Производственный календарь на 2018 год при пятидневной рабочей неделе
Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней. Планируется перенести следующие выходные: с субботы 6 января на пятницу 9 марта; с воскресенья 7 января на среду 2 мая; с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
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|
|1
|Нерабочие дни
|2
|Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час
|
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
I кв
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
II кв
|
I полугодие
|
Количество дней
|
Календарные дни
|
31
|
28
|
31
|
90
|
30
|
31
|
30
|
91
|
181
|
Рабочие дни
|
17
|
19
|
20
|
56
|
21
|
20
|
20
|61
|
117
|
Выходные и праздничные дни
|
14
|9
|
11
|
34
|
9
|
11
|
10
|
30
|
64
|
Рабочее время (в часах)
|
При 40-часовой рабочей неделе
|
136
|
151
|
159
|
446
|
167
|
159
|
159
|
485
|
931
|
При 36-часовой рабочей неделе
|
122,4
|
135,8
|
143
|
401,2
|
150,2
|
143
|
143
|
436,2
|
837,4
|
При 24-часовой рабочей неделе
|
81,6
|
90,2
|
95
|
266,8
|99,8
|95
|
95
|
289,8
|
556,6
|
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
III кв
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
IV кв
|
II полугодие
|
2018 год
|
Количество дней
|
Календарные дни
|
31
|
31
|
30
|
92
|
31
|
30
|
31
|
92
|
184
|
365
|
Рабочие дни
|
22
|
23
|
20
|
65
|
23
|
21
|
21
|
65
|
130
|
247
|
Выходные и праздничные дни
|
9
|8
|
10
|
27
|
8
|
9
|
10
|
27
|
54
|118
|
Рабочее время (в часах)
|
При 40-часовой рабочей неделе
|176
|184
|
160
|
520
|
184
|
168
|
167
|
519
|
1 039
|
1 970
|
При 36-часовой рабочей неделе
|
158,4
|
165,6
|
144
|
468
|
165,6
|
151,2
|
150,2
|
467
|
935
|
1 772,4
|
При 24-часовой рабочей неделе
|
105,6
|
110,4
|
96
|
312
|
110,4
|100,8
|
99,8
|
311
|
623
|
1 179,6
Пояснения к производственному календарю на 2018 год
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
- 7 января - Рождество Христово
- 23 февраля - День защитника Отечества
- 8 марта - Международный женский день
- 1 мая - Праздник Весны и Труда
- 9 мая - День Победы
- 12 июня - День России
- 4 ноября - День народного единства
В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2018 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):
- при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов
- при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа
- при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа
Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год, 2013 год, 2012 год, 2011 год, 2010 год, 2009 год, 2008 год, 2007 год, 2006 год.