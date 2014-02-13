Зачем обучать персонал и как сделать обучение максимально эффективным?

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7 февраля 2017 года впервые отмечается День российского бизнес-образования, инициатором создания которого выступила Русская Школа Управления. Этот праздник призван напоминать, что учиться никогда не поздно, а инвестиции в развитие сотрудников – это самый выгодный вклад в успешное будущее компании.

С каждым годом количество профессионалов, которые идут учиться в бизнес-школы становится все больше. И если раньше было принято отправлять на обучение рядовых сотрудников, то сейчас за новыми знаниями приходят сами начальники отделов, руководители департаментов, генеральные директора и собственники бизнеса. Более того, некоторые компании создают собственные корпоративные университеты, где последовательно обучают своих сотрудников.

Причина возросшего интереса к бизнес-образованию проста – к руководителям приходит осознание того, что сравнительно небольшие вложения в развитие сотрудника могут серьезно увеличить эффективность его работы, а значит и повысить его вклад в развитие бизнеса в целом. Особенно ярко это демонстрируют сотрудники отделов продаж, когда после прохождения обучения они в разы увеличивают объемы прибыли.

Все руководители отправляют сотрудников на обучение с разными целями. Например, чтобы научиться решать часто встречающиеся задачи и проблемы, проанализировать и наладить работу определенного отдела, актуализировать существующие знания (особенно если это специалисты в области права или финансов). Но как сделать так, чтобы обучение действительно помогло решить поставленные задачи?

Здесь достаточно придерживаться нескольких простых правил:

Четко решите, кого, чему и зачем вы планируете обучить

Именно от этих параметров будет отталкиваться бизнес-школа, чтобы подобрать подходящий курс, а значит, будут зависеть и результаты обучения.

Например, если вас не устраивает продуктивность работы отдела закупок, но при этом каждый менеджер в отдельности в целом справляется с поставленными задачами, то на обучение лучше отправить руководителя отдела. Но обучать его нужно, по большей части, управленческим компетенциям, а не тонкостям деловых коммуникаций с поставщиками. Тогда после обучения он сможет приступить к реорганизации бизнес-процессов отдела и выстроить систему, в которой будет комфортно работать всем менеджерам.

Серьезно отнеситесь к выбору бизнес-школы

Сейчас на рынке бизнес-образования представлено множество учебных центров и тренинговых компаний. При выборе, в первую очередь, обращайте внимание на наличие лицензий и сертификатов (они говорят о профессионализме сотрудников и преподавателей), а также на отзывы участников семинаров. Это позволит вам не ошибиться в выборе и пройти действительно качественное обучение.

Внимательно изучите программу курса

Пройдитесь по всем темам, заявленным в программе. Это поможет вам понять, насколько курс соответствует вашим ожиданиям, и сможете ли вы с его помощью найти ответы на свои вопросы. Ведь если вы рядовой менеджер по продажам, вряд ли на данном этапе вам будут нужны знания о том, как выстраивать работу отдела и как мотивировать персонал. Эти знания больше будут полезны вашему руководителю.

Конечно, не стоит забывать о том, что само по себе получение бизнес-образования не гарантирует моментального взлета по карьерной лестнице и быстрой перенастройки бизнес-процессов в компании. Обучение дает готовые инструменты и методики для решения рабочих задач, а вот эффективность их использования в реальной практике уже во многом зависит от мотивации и усилий самих сотрудников.