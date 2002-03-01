О работе тем, кто хочет все поменять в жизни

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Желание все поменять – это один из признаков внутреннего психологического кризиса. У каждого человека время от времени возникает потребность в переменах: хочется уехать далеко-далеко, поменять окружение, семью, профессию, образ жизни. Хочется попробовать себя в новой роли, проявить другие грани своей личности, по-новому использовать творческий потенциал. Причина этих желаний в глубинных внутренних изменениях, происходящих в человеке, его восприятии жизни, отношении к себе, изменении системы ценностей. Хорошо, если все внешние перемены, на которые человек решается: переезд в другой город, новые отношения, смена профессии – это результат серьезной внутренней проработки основных жизненных вопросов: «Что я хочу от самого себя? Какой я вижу свою жизнь? Зачем я это делаю?» В этом случае смена профессии, может стать мощным драйвером и вывести человека на новый виток развития. Вот две истории вполне успешной трансформации.

«Художник в белом халате»

Врач-хирург с 10-летним стажем работы в возрасте 38 лет принял решение кардинально изменить свою жизнь. Он отказался от медицинской карьеры и поступил в художественное училище. Поначалу сидеть за партой рядом с 18-летними студентами было нелегко, над ним откровенно смеялись сокурсники, он был старше многих преподавателей в училище. Друзья и бывшие коллеги его не понимали, даже осуждали, ведь теперь семью с двумя детьми содержала только жена. «Наш папа учится рисовать», - смущенно объясняла она дочкам. Семье было непросто и психологически и материально. Но уже через пять лет прошла первая выставка нового художника, его работы восхищали и трогали до глубины души. Это было начало большого успеха. Со временем картины стали продаваться, и финансовое положение семьи восстановилось, а затем и существенно улучшилось. И теперь уже повзрослевшие дочери с гордостью говорили: «Наш папа – художник!»

«Финдиректор с огоньком»

Женщина-финансист 20 лет посвятила построению карьеры, прошла путь от операциониста банка до финансового директора крупной производственной компании и добилась всего, о чем мечтала в юности: финансового благополучия, престижной и уважаемой должности, высокого социального статуса. Но в какой-то момент устала: «Не могу больше носить черные костюмы, шелковые блузки, синие платья и бесконечный жемчуг». Она не просто уволилась из компании, она полностью исчезла из мира бизнеса и стала участницей фаер-шоу. Теперь она самозабвенно крутит огненные шары, выступает в уличных перформансах, путешествует по всему миру с командой цирковых артистов. Невозможно даже представить, что эта порывистая, ярко-рыжая красавица, гордо демонстрирующая новую татуировку, когда-то была «гладкой и черной» директрисой, державшей в благоговейном страхе весь офис. Вот как она говорит о самой себе: «Я прожила целую жизнь и добилась всего, к чему стремилась. А потом сама закончила ее. Теперь живу свою вторую жизнь, и она мне очень нравится. Я хочу объехать весь мир со своим шоу!»

Но бывает так, что в момент жизненных кризисов, проходя очередную «точку ветвления», человек не разрешает внутренних конфликтов, не прорабатывает ключевые вопросы, связанные с пониманием себя, своего места в жизни, взаимоотношений с окружающим миром, а просто «меняет декорации», надеясь, что новое окружение (семья, друзья, коллеги) или новые обстоятельства (страна, город, отрасль, компания) изменят его жизнь к лучшему.

Иногда человек искренне считает, что усталость и разочарование, неудовлетворенность собой, профессией, общим положением дел в жизни, связана с внешними причинами и обстоятельствами и стоит только «обновить картинку», как все сразу устроится, и будет хорошо и комфортно жить. И начинается калейдоскоп перемен: «Перееду в Москву, и начну новую жизнь», «Брошу все, уеду из Москвы, и заживу по-человечески», «Надоела эта офисная рутина, пойду в такси работать», «Нет смысла сидеть в бюджетной конторе, надо идти в коммерческий сектор».

Многих на этом пути ждет разочарование, так как внешние обстоятельства меняются: новые должности, новые компании, новые сферы деятельности, а проблемы остаются. Вот еще две истории.

«Поезд моей мечты»

Парень с ранней юности любил поезда и мечтал стать машинистом. Закончил железнодорожный, устроился на работу младшим помощником. Суровые будни оказались не так прекрасны, как мечты: ранние подъемы, длинные смены, бессонные ночи, нагрузка большая, денег мало. Друзья уже начинали зарабатывать, покупали первые машины, а он все еще жил с родителями и экономил каждую копейку. Устал, бросил все, ушел на стройку. За пять лет кем только не работал: каменщиком, бетонщиком, даже крановщиком. Но душа была не на месте, по ночам снились поезда. Бросил стройку, вернулся в депо. Приняли помощником машиниста. Начальником был бывший однокурсник, дослужившийся за это время до повышения. «Очень жалею, что ушел тогда, сейчас бы уже сам машинистом был. И, знаете, опять уйти хочется, но я себя пересилю».

«Вечный-стартап»

Молодой человек, сын успешного бизнесмена, решил начать собственное дело. Открыл ресторан, так как всегда проводил в ресторанах много времени, видел разные форматы, и искренне считал, что это простой бизнес, и в нем легко добиться успеха. Долго выбирал место для собственного ресторана, представляя, как будет приглашать туда друзей, работал над дизайном интерьера, концепцией меню, потратил значительное количество средств, но через пару лет вынужден был закрыть предприятие, так как ресторан был безнадежно убыточным. После этого было еще несколько попыток создать собственный бизнес на отцовские деньги: магазин одежды, парикмахерскую для мужчин, хлебопекарню. После всех этих неудачных попыток, примерно через десять лет, к этому человеку пришло понимание, что причиной его неудач в предпринимательской деятельности является не «плохое место», «глупые сотрудники», «бездарные дизайнеры», а недостаточный уровень личной ответственности, отсутствие терпения и недостаточный уровень финансовой грамотности.

Важно учитывать, что окружающие, особенно потенциальные работодатели, очень напряженно относятся к соискателям, меняющим профессию. Если человек меняет работу в близкой, смежной сфере (например, в течение 10 лет был бухгалтером, а теперь хочет стать финансовым менеджером или финансовым аналитиком), то это можно считать линейным перемещением. То есть работник, опираясь на имеющуюся у него базу знаний и опыта, решил горизонтально переквалифицироваться в своей профессии. А вот если человек, отработав 10 лет бухгалтером, вдруг решил стать маркетологом, то это вызовет удивление и напряжение у работодателя. Потому что для такого изменения профессии надо или получить хорошее профильное образование в новой сфере, или пройти достаточное количество программ, курсов, семинаров, поучаствовать в каких-то проектах, чтобы доказать нанимателю: за этим желанием стоит реальная мотивация, а не просто желание быть маркетологом, потому что у них зарплата выше, чем у бухгалтеров.

Сложно воспринимается и смена профессий, которые ассоциируются с какими-то типами личности. Существуют определенные стереотипы: например, инженеры – люди не очень коммуникабельные, скорее интроверты, немного замкнутые, у них слабо развиты профессиональные коммуникационные навыки. И если вдруг инженер решил стать менеджером по продажам, то это вызовет вопросы, потому что такая перемена связана не только с наличием профильного образования, но и с сомнениями по поводу его психологических возможностей, личностными характеристиками. Поскольку профессия инженера не требует высокой коммуникабельности, стрессоустойчивости, а работа продавца требует.

Но бывают ситуации, когда работодатели очень мягко относятся к смене деятельности. Это касается некоторого «понижения» в уровне престижности, то есть переход в сферу, где предыдущие опыт и образование не являются значимым. Например, если предпринимателю требуются менеджеры торгового зала с заработной платой 15 – 25 тысяч рублей, то ему все равно, кем в прошлом были эти люди: бухгалтерами, домохозяйками, библиотекарями и т.д. Потому что менеджер торгового зала – это профессия, которую человек осваивает за несколько месяцев, она несложная и не требует особого опыта и образования. То есть в ситуации, когда работник переходит в сферу услуг, неважно, какой вуз он закончил — гуманитарный, технический, медицинский – никто об этом не спросит.

В любом случае, если есть стойкое желание «все поменять», не стоит от этого желания отмахиваться и терпеть, надеясь, что само пройдет. Нужно с этим желанием работать, думать о причинах, анализировать. Можно проработать несколько вариантов развития событий, составить несколько «жизненных сценариев», примерить на себя новую роль. И только после этого приступать к реализации плана перемен.