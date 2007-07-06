Клерк.Ру
 

Мудрые жизненные советы от шотландских детей

03.07.17 18:16

Многие из нас получали различные письма счастья, "жизненные советы" и мантры, которые надо было переслать как минимум пяти человекам в течение трех дней, чтобы привалило счастье. Приведенные ниже мудрые инструкции никому пересылать не надо. Ими надо просто наслаждаться.

Никогда не поручай собаке охранять твою еду. (Патрик, 10 лет)

Спи в одежде, чтобы утром не одеваться. (Стефани, 8 лет)

Когда кормишь чаек, надевай шляпу. (Рокки, 9 лет)

Никогда не пытайся спрятать кусочек брокколи в стакане с молоком. (Розмери, 7 лет)

Никогда не подмигивай учителю, у которого дергаются уши и глаза. (Эндрю, 9 лет)

Если твой папа сердится и спрашивает "Я что, похож на дурака?", не отвечай. (Хизер, 16 лет)

Запомни, ты никогда не будешь слишком стар для того, чтобы держать своего папу за руку. (Молли, 11 лет)

Никогда не издевайся над сестрой, когда у нее в руках бейсбольная бита. (Джоел, 12 лет)

Никогда не пытайся окрестить кота. (Лаура, 13 лет)

Если тебе нужно что-то дорогое, попроси у дедушки с бабушкой. (Метью, 12 лет)

Никогда не говори своему младшему брату, что ты не собираешься сделать то, что тебе велела мама. (Хенк, 12 лет)

Если получил в школе плохую отметку, покажи ее маме, когда она разговаривает по телефону. (Аеша, 13 лет)

Прислушивайся к своим мозгам – там много информации. (Челси, 7 лет)

Не ешь слив. (Ренди, 9 лет)

Никогда не подговаривай своего младшего брата покрасить семейную машину. (Филип, 13 лет)

Нету пирога.. черт с ним, с пирогом.. выбирай мороженое. (Цинтия, 8 лет)
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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