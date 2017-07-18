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Производственный календарь на 2018 год при шестидневной рабочей неделе

18.07.17 17:28

Календарь составлен в соответствии с проектом постановления Правительства РФ о переносе выходных дней.

Планируется перенести следующие выходные: с субботы 6 января на пятницу 9 марта; с воскресенья 7 января на среду 2 мая; с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря. Поскольку при шестидневной рабочей недели суббота выходным днем не является, выходные дни 6 января, 28 апреля, 9 июня и 29 декабря не переносятся.

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Январь

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

 

Февраль

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

 

2

9

16

23

 

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

Март

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Апрель

 

2

9

16

23

30

 

3

10

17

24

 

 

4

11

18

25

 

 

5

12

19

26

 

 

6

13

20

27

 

 

7

14

21

28

 

1

8

15

22

29

 

Май

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

Июнь

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

 

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Июль

 

2

9

16

23

30

 

3

10

17

24

31

 

4

11

18

25

 

 

5

12

19

26

 

 

6

13

20

27

 

 

7

14

21

28

 

1

8

15

22

29

 

Август

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

Сентябрь

 

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

 

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Октябрь

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

 

Ноябрь

 

5

12

19

26

 

6

13

20

27

 

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

 

4

11

18

25

 

Декабрь

 

3

10

17

24

31

 

4

11

18

25

 

 

5

12

19

26

 

 

6

13

20

27

 

 

7

14

21

28

 

1

8

15

22

29

 

2

9

16

23

30

 

 

1 Нерабочие дни
2 Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час

ВНИМАНИЕ! Норма часов при шестидневной рабочей неделе равна норме при пятидневной неделе! Не пытайтесь рассказать об ошибке в расчете часов, ошибки в таблице нет.

 

Январь

Февраль

Март

I кв

Апрель

Май

Июнь

II кв

I полугодие

Количество дней

Календарные дни

31

28

31

90

30

31

30

91

181

Рабочие дни

20

23

26

69

25

24

25

 74

143

Выходные и праздничные дни

11

 5

5

21

5

7

5

17

38

Рабочее время (в часах)

При 40-часовой рабочей неделе

136

151

159

446

167

159

159

485

931

При 36-часовой рабочей неделе

122,4

135,8

143

401,2

150,2

143

143

436,2

837,4

При 24-часовой рабочей неделе

81,6

90,2

95

266,8

 99,8 95

95

289,8

556,6

 

 

Июль

Август

Сентябрь

III кв

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

IV кв

 II полугодие

2018 год

Количество дней

Календарные дни

31

31

30

92

31

30

31

92

184

365

Рабочие дни

26

27

25

78

27

25

25

78

156

299

Выходные и праздничные дни

5

 4

5

14

4

5

5

14

28

 66

Рабочее время (в часах)

При 40-часовой рабочей неделе

 176 184

160

520

184

168

167

519

1 039

1 970

При 36-часовой рабочей неделе

158,4

165,6

144

468

165,6

151,2

150,2

467

935

1 772,4

При 24-часовой рабочей неделе

105,6

110,4

96

312

110,4

 100,8

99,8

311

623

1 179,6

 

Пояснения к производственному календарю на 2018 год

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
  • 7 января - Рождество Христово
  • 23 февраля - День защитника Отечества
  • 8 марта - Международный женский день
  • 1 мая - Праздник Весны и Труда
  • 9 мая - День Победы
  • 12 июня - День России
  • 4 ноября - День народного единства

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2018 год в целом при различной продолжительности рабочей недели (40, 36 и 24 часов в неделю), а также количество рабочих дней при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

  • при 40-часовой рабочей неделе - 8 часов
  • при 36-часовой рабочей неделе - 7,2 часа
  • при 24-часовой рабочей неделе - 4,8 часа

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.

Производственные календари прошлых лет можно найти по следующим ссылкам: 2017 год, 2016 год, 2015 год, 2014 год, 2013 год, 2012 год, 2011 год,  2010 год, 2009  год,  2008 год, 2007 год, 2006 год.

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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