10 причин, почему люди ненавидят свою работу, но продолжают туда ходить

Наличие долгов и кредитов Одна из главных причин оставаться на нелюбимой работе — наличие кредитов, особенно ипотеки, или необходимость возврата взятых когда-то долгов. В такой ситуации человек боится менять место, так как может не найти аналогичного по оплате труда или вовсе остаться без работы. Людмила Смолина, директор по развитию бизнеса, AVRIO Group Consulting: «Как кажется на первый взгляд, только чрезвычайные или критические жизненные условия могут заставить человека работать в такой ситуации. Например, наличие ипотечного кредита и отсутствие других источников его погашения кроме собственной заработной платы в долгосрочной перспективе. В краткосрочной — это может быть и простой в получении и „золотой“ в возвращении потребительский кредит, взятый в микрофинансовой компании».

Хорошие отношения в коллективе Дружеские отношения с коллегами также могут послужить стимулом для отсрочки решения по увольнению. Иногда, проработав на предприятии не один десяток лет, человек не готов представить себя среди других людей, привыкать к новым условиям и коллективу. Людмила Смолина: «Так, один сотрудник, характеризуя свою работу как „отвратительную, мерзкую жабу“, не покидает компанию. Почему? Да потому что в отделе сложился прекрасный коллектив, и коллеги практически все стали друзьями, есть с кем „время провести и душу отвести“».

Лень и нежелание менять ситуацию Ненавидящий работу сотрудник может неплохо справляться с обязанностями, занимать престижную должность с хорошей зарплатой, но при этом все равно быть недовольным положением вещей. Вместе с тем он вовсе не спешит что-то изменить в своей жизни, уйти с «насиженного» места, потому как потребуется приложить дополнительные усилия, чтобы стать столь же успешным, как и прежде, или даже более. Наталья Сторожева, генеральный директор, Центр развития бизнеса и карьеры «Перспектива»: «Человек понимает, что он может изменить это, но ему лень. Он не хочет прикладывать никаких усилий: получать образование, учить иностранные языки, посещать семинары и курсы. И вообще каким-либо образом совершать над собой волевые действия. Гораздо проще просто все время жаловаться на работу, начальника, коллег, жизнь, страну, экономику — на все, что угодно, благо, поводов всегда достаточно. Проще жаловаться и ненавидеть все человечество».



Неуверенность в себе В некоторых случаях человек отказывается от поиска новой работы из-за неуверенности в своих силах. Ему кажется, что ничего лучше на рынке труда нет, а если и есть, то на лучшую должность его не возьмут. Кто-то считает, что новый работодатель не сможет предоставить достойную зарплату, удобный график или комфортный офис. Различные преграды, которые человек сам себе придумывает, тормозят тем самым собственное развитие. В некоторых случаях человек отказывается от поиска новой работы из-за неуверенности в своих силах. Ему кажется, что ничего лучше на рынке труда нет, а если и есть, то на лучшую должность его не возьмут. Кто-то считает, что новый работодатель не сможет предоставить достойную зарплату, удобный график или комфортный офис. Различные преграды, которые человек сам себе придумывает, тормозят тем самым собственное развитие. «Менеджер по маркетингу торговой B2B компании, с некоторых пор, терпеть не может свою работу, правда, и расставаться с ней не спешит. Почему? Не уверена, что сможет найти для себя что-то более интересное по задачам и заработной плате. И просто не ищет», — рассказывает Людмила Смолина.

Отсутствие целей Некоторые сотрудники, ненавидящие свою работу, не любят ее по умолчанию. Они не в силах четко объяснить, что именно им не нравится и не могут обозначить, чего они ожидают от нее. Эти люди не представляют, какую должность и с каким доходом будут занимать через год. В итоге они приходят к тому, что у них не получается реализовать себя, а получаемая за труд зарплата оставляет желать лучшего. Олег Аави, основатель проекта «Дизайнеры Новой Жизни»: «Задайте себе вопрос: „Чего я хочу?“. Поставьте себе цель: улучшить себя или работу, оптимизируйте рабочее место, условия труда, личную эффективность или должностные обязанности и т. д. Не изменится работа, изменитесь вы, а это уже качественно иной уровень развития».

Недостаток знаний Часть людей вынуждена оставаться на ненавистной работе из-за отсутствия необходимых навыков и знаний для нового места. Такие сотрудники не стремятся учиться, чтобы быть достойными очередной должности в другой компании или профессии. Олег Аави: «Люди отказываются от реализации намеченного, если не знают с чего начать. Многие не начинают искать ответы на возникающие вопросы, предпочитают продолжать жить в тихом отчаянии. Примите решение расширить свой кругозор, открыться новому и найти то, что вам действительно нравится. Поставьте себе цель и изучите возможные пути достижения этого».

Отсутствие карьерного роста Однажды придя работать в компанию и дойдя до вершины или тупика карьерной лестницы, человек теряет мотивацию. Если сначала успех приносит радость и удовлетворение от жизни, то позднее пребывание на одной должности с окладом, который не меняется в течение нескольких лет, начинает тяготить. Максим Сундалов, руководитель онлайн-школы английского EnglishDom: «Ненавидят ту работу, которая не приносит удовлетворения и морального и материального. Приходишь новым сотрудником с отличными знаниями, горящими глазами. И все вроде хорошо, но новая большая должность предполагает и большую ответственность, и меньше простора для творчества, и более частые пилюли от начальства — отчего и энтузиазм со временем притухает. И ты вкалываешь в 10 раз больше, а зарплаты все равно хватает только на покрытие кредитов, еду и одежду. Все потому что на этой работе ты уже достиг своего карьерного потолка. И вот именно в это время и приходит ненависть к своей работе — расти некуда, работать по старым правилам тяжело, а новые руководством не позволены».

Боязнь психологического дискомфорта Люди настолько боятся что-то изменить в своей судьбе, что им гораздо проще регулярно ходить на ненавистную работу, чем пережить краткосрочные неудобства, связанные с переездом, обучением, адаптацией в новом коллективе. Анастасия Самсонова, HR-менеджер: «Многие люди просто бояться перемен, боятся выйти из „зоны комфорта“. Им проще говорить и жаловаться на свою нелюбимую работу, чем предпринять попытки к ее смене, ведь им тогда придется и сферу менять, и чему-то учиться, и возможно, менять привычки или распорядок дня. Не все к этому готовы».

Жизнь в моногороде Проживание в моногороде, где практически все население трудится на одном предприятии, или в небольшом населенном пункте, где количество работодателей минимально, ограничивает карьерные стремления. Персоналу таких компаний или заводов удобнее годами, а иногда и экономически выгоднее, отправляться в очередной раз в нелюбимый цех (офис), чем уезжать в другой город или вовсе менять профессию. Наталья Сторожева: «Например, в маленьком военном городке женщина может работать в магазине, в медпункте, на почте. Все остальные варианты — только в райцентре, и это час на автобусе в одну сторону. Другая ситуация — весь город работает на одном предприятии (элеватор, овощебаза, консервный завод). И там работают все. Единственный вариант — переходить с одной должности на другую, из одного цеха в другой, чтобы как-то разнообразить свою жизнь или улучшить материальные условия. Но выбора действительно нет».