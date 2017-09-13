50 проверочных листов с вопросами, которые скоро будут задавать трудовые инспекторы

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С 2018 года проверки трудовых инспекций будут проходить по принципиально новым правилам. Дмитрий Медведев подписал постановление. Читайте, как работодателю подготовиться к изменениям.

Трудовые проверки будут проходить по-новому

Контролировать соблюдение Трудового кодекса в организациях и у ИП инспекторы будут по проверочным листам. Постановление от 8 сентября 2017 года № 1080 подписано Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте Правительства.

Изменения внесены в Постановление от 1 сентября 2012 года № 875, регулирующее вопросы надзора в сфере труда.

При проведении контроля обязательно должны использоваться проверочные листы, а предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включённых в эти листы. То есть задавать какие-то другие вопросы, по идее, трудовые инспекторы не смогут.

При плановых проверках работодателей, относящихся к категории умеренного риска, проверочные листы будут применяться с 1 января 2018 года, а с 1 июля 2018 года — при плановых проверках всех работодателей.

Что такое риск-ориентированный подход

Работодателей делят по категориям риска. Риск-ориентированный подход к проверкам используется Рострудом с 1 марта 2017 года.

На сайте Роструда есть списки работодателей, которым стоит ждать проверок чаще.

К компаниям, которым попали в список с высоким риском, придут с плановой проверкой раз в 2 года.

По списку с значительным риском — раз в 3 года.

Выделены две категории риска: высокий и значительный. Ищите себя по региону, откроется файл Excel, где компании приведены по ИНН и названию.

Если компании нет в обоих списках, это не значит, что к ней не придут с плановой проверкой вовсе.

Где посмотреть проверочные листы

50 проверочных листов обнародовала на своем сайте Федеральная служба по труду и занятости.

Все листы можно скачать в формате Excel.

Каждый лист — по какому-то вопросу: правильности трудовых договоров, режиму работы сотрудников, трудоустройству инвалидов и женщин с детьми, например.

Вот так, например, выглядит лист с вопросами о трудовых договорах. Нажмите на картинку, она увеличится.