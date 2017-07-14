Как на сайте Роструда проверить правильность трудового договора. Анонимно
У Федеральной службы по труду и занятости есть ресурс Онлайнинспекция.рф. Там есть несколько сервисов, которые помогают работодателям проверить, нет ли ошибок в оформлении трудовых отношений. Мы постепенно будет рассказывать, как использовать ресурс. Сегодня о том, как проверить трудовой договор.
Какие сервисы для работодателей есть у Онлайнинспекция.рф
Пока мы кратко расскажем, какие сервисы есть у ресурса. Для начала заходим на Онлайнинспекция.рф. Там на главной странице есть вкладка «Для работодателей».
Что полезного придумал Роструд:
1. «Дежурный инспектор»: сервис FAQ. Собраны все основные вопросы по трудовому законодательству. С удобной навигацией.
2. «Электронный инспектор»: пилотный проект, где с помощью 125 проверочных листов компании могут понять, наложат ли при реальной проверке на них штрафы. Ресурс говорит, что такие проверки сэкономили работодателям 5 млрд руб. штрафов.
3. «Трудовой навигатор»: инструкции, как избежать проблем в трудовых документах.
4. «Памятки»: советы от Роструда, которые можно распечатать.
5. «Электронная приемная»: можно записаться на прием в ГИТ.
6. «Проверь трудовой договор»: о нем расскажем ниже.
Как найти проверочный лист «Трудовой договор»
В разделе для работодателей в самом низе есть кнопка «Проверь трудовой договор».
Что нужно для проверки трудового договора
Для прохождения предпроверки по теме «Трудовой договор» положите перед собой трудовой договор.
- Проверочный лист поможет проверить только факт наличия и/или отсутствия необходимых по законодательству РФ условий в трудовом договоре.Для проверки соответствия законодательству содержания условий трудового договора можно обратиться в сервисе «Дежурный инспектор».
- Проверочный лист не учитывает особенности содержания трудового договора:
- с работниками, являющимися иностранными лицами и лицами без гражданства;
- с работодателями – религиозными организациями;
- с лицами, поступающими на государственную или муниципальную гражданскую службу, военную службу, службы в таможенных органах, полиции, органах прокуратуры, государственной безопасности, следственных и прочих правоохранительных органах, работу на выборных государственных и муниципальных должностях.
Что проверяет сервис
Сервис предлагает ввести наименование компании перед тем, как начать проверку. Но уточняет, что название может быть условным.
Мы вбили нашу любимую придуманную компанию ООО «Алмаз».
Далее сервис задает вопросы:
- в какой форме заключен договор,
- какая категория работодателя,
- передан ли работнику его экземпляр,
- какие параметры в нем отражены,
- и другие.
Всего 30 вопросов.
Что по итогам проверки трудового договора
Мы оказались нарушителями трудового права. Признаться, на ответы мы специально тыкали, не думая.
У нас три нарушения, которые поименованы в появившемся акте проверки.
Ниже сервис дал нам рекомендации, как нарушения устранить.
В конце можно распечатать себе акт, историю проверки и рекомендации.
В общем, нам понравилось. Сервис сделан современно, не тормозит, не запугивает, а дает реальные советы работодателям.
Пробуйте и делитесь в комментариях результатами. А скоро мы выпустим другие инструкции, как пользоваться Онлайнинспекция.рф.