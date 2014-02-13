10 коубов про налоги

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В поисках новостей о налогах и оптимизации налогобложения «Клерк» проанализировал популярный видеохостинг Coub.com и выбрал несколько лучших коубов.

Коубы – это 10-секундные закольцованные ролики, часто с наложенным поверх подходящим звуковым сопровождением.

1. Как правильно объяснить директору, что такое НДС? Инструкция для бухгалтера