Последние разъяснения Минтруда в таблице

При этом важно, чтобы при перемещении работника не изменялись условия трудового договора (например, условия труда, оплата труда, режим работы, условие о материальной ответственности и другие). Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции, производится в порядке, установленном ст. 74 ТК РФ

ТК РФ не регламентирован порядок оформления перемещения. По мнению Минтруда РФ, об этом работодатель уведомляет работника путем оформления приказа (распоряжения), с которым необходимо ознакомить работника под роспись. Срок уведомления Кодексом также не установлен.

Пунктом 1.1 Основных положений о вахтовом методе организации работ установлено, что местом работы в данном случае считаются объекты (участки), на которых осуществляется непосредственная трудовая деятельность. Перемещение работников в связи с изменением места дислокации объектов (участков) работы не является переводом на другую работу и не требует согласия работников.

Как в трудовых договорах с вахтовыми работниками указывать условие о месте работы? Нужно ли будет при перемещении работника на другой объект в другую местность оформлять перевод и заключать дополнительное соглашение к трудовому договору?

Установление локальным нормативным актом работодателя условия о том, что продолжительность отпуска за ненормированный рабочий день исчисляется пропорционально отработанному времени, по мнению Минтруда РФ, не будет соответствовать нормам трудового законодательства

Считаем, что право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

Трудовым договором работнику установлена неполная рабочая неделя с полным рабочим днем и ненормированный рабочий день с предоставлением трех дополнительных оплачиваемых дней отпуска. Правомерно ли закрепление в локальном нормативном акте работодателя положения о предоставлении дополнительных оплачиваемых дней отпуска пропорционально отработанному времени?

При этом работник обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности выплатить долг в день выхода работника на работу (ч. 5 ст. 142 ТК РФ)

ТК РФ не содержит ограничений на приостановление работы во время нахождения работника в командировке.

В случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней работник может, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Приостановка работы означает прекращение выполнения работником своих трудовых обязанностей.

Из-за тяжелого финансового положения в организации на три недели задержана выплата зарплаты. Вправе ли работник в связи с этим отказаться от поездки в командировку для выполнения служебного задания? Если работник согласится поехать, то может ли он во время командировки приостановить работу до выплаты задержанной суммы зарплаты?

С точки зрения Минтруда РФ, допустимо вносить исправления в книги по учету бланков трудовой книжки и учету движения трудовых книжек по правилам, установленным для внесения исправлений в трудовую книжку

Трудовым законодательством Российской Федерации не установлен порядок внесения исправлений в книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

Работница, получая трудовую книжку при увольнении, указала в книге учета неверную дату получения — на месяц позже. Ошибка обнаружена не сразу. Как работодателю ее исправить и нужно ли составлять акт?

Стороны письменно согласовали между собой перевод работника в другую организацию, определив конкретную дату приема на работу. После увольнения работник обратился к новому работодателю, однако тот отказал в трудоустройстве, пояснив, что соглашение о переводе с его стороны подписал специалист отдела кадров, не уполномоченный принимать новых работников. Правомерен ли отказ в трудоустройстве? Обязан ли прежний работодатель принять работника обратно, если тот к нему обратится?