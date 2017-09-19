Последние разъяснения Минтруда в таблице
Чиновники ответили на самые частые вопросы по трудовым отношениям. Вышло письмо Минтруда РФ от 18.08.2017 № 14-2/В-761. В таблице — главное из разъяснения.
Вопрос
Ответ
Организация планирует привлекать работников для работы вахтовым методом на различных объектах.
Как в трудовых договорах с вахтовыми работниками указывать условие о месте работы? Нужно ли будет при перемещении работника на другой объект в другую местность оформлять перевод и заключать дополнительное соглашение к трудовому договору?
Пунктом 1.1 Основных положений о вахтовом методе организации работ установлено, что местом работы в данном случае считаются объекты (участки), на которых осуществляется непосредственная трудовая деятельность. Перемещение работников в связи с изменением места дислокации объектов (участков) работы не является переводом на другую работу и не требует согласия работников.
ТК РФ не регламентирован порядок оформления перемещения. По мнению Минтруда РФ, об этом работодатель уведомляет работника путем оформления приказа (распоряжения), с которым необходимо ознакомить работника под роспись. Срок уведомления Кодексом также не установлен.
При этом важно, чтобы при перемещении работника не изменялись условия трудового договора (например, условия труда, оплата труда, режим работы, условие о материальной ответственности и другие). Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции, производится в порядке, установленном ст. 74 ТК РФ
Трудовым договором работнику установлена неполная рабочая неделя с полным рабочим днем и ненормированный рабочий день с предоставлением трех дополнительных оплачиваемых дней отпуска. Правомерно ли закрепление в локальном нормативном акте работодателя положения о предоставлении дополнительных оплачиваемых дней отпуска пропорционально отработанному времени?
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
Считаем, что право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
Установление локальным нормативным актом работодателя условия о том, что продолжительность отпуска за ненормированный рабочий день исчисляется пропорционально отработанному времени, по мнению Минтруда РФ, не будет соответствовать нормам трудового законодательства
Из-за тяжелого финансового положения в организации на три недели задержана выплата зарплаты. Вправе ли работник в связи с этим отказаться от поездки в командировку для выполнения служебного задания? Если работник согласится поехать, то может ли он во время командировки приостановить работу до выплаты задержанной суммы зарплаты?
В случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней работник может, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Приостановка работы означает прекращение выполнения работником своих трудовых обязанностей.
При этом когда воспользоваться своим правом приостановки работы, работник решает самостоятельно.
ТК РФ не содержит ограничений на приостановление работы во время нахождения работника в командировке.
При этом работник обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности выплатить долг в день выхода работника на работу (ч. 5 ст. 142 ТК РФ)
Работница, получая трудовую книжку при увольнении, указала в книге учета неверную дату получения — на месяц позже. Ошибка обнаружена не сразу. Как работодателю ее исправить и нужно ли составлять акт?
Трудовым законодательством Российской Федерации не установлен порядок внесения исправлений в книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.
С точки зрения Минтруда РФ, допустимо вносить исправления в книги по учету бланков трудовой книжки и учету движения трудовых книжек по правилам, установленным для внесения исправлений в трудовую книжку
Стороны письменно согласовали между собой перевод работника в другую организацию, определив конкретную дату приема на работу. После увольнения работник обратился к новому работодателю, однако тот отказал в трудоустройстве, пояснив, что соглашение о переводе с его стороны подписал специалист отдела кадров, не уполномоченный принимать новых работников.
Правомерен ли отказ в трудоустройстве? Обязан ли прежний работодатель принять работника обратно, если тот к нему обратится?
Перевод работника по его просьбе или с его согласия на постоянную работу к другому работодателю предполагает его увольнение с прежнего места работы и заключение нового трудового договора на условиях, согласованных работником с новым работодателем.
Перевод на постоянную работу к другому работодателю осуществляется на основе согласованного волеизъявления трех сторон: работника, прежнего и будущего работодателей.
При этом новый работодатель не вправе отказать в заключении трудового договора лицу, приглашенному в порядке перевода от другой компании. Данное правило действует в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
Обязанность работодателя предоставить работнику ранее занимаемую им должность при отказе в приеме на работу в порядке перевода новым работодателем в связи с подписанием соглашения о переводе неуполномоченным лицом ТК РФ не установлена.
Вместе с тем работник вправе обратиться в суд с заявлением о признании увольнения в связи с переводом незаконным. В данном случае работник может быть восстановлен на прежней работе или по его заявлению может быть изменена формулировка основания увольнения на увольнение по собственному желанию (ст. 394 ТК РФ)
Работодатель сокращает совместителя, занятого на 0,5 ставки. В организации имеется подходящая ему должность (вакантна полная ставка).
Можно ли не предлагать сокращаемому работнику эту должность, ссылаясь на то, что на нее нужен работник на полное рабочее время, а совместитель полное рабочее время работать не может?
При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников должны соблюдаться гарантии, предусмотренные ст. 81, 82, 179, 180 и 373 ТК РФ.
Так, работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие установленным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
Статьей 287 Кодекса установлено, что гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, предоставляются совместителям в полном объеме, за исключением гарантий и компенсаций лицам, совмещающим работу с получением образования, а также лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях