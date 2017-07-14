ТАБЛИЦА: что нужно знать, если в компании работает несовершеннолетний
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Вопрос
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Ответ
|Зарплата
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При повременной оплате труда заработная плата несовершеннолетним работникам выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.
Труд работников в возрасте до восемнадцати лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по установленным сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы.
Оплата труда таких работников, обучающихся в организациях, которые осуществляют образовательную деятельность, и работающих в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет собственных средств.
Таким образом, заработная плата в зависимости от системы оплаты труда будет выплачиваться пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки
|Время обеда
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В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность определяется правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.
Статья 108 ТК РФ не содержит исключений о предоставлении работнику перерыва для отдыха и питания в зависимости от режима рабочего времени.
Положения ч. 1 ст. 108 ТК РФ носят императивный характер и обязательны для исполнения работодателем вне зависимости от продолжительности рабочего дня.
ТК РФ не устанавливает, через какой период времени после начала работы должен предоставляться перерыв на обед. Вместе с тем данный перерыв должен предоставляться в течение рабочего дня
|Ученический договор
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Работодатель имеет право заключать с лицом, ищущим работу, или с работником данной организации ученический договор на получение образования без отрыва или с отрывом от работы.
Ученический договор с работником данной организации является дополнительным к трудовому договору. Условия, предусмотренные ученическим договором, являются обязательными как для работодателя, так и для лица, ищущего работу, или работника организации.
Стороны ученического договора могут предусмотреть те или иные условия, регулирующие порядок отказа от исполнения условий ученического договора.
Необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 205 ТК РФ на учеников распространяется трудовое законодательство, включая законодательство об охране труда.
В случае расторжения ученического договора в середине месяца обязанность работодателя выплачивать стипендию прекращается с расторжением данного договора. Если ученик обучался неполный месяц, полагаем, что стипендия выплачивается пропорционально дням обучения гражданина
|Стипендия на период обучения
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В соответствии со ст. 204 ТК РФ ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором и зависит от получаемой квалификации, но не может быть ниже МРОТ.
Определение размера стипендии в зависимости от продолжительности обучения трудовым законодательством не предусмотрено.
В связи с несдачей учеником экзамена по итогам обучения в ученическом договоре может быть предусмотрено условие его прекращения и невыплаты стипендии, а также условие о возврате затраченных на ученичество средств в случае невыполнения взятых на себя обязательств при отсутствии доказательств наличия уважительных причин, освобождающих ученика от их исполнения
|Заключение срочного трудового договора
|Заключение срочного трудового договора возможно с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного характера и общественные работы
|Запрет на работу
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Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания). Запрещаются переноска и передвижение такими работниками тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
Перечень работ, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних работников, утверждается в порядке, установленном Правительством РФ
|Материальный ущерб
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Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за причиненный ущерб в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения преступления или административного проступка.
Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество
Письмо Государственной инспекции труда в г. Москве от 10.04.2017 № 10-950-17-ИСХ/3.