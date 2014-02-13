Страшные юридические сказки для менеджеров

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Что случается если менеджеры заключают договоры без юристов? О чем думают эти менеджеры?

1. Один менеджер написал фразу в договор сам, поставил слова не в том порядке и превратился в тыкву

2. Один менеджер написал в договоре ООО вместо «Общество с ограниченной ответственностью», к нему явился Толстой (причем не писатель, а автор учебника) и утащил его душу на вечные муки в бухгалтерию

3. Один менеджер после назначения в компании нового директора не заключил все договоры заново, а старые договоры без директора бац, и прекратились. Остался менеджер без договоров, стал их заново согласовывать, только согласовал – а у компании КПП поменялся…

4. Один менеджер в договоре вместо «01» марта 2016 года» написал «1 марта 2016 года», а юрист ничего не сказал, и ничего менеджеру не было. Тогда он потерял страх и в следующем договоре вообще написал «01.03.2016». А потом напился и набил морду директору, потому что утратил всякие нравственные ориентиры.

5. Одному менеджеру юрист сказал, что ИП – это не юридическое лицо, и тот менеджер от ужаса сошел с ума, а потом и вовсе из компании уволился и стал работать стилистом.

6. Один менеджер решил прочитать договор, который согласовывал. Читал, читал, читал, пока читал высох весь и в воздухе растаял. И больше никто его не видел, но у других менеджеров со столов стали пропадать шоколадки и степлеры.

7. Один менеджер устроился на работу, и его начальник ему говорит: «Ты, если замечания по договору от партнера получишь, юристу их перешли, а сам не открывай!». Получил менеджер письмо от партнера, юристу переслал, а сам не открывал. А юрист что-то в ответ написал, менеджер партнеру переслал, а сам не открывал. А партнер опять что-то написал, не удержался менеджер – и открыл договор! А в договоре том были правки, они из файла вылезли и менеджера искусали до смерти.

Автор Елена Брацлавец