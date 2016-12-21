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Фото Бориса Мальцева, ИА «Клерк.Ру»

ВС подтверждает: грубые нарушения при принятии решения фискальным органом являются основанием для признания его недействительным

21.12.16 22:06
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31 октября 2016 г. судья Верховного Суда РФ Першутов А.Г. рассмотрел вопрос об отмене решения Управления ПФР по формальным основаниям. Дело рассмотрено в пользу страхователя (Определение Верховного Суда РФ от 31.10.2016 № 305-КГ16-14084 по делу № А40-35914/2015). 


Фабула: по результатам камеральной проверки страхователя по вопросам своевременности и полноты уплаты страховых взносов за 3-й кв. 2014, Управлением ПФР составлен акт от 25.11.2014 и вынесено решение от 16.01.2015, в соответствии с которым на страхователя был наложен штраф в размере 81 584,55 руб. При этом оспариваемое решение подписано руководителем ГУ-ГУ ПФР, не принимавшим участия в рассмотрении материалов проверки и возражений страхователя. Страхователь, полагая, в частности, что факт принятия решения УПФР лицом, не принимавшим участия в рассмотрении материалов проверки, является основанием для отмены оспариваемого решения УПРФ, обратился с соответствующим заявлением в арбитражный суд.

Арбитражный суд I инстанции удовлетворил заявленные страхователем требования лишь частично, оставив спорный аргумент страхователя без внимания.

Арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций, удовлетворяя заявленные 
страхователем требования, исходили из того, что обстоятельства рассмотрения материалов проверки были известны лицам, принимавшим участие в проведении проверки - Арсентьевой И.Г. и Коневой Н.Л. и объективно не могли быть известными иному должностному лицу, не участвовавшему в рассмотрении материалов камеральной проверки - начальнику ГУ-ГУ ПФР Ковалевой В.М., подписавшему оспариваемое решение. Таким образом, должностное лицо ГУ ПФР Ковалева В.М., не участвовавшее в рассмотрении материалов камеральной проверки, не имело объективной возможности оценить надлежащим образом обстоятельства, выяснявшиеся при совершении соответствующего процессуального действия, равно как, лишено возможности задавать плательщику взносов вопросы при рассмотрении материалов проверки, и формулировать определенные умозаключения, которые в итоге будут положены в основу решения по результатам рассмотрения материалов проверки. Плательщик взносов, в свою очередь, лишился возможности приведения аргументированных доводов в обоснование занимаемой им правовой позиции должностному лицу, которое фактически будет формулировать свои умозаключения посредством вынесения решения по материалам проверки. Выявленные нарушения являются существенными, не могут быть устранены на стадии судебного рассмотрения, в связи с чем оспариваемое решение пенсионного органа подлежит признанию недействительным. Применительно к налоговым правоотношениям (аналогичным правоотношениям по исчислению и уплате страховых взносов, в том числе, в отношении проведения контрольных мероприятий и оформления их результатов) Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в пункте 42 Постановления от 30.07.2013 № 57 разъяснил, что вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки или иных мероприятий налогового контроля не тем руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, который рассматривал указанные материалы, в том числе возражения соответствующего лица, и непосредственно исследовал все имеющиеся доказательства, является нарушением существенных условий процедуры рассмотрения.

Судья ВС РФ согласился с позицией судов апелляционной и кассационной инстанций и отказал пенсионному органу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании СКЭС ВС РФ.

Аркадий Брызгалин
Аркадий Брызгалин

генеральный директор Группы компаний "Налоги и финансовое право"

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3 мнения
Клерк
yante
, Новороссийск
У нас так не косячат. Правда, если страхователь не пришел, то просто не собирается Комиссия, ничего не рассматривается, и готовится Решение, которое подписывает Начальник...
Хотя, даже если прийти на рассмотрение Акта, высказать свои возражения, то с вероятностью 99.999% эти возражения в Решение не попадут, и на само Решение не повлияют :)
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Аноним
, Москва
Хотя, даже если прийти на рассмотрение Акта, высказать свои возражения, то с вероятностью 99.999% эти возражения в Решение не попадут

 А их писать надо. И сдавать сначала перед рассмотрением в экспедицию/канцелярию, чтобы штампик получить, а уж потом предъявлять начальникам. Ежели что, то потом в суде можно использовать, как аргумент о непринятии доказательств.

Клерк
yante
, Новороссийск

Аноним, Вы писали:

Хотя, даже если прийти на рассмотрение Акта, высказать свои возражения, то с вероятностью 99.999% эти возражения в Решение не попадут

 А их писать надо. И сдавать сначала перед рассмотрением в экспедицию/канцелярию, чтобы штампик получить, а уж потом предъявлять начальникам. Ежели что, то потом в суде можно использовать, как аргумент о непринятии доказательств.

   Писали, сдавали, на Рассмотрении я спрашивал, "почему не учтены наши замечания", но наша Казанцева - Кремень, всегда отвечала "почитаете в Решении" :)
  А в суды никто из клиентов не рискнул идти, сказали "а, вдруг, ПФР будет потом мстить, мы лучше штраф заплатим, не такой он и большой"...

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