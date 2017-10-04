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Какие нарушения в расчетах по зарплате чаще всего находят трудовые инспекторы

04.10.17 07:17
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Ошибки рассмотрены в статье на конкретных ситуациях, которые при проверках в госучреждениях привели к штрафам. Все правила применимы и к любым коммерческим компаниям. Трудовой кодекс действует одинаково как для госучреждений, так и для других организаций. 

Нет установленного срока выплаты заработной платы

В учреждении в соответствии с нормами законодательства РФ разработано и утверждено руководителем Положение об оплате труда. Зарплата работникам учреждения рассчитывается согласно данному положению. Как определено в ходе проверки, в учреждении не установлены конкретные сроки выплаты заработной платы.

В статье 136 ТК РФ говорится, что место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются коллективным договором или трудовым договором. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором, но не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (ст. 236 ТК РФ).

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

Таким образом, отсутствие у учреждения утвержденных сроков выплаты заработной платы является нарушением положений ст. 136 ТК РФ.

Выплата зарплаты в меньшем размере

Администратору учреждения приказом руководителя установлена ежемесячная стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы в размере 5 500 руб. Однако, как выяснилось в ходе проверки, фактически работнику была начислена и выплачена сумма в размере 5 200 руб. Недоплата по зарплате составила 300 руб. в месяц. Поскольку на момент проведения проверки прошло четыре месяца, в течение которых работнику начислялась стимулирующая выплата в меньшем размере, общая сумма недоплаты составила 1 200 руб. (300 руб. х 4 мес.).

Согласно нормам ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы (ст. 21 ТК РФ). В свою очередь, работодатель обязан (ст. 22 ТК РФ):

– обеспечивать работникам равную плату за труд равной ценности;

– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам зарплату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

Поскольку в ходе проверки была выявлена сумма недоплаты, на основании бухгалтерской справки следует произвести начисление недоплаченной суммы и выплатить ее работнику. Кроме того, учреждению необходимо рассчитать сумму компенсации за задержку такой выплаты.

Неверный расчет оплаты работы в выходной и праздничный день

Статьей 153 ТК РФ установлено, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере:

– работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

– работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры платы за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 00.00 до 24.00).

В ходе одной из проверок, в частности, было установлено, что работа в нерабочие праздничные дни в 2016 году сотрудниками проверяемого учреждения с суммированным учетом рабочего времени осуществлялась в пределах месячной нормы рабочего времени, поэтому доплата за такие дни должна была производиться в размере одинарной часовой ставки. Как показали результаты проверки, в нарушение ст. 153 ТК РФ в учреждении в 2016 году плата за работу в нерабочий праздничный день для сотрудников с суммированным учетом рабочего времени осуществлялась в размере двойной часовой ставки.

Нет графика сменности

В статье 103 ТК РФ говорится, что сменная работа – работа в две, три или четыре смены – вводится в тех случаях, когда длительность производственного процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности.

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. Графики сменности, как правило, являются приложением к коллективному договору. Они доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие.

Как показывают результаты проверок, не всегда в учреждениях, в которых для отдельных сотрудников установлен суммированный учет рабочего времени, разработан и утвержден график сменности. Отсутствие в учреждении по таким работникам графика сменности является нарушением положений ст. 103 ТК РФ.

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Т. Обухова

эксперт журнала «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений»

Источник: Аюдар Инфо

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