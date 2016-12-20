Если сотрудник отпрашивается с работы

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Большинство работников трудятся пять дней в неделю по восемь часов. И немудрено, что они физически не успевают сходить в поликлинику, ЖЭК, к ребенку в школу — ведь часы работы этих учреждений практически такие же. Писать отгул на целый день из‑за родительского собрания не очень хочется, чаще всего работники просто отпрашиваются с работы. В связи с этим у работодателя возникает много вопросов: как быть с оплатой времени отсутствия, как его учитывать, нужно ли оформлять и т. д. Читайте статью — и найдете ответы на названные и некоторые другие вопросы.

Действительно, «отпрашивания» с работы не редкость. В основном сотрудники просят отпустить их на пару часов или полдня. Бывает, конечно, просят и о большем времени — дне или даже двух.

Сразу скажем, что эта ситуация не регулируется ни Трудовым кодексом, ни какими‑либо иными актами, содержащими нормы трудового права. Поэтому решение вопроса об оформлении и оплате отсутствия отпросившегося работника зависит от разных обстоятельств.

Если сотрудник отпрашивается на час или два

Первым делом отметим, что если сотрудник решит отлучиться по личным делам в обеденный перерыв, то отпрашиваться с работы ему не нужно. Перерывы в течение рабочего дня (смены), в том числе для отдыха и питания, относятся ко времени отдыха (ст. 107 ТК РФ). А согласно ст. 106 ТК РФ время отдыха — время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Таким образом, во время обеда сотрудник может отлучаться с работы и решать свои вопросы без согласия работодателя.

Если нужна пара часов в рабочее время, необходимо соответствующее заявление от сотрудника на имя руководителя организации. Вы скажете: зачем множить бумажки, ведь можно устно поставить непосредственного руководителя в известность и все? Мы считаем, что заявление все‑таки требуется. На нем, если руководитель согласен, проставляются соответствующая виза, подпись руководителя и дата. В таком случае работник будет уверен, что его отсутствие не расценят как нарушение трудовой дисциплины, да и работодатель узнает о том, что работник отлучился. Приказ при этом оформлять не надо.

К сведению Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).

О необходимости заявления говорит и судебная практика. Так, работник был уволен за прогул. Не согласившись, он обратился в суд с иском о восстановлении, мотивируя свои требования тем, что отпросился с работы у директора. Суд, исследуя материалы дела, не нашел подтверждения данного факта, поскольку с какими-либо письменными заявлениями о необходимости отсутствия, например, о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты, работник к работодателю не обращался. Соответственно увольнение признали законным (Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 19.09.2016 по делу № 33‑12406/2016).

Отметим, что отсутствие по заявлению должно быть зафиксировано в табеле учета рабочего времени, ведь работодатель обязан вести точный учет рабочего времени, отработанного каждым сотрудником. Период отсутствия учитывают при начислении зарплаты сотруднику.

Если работник отпрашивается на весь день

отпуск без сохранения заработной платы;

ежегодный оплачиваемый отпуск;

отгул.

Здесь возможны разные варианты оформления:

Рассмотрим эти варианты.

Отпуск без сохранения заработной платы

На основании ч. 1 ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. Как видим законодательством не установлено ни минимальной, ни максимальной продолжительности такого отпуска. Это значит, что неоплачиваемый отпуск может быть предоставлен на любой срок, о котором стороны трудового договора придут к соглашению, даже на один день.

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в году;

работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников — до 5 календарных дней;

в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо коллективным договором.

Как видно из формулировки нормы, предоставление такого отпуска — право, а не обязанность, и если работодатель сочтет причину неуважительной, он может отказать работнику в неоплачиваемом отпуске. Вместе с тем нужно помнить, что есть категории сотрудников, которым работодатель не вправе отказать в этом. В частности, на основании письменного заявления работодатель обязан предоставить такой отпуск:

Если сотрудник, не дождавшись согласования неоплачиваемого отпуска на один день, не выйдет на работу, а работодатель откажет в предоставлении такого отпуска, отсутствие на работе может быть расценено как прогул (апелляционные определения Красноярского краевого суда от 19.09.2016 по делу № 33‑12406/2016, Ростовского областного суда от 15.08.2016 по делу № 33‑ 14008/2016 и др.).

Работник пишет на имя руководителя организации заявление, в котором указывает дату отпуска и причины, по которым он требуется. Если заявление пишется на несколько часов, нужно указать конкретные часы. Руководитель проставляет на заявлении визу «Согласовано» или «Не возражаю», а в случае отказа в предоставлении отпуска — «Отказать». В случае согласия руководителя компании: оформляется приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы (с таким приказом работника нужно ознакомить под подпись);

заполняется личная карточка (форма Т-2 ) — необходимо вести учет количества дней неоплачиваемого отпуска, так как от этого зависит стаж для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска;

) — необходимо вести учет количества дней неоплачиваемого отпуска, так как от этого зависит стаж для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска; заполняется табель учета рабочего времени.

Итак, оформляется такой отпуск следующим образом:

Вопрос об оплате дня, на который работнику предоставлен не­оплачиваемый отпуск, отпадает сам собой, поскольку все ясно из названия последнего.

Ежегодный оплачиваемый отпуск

Каждому работнику гарантирован ежегодный оплачиваемый отпуск, который предоставляется в соответствии с графиком отпусков, обязательным и для работников, и для работодателей (ст. 123 ТК РФ).

Обратите внимание График отпусков утверждается не позднее чем за две недели до наступления нового года с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Вместе с тем ничто не мешает предоставить ежегодный отпуск вне графика, если работник и работодатель пришли к соглашению об этом. Добавим, что по общему правилу отпуск может быть разделен на части, одна из которых не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). А вот оставшаяся часть может использоваться так, как договорятся работник и работодатель. Поэтому предоставление одного дня ежегодного оплачиваемого отпуска вполне законно.

Получить от работника заявление, в котором указан конкретный желаемый день. Издать приказ о предоставлении ежегодного отпуска. Сделать соответствующие отметки в табеле учета рабочего времени.

Для оформления ежегодного отпуска на один день (в случае согласия работодателя) нужно:

Отметим, что в случае оформления ежегодного оплачиваемого отпуска на один день может возникнуть сложность, связанная с оплатой отпуска. В частности, по правилу ст. 136 ТК РФ отпуск должен быть оплачен не позднее чем за три дня до его начала. Причем данное правило распространяется на отпуск любой продолжительности, на день или две недели работник уходит отдыхать — не важно.

Поэтому предоставление одного дня ежегодного отпуска удобно, если работник заранее знает, что такого‑то числа ему необходимо уйти. Однако в большинстве случаев сотрудники отпрашиваются спонтанно, при возникновении тех или иных обстоятельств.

Отгул

Несмотря на то, что в Трудовом кодексе отсутствует определение понятия «отгул», согласно сложившейся практике отгулом считается отдых, предоставляемый в качестве компенсации за работу или дежурство в нерабочее время. Не следует путать отгул с отпуском без сохранения заработной платы, поскольку тот предоставляется не в качестве компенсации за что‑то, а по причинам личного характера, имеющимся у работников, или в силу закона.

Трудовым законодательством предусмотрено несколько случаев, когда работодатель должен предоставить сотруднику выходной день за работу в нерабочее время. (Представим их в виде схемы на стр. .)

Порядок оформления предоставления отгула следующий: сотрудник пишет заявление с просьбой о предоставлении дня отдыха с указанием причин, например, за сверхурочную работу или работу в выходной день. (Доноры к заявлению должны приложить справку, подтверждающую факт сдачи крови.) На основании такого заявления издается приказ, с которым необходимо ознакомить сотрудника под подпись.

Конечно, нужно сделать отметки в табеле учета рабочего времени:

— дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы обозначаются буквенным кодом «НВ» или цифровым «28»;

— день отдыха работникам-донорам — буквенным кодом «ОВ» или цифровым «27» (дополнительный оплачиваемый выходной день).

При привлечении к сверхурочной работе В силу ст. 152 ТК РФ первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном размере. По желанию сотрудника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно, при этом время отдыха оплате не подлежит При привлечении к работе в выходной или нерабочий праздничный день В соответствии со ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию сотрудника, работавшего в этот день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В таком случае работа в выходной или праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит При сдаче работником крови и ее компонентов Согласно ст. 186 ТК РФ, если сотрудник в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра вышел на работу, ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. В лучае сдачи крови и е компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день сотруднику по его желанию предоставляется другой день отдыха. Кроме того, после каждого дня сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха За переработку времени в пределах графика работы при работе вахтовым методом В связи с увеличением рабочего времени и сокращением времени отдыха за период вахты у сотрудников обычно накапливаются часы переработки, которые оплачиваются в размере дневной тарифной ставки, дневной ставки (части оклада (должностного оклада) за день работы). Часы переработки, не кратные целому рабочему дню, могут накапливаться в течение года и суммироваться до целых рабочих дней с последующим предоставлением дополнительных дней междувахтового отдыха. Недоиспользованные в этом случае часы ежедневного (междусменного) отдыха, а также дни еженедельного отдыха суммируются и предоставляются в виде дополнительных свободных от работы дней (в виде дней междувахтового отдыха) в течение учетного периода

Если работник систематически отпрашивается

Бывают работники, которым постоянно куда‑то надо. Таким работникам можно установить неполное рабочее время. Статья 93 ТК РФ позволяет ввести этот режим работы по соглашению между работником и работодателем при приеме на работу или в процессе трудовой деятельности.

Оплата труда на условиях неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. При этом работа на таких условиях не влечет каких‑либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором прописать конкретное время начала и окончания работы, продолжительность рабочей недели и срок, на который устанавливается неполное рабочее время. Данный документ подписывается обеими сторонами трудовых отношений. Издать приказ о введении неполного рабочего времени конкретному работнику с указанием причин этого решения.

Чтобы установить неполное рабочее время, необходимо:

Дополнительно отметим, что работодатель может предложить ввести режим неполного рабочего времени, а работник — отказаться, считая, что писать заявления с просьбой о неоплачиваемом отпуске ему выгоднее. В таком случае неполное рабочее время нельзя установить.

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Итак, если сотрудники эпизодически отпрашиваются в рабочее время по личным делам, это необходимо оформлять документально, хотя бы заявлением с визой руководства, подтверждающей разрешение уйти. Если они отпрашиваются на день или два, возможны иные варианты — оформление отпуска, оплачиваемого или неоплачиваемого. Если же работник периодически отпрашивается, например, каждые вторник и пятницу на определенное количество часов, может быть, стоит подумать о введении для него режима неполного рабочего времени.