Как на сайте Роструда проверить правильность трудового договора. Анонимно

У Федеральной службы по труду и занятости есть ресурс Онлайнинспекция.рф . Там есть несколько сервисов, которые помогают работодателям проверить, нет ли ошибок в оформлении трудовых отношений. Мы постепенно будет рассказывать, как использовать ресурс. Сегодня о том, как проверить трудовой договор.

Какие сервисы для работодателей есть у Онлайнинспекция.рф

Пока мы кратко расскажем, какие сервисы есть у ресурса. Для начала заходим на Онлайнинспекция.рф. Там на главной странице есть вкладка «Для работодателей».

Что полезного придумал Роструд:

1. «Дежурный инспектор»: сервис FAQ. Собраны все основные вопросы по трудовому законодательству. С удобной навигацией.

2. «Электронный инспектор»: пилотный проект, где с помощью 125 проверочных листов компании могут понять, наложат ли при реальной проверке на них штрафы. Ресурс говорит, что такие проверки сэкономили работодателям 5 млрд руб. штрафов.

3. «Трудовой навигатор»: инструкции, как избежать проблем в трудовых документах.

4. «Памятки»: советы от Роструда, которые можно распечатать.

5. «Электронная приемная»: можно записаться на прием в ГИТ.

6. «Проверь трудовой договор»: о нем расскажем ниже.