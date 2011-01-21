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Борис Мальцев, Клерк.Р

Что сказать руководству, чтобы повысили зарплату

18.01.17 15:30
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Не повышают зарплату несколько лет. Почему? У вас и так большая зарплата? Просто забыли? Все всех устраивает? Вы еще никогда не просили прибавки и боитесь это делать? Не нужно бояться этого разговора — давайте к нему подготовимся!

Каждый третий работающий человек, недовольный своей зарплатой, не решается просить прибавки. Если вы работаете на одном месте уже больше 2 лет и вам еще ни разу не повышали зарплату, стоит как минимум проверить, сколько платят людям, которые обладают такой же квалификацией, как вы. Как это сделать? Есть 3 способа:

  1. Найти свою должность среди обзоров зарплат наиболее популярных специальностей рынка труда.
  2. Рассчитать по нашей методике обзор зарплат самостоятельно.
  3. Оформить подписку на вакансии с учетом вашей квалификации и требований (так вы будете ежедневно получать свежие предложения работодателей и быстро поймете, сколько стоите).

Однако хорошо работать и уметь свою работу выгодно «продать», в том числе действующему работодателю, — разные вещи. Если вы уверены, что работаете хорошо, а получаете мало, надо работать над аргументами. Где их взять? Оставьте заявку на анализ вашего резюме с пометкой «Для повышения внутри компании» — и вы получите список аргументов и советы по дальнейшему планированию карьеры от наших экспертов. И да: у нас это абсолютно бесплатно.

Что надо говорить

Если вы получили консультацию, все аргументы у вас на руках. Если нет, то учтите, что сильными аргументами можно считать следующие:

  1. Значительно увеличилась нагрузка.
  2. Существенно выросла квалификация.
  3. Вы принесли понятную ощутимую пользу компании. Эту пользу можно доказать и выразить в цифрах (лучше — в рублях). Если вы напрямую влияете на прибыль вашей компании, то привести такие цифры вам будет несложно. Если нет прямых цифр, ищите косвенные. Думайте!

Чего говорить нельзя

«У меня ипотека», «Моему коллеге платят больше», «Я столько лет учился», «У меня проблемы», «Я от вас уволюсь» — таких аргументов быть не должно. Почему? Вы и так, наверное, догадываетесь: незаменимых — нет, проблемы — у всех, денег много не бывает, да и вообще цель работы любого коммерческого предприятия — прибыль. О ней лучше и говорить. Вы вообще боитесь разговаривать? Напишите письмо.

Что делать, если не повысили

Отказали? Делайте выводы и вешайте резюме в открытый доступ. Или держите в закрытом, но рассылайте на подходящие вакансии (вы на них уже подписались, когда изучали свою стоимость).

Что делать, если повысили

Не отписывайтесь от подписки на вакансии — продолжайте следить за рынком труда. Это не только позволит вам быть в курсе вашей стоимости, но и не даст пропустить новые требования работодателей. Если вовремя пойти учиться и «модные» навыки приобрести, в следующий раз говорить с работодателем о прибавке будет значительно проще!

Источник: Superjob.ru

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