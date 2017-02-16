Вебинар: Оплата труда в локальных актах и трудовых договорах
16.02.17 00:46
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Вебинар "Оплата труда в локальных актах и трудовых договорах" ведет Жижерина Ю.Ю. юрист-эксперт, консультант по трудовому законодательству и управлению персоналом, сертифицированный бизнес-тренер.
План вебинара:
- Значение оплаты труда в трудовых отношениях. Правовое регулирование оплаты труда. Локальные нормативные акты об оплате труда, их структура и содержание. Оплата труда в трудовом договоре.
- Сроки выплаты заработной платы, изменение в правовом регулировании.
- Индексация заработной платы. Текущая судебная практика по вопросам индексации заработной платы.
- Системы оплаты труда, их законодательное и локальное регулирование.
- Типовые ошибки установления оплаты труда в ЛНА и трудовых договорах. Примеры правильных формулировок.
- Ответственность компании при нарушениях в сфере оплаты труда. Изменения в КоАП РФ.