
|
**
|
5
|
Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком
|
23120.53
|
**
|
6
|
Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для лиц, уволенных (в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП) в период отпуска по уходу за ребенком, матерям во время отпуска по беременности и родам
|
12262.76
|
**
|
7
|
Минимальное пособие по беременности и родам
|
34521.20
|
|
8
|
Максимальное пособие по беременности и родам
|
266191.80
|
|
9
|
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации или прекращением деятельности ИП
|
613.14
|
|
10
|
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
|
16350.33
|
|
11
|
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами
|
124929.83
|
|
12
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
|
25892.45
|
|
13
|
Ежемесячные компенсационные выплаты на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
|
50.00
|
*
|
14
|
Материнский (семейный) капитал (в 2017 году не индексируется)
|
453026.00
|
*
|
Другие пособия
|
|
15
|
Максимальный среднедневной заработок для расчета пособия по временной нетрудоспособности
|
1901.36
|
|
16
|
Минимальное пособие по безработице
|
850.00
|
|
17
|
Максимальное пособие по безработице
|
4900.00
|
|
18
|
Максимальный размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
|
94018.00
|
*
|
19
|
Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
|
72290,40
|
*
|
20
|
Социальное пособие на погребение
|
5562.25
|
*
* В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, к выплатам применяется районный коэффициент.
** В районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к зарплате, к выплатам применяется районный коэффициент, если этот коэффициент не учтен при расчете заработной платы.