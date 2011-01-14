Как искать работу – советы от владельца Звуки.ру

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Я сейчас наблюдаю, как организуют жизнь коллеги и друзья, оставшись без работы. И вижу ошибки, которые сама в свое время совершила по неопытности. Делюсь.

Если тебе заплатили выходное пособие и оно нормального размера, не планируй пустить эти средства на долгожданный отпуск или ремонт. Переходи в режим финансовой спячки. Очень велико искушение сразу уехать в теплую страну и все там прожрать, в итоге ты вернешься, а работы ещё может долго не найтись. Отдохнуть — дело святое. Но ты теперь безработный, так что умерь аппетиты и побудь немного хомяком. «Поторможу полгода и вернусь» — огромная ошибка. Из длительного анабиоза выходить гораздо труднее: тяжело разогнаться. А новому работодателю ты нужен в полной боевой готовности. Лучше волонтерить или фрилансить, чем тупить. Искать работу — это тоже работа, и тяжёлая. Особенно для интровертов. У меня как-то был месяц, во время которого я разговаривала с рекрутерами по 4–5 раз в день, а вечером просто ложилась лицом в диван. В итоге согласилась на первую же работу с молчаливым шефом. Будь готов к тому, что работа не найдётся сразу. Разреши себе паниковать, если она не найдётся, допустим, через год. И вознагради себя, если она найдётся раньше. Но бюджет распланируй на год. Не верь рекрутерам и обещаниям «лучших условий с годами». Верь только тому, что стоит в трудовом договоре. Вот как там написано, так все и будет. Плюс ещё куча сюрпризов, и не факт, что приятных. Иногда потеря работы — сигнал с небес, что пора менять область деятельности или вообще пойти учиться, не пренебрегай этим.

Удачных поисков и новой карьеры!