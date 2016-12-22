Подборка стишков-порошков о жизни айтишников
22.12.16 15:48
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Новогодние праздники все ближе, скоро большинство получит долгожданный отдых и возможность отдохнуть от офиса и коллег. Но пока вы работаете в поте лица, кто-то пишет стихи. Подборку стишков-порошков об офисной жизни выложил у себя в фейсбуке Павел Либер.
Если вы хотите почитать стишки порошки на бухгалтерскую тему от наших клерков, они здесь.
И коллега хочет,
Чтоб я ему компьютер починил.
Мне же неохота,
Через день суббота,
А потом встречаем Новый Год...