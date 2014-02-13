Что делать, если вы работаете как конь, а вам не платят зарплату?

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На днях волейболистки краснодарского «Динамо» написали губернатору края открытое письмо. Они рассказали, что никто в клубе не получает денег уже полгода, и попросили губернатора вмешаться в ситуацию. Банки.ру выяснял, как жить по формуле премьера Дмитрия Медведева «денег нет, вы держитесь там».

«Бытовые проблемы усугубляются полной неизвестностью»

«Это повлекло за собой тяжелые последствия. Игрокам нечем платить за жилье, нечем оплачивать взносы по кредитам, даже нет средств, чтобы доехать до места работы. Многие получили уведомления, пока устные, от собственников жилья, которое снимают иногородние сотрудники, о скором выселении в случае непогашения задолженности за аренду. Бытовые проблемы усугубляются полной неизвестностью», — говорится в письме губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

По данным Росстата, в аналогичной ситуации находятся 49 тыс. россиян, перед которыми, по данным на 1 января 2017 года, имелась задолженность по заработной плате. Суммарный размер задолженности составляет 2 млрд 725 млн рублей. По сравнению с 1 декабря 2016 года она снизилась на 1 млрд 125 млн рублей (на 29,2%). В общем объеме задолженности по заработной плате 59% приходится на обрабатывающие производства, 18% — на строительство, 7% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 6% — на транспорт, 5% — на добычу полезных ископаемых.

Опрошенные Банки.ру эксперты рассказали, как жить, руководствуясь знаменитой формулой премьера Дмитрия Медведева «денег нет, вы держитесь там». Что делать работникам разных сфер, если работодатель не выполняет свои обязательства по зарплатам?

«Не надо брать новые кредиты»

Если работодатель задерживает зарплату, прежде всего надо понять причину: это реально тяжелые времена в компании, надолго ли, какие прогнозы, рассуждает независимый финансовый советник Наталья Смирнова. «Здесь проще всего неформально пообщаться с коллегами, которые работают в отделах производства и продаж: как идут дела, сколько заказов, намного ли хуже, чем раньше, в чем причина, можно ли устранить ее и в какие сроки. Если ситуация серьезная, но зарплату платят, пусть и с задержками — надо формировать резервный фонд. Это должно быть минимум три бюджета ежемесячных расходов, если вы не топ-менеджер, и минимум шесть — если топ-менеджер. И параллельно искать работу», — говорит она.

По ее словам, если задержка критичная и зарплату фактически перестали платить, надо как можно скорее искать работу. Предупредить банки, где есть кредиты, о ситуации и попросить о льготном периоде. «Не надо брать новые кредиты: лучше проверьте, можно ли оперативно избавиться от ненужных активов (продать на Avito машину, ненужную технику, одежду и т. д.). Может быть, вы недополучили налоговые вычеты и могли бы на них подать (и максимум через 4,5 месяца получить деньги). Параллельно подумайте и поищите удаленную работу в Интернете, особенно если вы живете в городе, где не так много предприятий и работу найти трудно. Подумайте над сокращением расходов (переезд в более бюджетную квартиру, если арендуете, более дешевые магазины и т. д.)».

Если денег совсем нет, продавать нечего, работы нет никакой — остается только занимать у знакомых, заранее проговаривая неопределенный срок возврата (когда найдете работу), чтобы не было претензий и обращений в суд, советует консультант.

«Совет искать новую работу, когда появляются такие негативные сигналы, как задержка заработной платы, вполне логичен, но не всегда это удается сделать», — указывает консультант по PR- и GR-коммуникациям Анна Каримова. По ее словам, возможна и ситуация, что компания все же сможет вернуть финансовую стабильность и вознаградит сотрудников за лояльность в трудный период.

«Например, из-за кризиса в 2014 году у одной знакомой компании в консалтинговой сфере начались серьезные проблемы: они были вынуждены сокращать персонал, урезать зарплаты, пошли задержки с выплатами. Два года фирма была в убытках, но с лета прошлого года дела пошли в гору: выиграли несколько гостендеров, получили новых клиентов. В итоге сегодня не только вернули все оклады на докризисный уровень, но и подняли их размеры, улучшили бонусные схемы», — рассказала она.

Не прятаться от кредиторов

В банке могут пойти навстречу и скорректировать условия по кредитам, если клиент по объективной причине не может платить по установленному графику.

«Если у клиента есть объективные причины, которые привели к временной неплатежеспособности, он может подать заявку на корректировку его условий. После уточнений деталей проблемы клиенту порекомендуют обратиться с письменным заявлениям в ближайшее отделение банка. Банк предложит к рассмотрению опции отсрочки платежа (как основного долга, так и всего взноса)», — говорит директор по розничному бизнесу Азиатско-Тихоокеанского Банка Александр Парамонов.

Также согласны пойти навстречу клиентам и в МФО. «В случае невозможности вовремя внести заем мы предлагаем заемщику услугу продления займа от одной до четырех недель. Если заемщик осознает, что не имеет возможности расплатиться с долгом и оказался в затруднительной финансовой ситуации, главное — не уходить от проблемы, не прятаться от компании. Необходимо понять, что по долгам все равно придется платить. Если дело дойдет до суда, он всегда встанет на сторону компании, поскольку есть договор, подписанный двумя сторонами. А запись о том, что заемщик выплатил долг по решению суда в кредитной истории, если не навсегда, то на много лет закроет для такого заемщика двери в абсолютно все организации банковского и небанковского кредитования. Поэтому надо идти на контакт с компанией и ее представителями. Ведь на самом деле кредитор максимально заинтересован в том, чтобы заемщик вошел в нормальный график платежей. Долг можно при определенных условиях заморозить — например, до нахождения заемщиком работы — или реструктуризовать и т. д.», — рассказали Банки.ру в пресс-службе MoneyMan.

Инспекция — полиция — суд

«Невыплата заработной платы — одно из самых серьезных правонарушений в сфере трудового права. Однако случаи обращений к юристам по данному вопросу не очень часты, так как работники пытаются действовать в данных случаях в основном своими силами, что в первую очередь связано с необходимостью оплаты услуг юристов», — говорит партнер юридической компании Orient Partners Александр Карпухин.

Он объясняет, что в случае задержки выплаты заработной платы, в соответствии со статьей 235 ТК РФ, работодатель обязан дополнительно выплатить денежную компенсацию «в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно».

Кроме того, невыплата заработной платы более чем за три месяца при наличии корыстных и иных личных мотивов — основание для привлечения руководителя к уголовной ответственности.

В случае длительной невыплаты заработной платы необходимо в первую очередь обращаться в Государственную инспекцию труда (ГИТ). Но тут важно не попасть под неформальные санкции работодателя. «Порядок обращения в трудовую инспекцию описан в законе «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Трудовая инспекция обязана сохранить в тайне личность обратившегося лица, однако будет нелишним в жалобе еще раз обратить внимание ГИТ на это, так как на практике часты случаи неформального общения инспекторов ГИТ с работодателями», — отмечает юрист.

В случае отказа ГИТ в защите прав работника следует обращаться в прокуратуру с жалобой и на действия работодателя, и на действия инспекторов. Также стоит обратиться в полицию с просьбой провести проверку и привлечь генерального директора к уголовной ответственности (это, скорее, психологический прием). Помимо этого возможно обращение в суд. Срок исковой давности по подобным требованиям — один год. «С практической точки зрения крайне желательно, если у работника регистрация не в Москве, судиться за ее пределами. Дело в том, что практика московских судов общей юрисдикции и московского городского суда в последнее время крайне неблагоприятна для работников, в отличие от региональных судов, которые зачастую рассматривают трудовые дела более полно», — заключает Александр Карпухин.