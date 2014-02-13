Клерк.Ру
 

Зачем обучать персонал и как сделать обучение максимально эффективным?

06.02.17 14:39
Просмотров: 

7 февраля 2017 года впервые отмечается День российского бизнес-образования, инициатором создания которого выступила Русская Школа Управления. Этот праздник призван напоминать, что учиться никогда не поздно, а инвестиции в развитие сотрудников – это самый выгодный вклад в успешное будущее компании.

С каждым годом количество профессионалов, которые идут учиться в бизнес-школы становится все больше. И если раньше было принято отправлять на обучение рядовых сотрудников, то сейчас за новыми знаниями приходят сами начальники отделов, руководители департаментов, генеральные директора и собственники бизнеса. Более того, некоторые компании создают собственные корпоративные университеты, где последовательно обучают своих сотрудников.

Причина возросшего интереса к бизнес-образованию проста – к руководителям приходит осознание того, что сравнительно небольшие вложения в развитие сотрудника могут серьезно увеличить эффективность его работы, а значит и повысить его вклад в развитие бизнеса в целом. Особенно ярко это демонстрируют сотрудники отделов продаж, когда после прохождения обучения они в разы увеличивают объемы прибыли.

Все руководители отправляют сотрудников на обучение с разными целями. Например, чтобы научиться решать часто встречающиеся задачи и проблемы, проанализировать и наладить работу определенного отдела, актуализировать существующие знания (особенно если это специалисты в области права или финансов). Но как сделать так, чтобы обучение действительно помогло решить поставленные задачи?

Здесь достаточно придерживаться нескольких простых правил:

Четко решите, кого, чему и зачем вы планируете обучить

Именно от этих параметров будет отталкиваться бизнес-школа, чтобы подобрать подходящий курс, а значит, будут зависеть и результаты обучения.

Например, если вас не устраивает продуктивность работы отдела закупок, но при этом каждый менеджер в отдельности в целом справляется с поставленными задачами, то на обучение лучше отправить руководителя отдела. Но обучать его нужно, по большей части, управленческим компетенциям, а не тонкостям деловых коммуникаций с поставщиками. Тогда после обучения он сможет приступить к реорганизации бизнес-процессов отдела и выстроить систему, в которой будет комфортно работать всем менеджерам.

Серьезно отнеситесь к выбору бизнес-школы

Сейчас на рынке бизнес-образования представлено множество учебных центров и тренинговых компаний. При выборе, в первую очередь, обращайте внимание на наличие лицензий и сертификатов (они говорят о профессионализме сотрудников и преподавателей), а также на отзывы участников семинаров. Это позволит вам не ошибиться в выборе и пройти действительно качественное обучение.

Внимательно изучите программу курса

Пройдитесь по всем темам, заявленным в программе. Это поможет вам понять, насколько курс соответствует вашим ожиданиям, и сможете ли вы с его помощью найти ответы на свои вопросы. Ведь если вы рядовой менеджер по продажам, вряд ли на данном этапе вам будут нужны знания о том, как выстраивать работу отдела и как мотивировать персонал. Эти знания больше будут полезны вашему руководителю.

Конечно, не стоит забывать о том, что само по себе получение бизнес-образования не гарантирует моментального взлета по карьерной лестнице и быстрой перенастройки бизнес-процессов в компании. Обучение дает готовые инструменты и методики для решения рабочих задач, а вот эффективность их использования в реальной практике уже во многом зависит от мотивации и усилий самих сотрудников.

Анастасия Боровская

директор Русской Школы Управления

Стань экспертом

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Управление персоналом»
Персоналу и о персонале
 
Управление талантами (Talent Management) для успешной работы с HiPo-сотрудниками
 
Персоналу и о персонале
 
Как обсуждать зарплату на собеседовании с потенциальным работодателем
 
Банкиру
 
Внутреннее письмо Олега Тинькова попало в сеть. Реакция
 
Бухгалтерские новости
 
В порядок учета расходов на обучение персонала внесут изменения
 
Бухгалтерские новости
 
Обучение в иностранном образовательном учреждении не облагается НДФЛ
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Управление персоналом»

Все семинары по теме Управление персоналом
Рубрики
еще
»
Мнения3
Аноним прокомментировал материал «Банки не смогут требовать выплату просроченных долгов в объеме, превышающем 50% доходов должника»
01:06
Аноним прокомментировал материал ««ФИНАМ» начал тестирование новой версии своего сайта»
00:08
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
00:08
Аноним прокомментировал материал «Новая каста: самоуверенные должники»
вчера, 23:53
Аноним прокомментировал материал «488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу»
вчера, 23:44
Клерк
agata1klerk прокомментировал материал «Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами»
вчера, 23:24
Клерк
Dertp прокомментировал материал «ИП не знает, как избавиться от статуса работодателя»
вчера, 22:59
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "ТЭК ЭКСПРЕСС № 1"»
вчера, 22:33
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Правительство одобрило повышение штрафов за отказ пропустить пешеходов»
вчера, 22:19
Клерк
filisonov прокомментировал материал «ИП не вправе заниматься торговлей крепкого алкоголя»
вчера, 22:16
Клерк
filisonov прокомментировал материал «Открытие и закрытие ИП. Порядок действий»
вчера, 22:14
Аноним прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 22:09
Клерк
Константин_50 прокомментировал материал «Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?»
вчера, 21:59
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме обсудили принятый законопроект о введении онлайн касс с представителями бизнес-сообщества»
вчера, 21:22
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Тренажер сдачи бухгалтерского отчета за 2016 год»
вчера, 21:10
Аноним прокомментировал материал «Правительство одобрило повышение штрафов за отказ пропустить пешеходов»
вчера, 21:01
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "НПЦ "ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ"»
вчера, 20:57
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 20:56
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
вчера, 20:55
Аноним прокомментировал материал «Пенсионный возраст повысят»
вчера, 20:55
Аноним прокомментировал материал «В чем ошибается Владимир Туров: никого не посадят»
вчера, 20:42
Аноним прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 20:37
Аноним прокомментировал материал «В чем ошибается Владимир Туров: никого не посадят»
вчера, 20:19
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет 14, банки хотят 08, но бухгалтеры выбирают 01»
вчера, 20:18
Клерк
OljaMKr прокомментировал материал «ИП не знает, как избавиться от статуса работодателя»
вчера, 20:14
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Правительство одобрило повышение штрафов за отказ пропустить пешеходов»
вчера, 20:06
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Владимир Туров: спасибо Клерк.ру, я теперь тоже битый»
вчера, 19:49
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 19:48
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 19:42
Аноним прокомментировал материал «Владимир Туров: спасибо Клерк.ру, я теперь тоже битый»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
вчера, 19:32
Аноним прокомментировал материал «Народный артист РФ Константин Райкин»
вчера, 19:21
Аноним прокомментировал материал «Правительство одобрило повышение штрафов за отказ пропустить пешеходов»
вчера, 19:13
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 19:11
Аноним прокомментировал материал ««Обратная» шкала НДФЛ: поощряем богатых и стимулируем бедных»
вчера, 19:07
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Тренажер сдачи бухгалтерского отчета за 2016 год»
вчера, 19:07
еще
 