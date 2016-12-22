Подборка стишков-порошков о жизни айтишников

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Новогодние праздники все ближе, скоро большинство получит долгожданный отдых и возможность отдохнуть от офиса и коллег. Но пока вы работаете в поте лица, кто-то пишет стихи. Подборку стишков-порошков об офисной жизни выложил у себя в фейсбуке Павел Либер.

Если вы хотите почитать стишки порошки на бухгалтерскую тему от наших клерков, они здесь.