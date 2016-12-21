ВС подтверждает: грубые нарушения при принятии решения фискальным органом являются основанием для признания его недействительным

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31 октября 2016 г. судья Верховного Суда РФ Першутов А.Г. рассмотрел вопрос об отмене решения Управления ПФР по формальным основаниям. Дело рассмотрено в пользу страхователя (по делу).



Фабула: по результатам камеральной проверки страхователя по вопросам своевременности и полноты уплаты страховых взносов за 3-й кв. 2014, Управлением ПФР составлен акт от 25.11.2014 и вынесено решение от 16.01.2015, в соответствии с которым на страхователя был наложен штраф в размере 81 584,55 руб. При этом оспариваемое решение подписано руководителем ГУ-ГУ ПФР, не принимавшим участия в рассмотрении материалов проверки и возражений страхователя. Страхователь, полагая, в частности, что факт принятия решения УПФР лицом, не принимавшим участия в рассмотрении материалов проверки, является основанием для отмены оспариваемого решения УПРФ, обратился с соответствующим заявлением в арбитражный суд.

Арбитражный суд I инстанции удовлетворил заявленные страхователем требования лишь частично, оставив спорный аргумент страхователя без внимания.

Арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций, удовлетворяя заявленные

страхователем требования, исходили из того, что обстоятельства рассмотрения материалов проверки были известны лицам, принимавшим участие в проведении проверки - Арсентьевой И.Г. и Коневой Н.Л. и объективно не могли быть известными иному должностному лицу, не участвовавшему в рассмотрении материалов камеральной проверки - начальнику ГУ-ГУ ПФР Ковалевой В.М., подписавшему оспариваемое решение. Таким образом, должностное лицо ГУ ПФР Ковалева В.М., не участвовавшее в рассмотрении материалов камеральной проверки, не имело объективной возможности оценить надлежащим образом обстоятельства, выяснявшиеся при совершении соответствующего процессуального действия, равно как, лишено возможности задавать плательщику взносов вопросы при рассмотрении материалов проверки, и формулировать определенные умозаключения, которые в итоге будут положены в основу решения по результатам рассмотрения материалов проверки. Плательщик взносов, в свою очередь, лишился возможности приведения аргументированных доводов в обоснование занимаемой им правовой позиции должностному лицу, которое фактически будет формулировать свои умозаключения посредством вынесения решения по материалам проверки. Выявленные нарушения являются существенными, не могут быть устранены на стадии судебного рассмотрения, в связи с чем оспариваемое решение пенсионного органа подлежит признанию недействительным. Применительно к налоговым правоотношениям (аналогичным правоотношениям по исчислению и уплате страховых взносов, в том числе, в отношении проведения контрольных мероприятий и оформления их результатов) Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в пункте 42 Постановления от 30.07.2013 № 57 разъяснил, что вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки или иных мероприятий налогового контроля не тем руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, который рассматривал указанные материалы, в том числе возражения соответствующего лица, и непосредственно исследовал все имеющиеся доказательства, является нарушением существенных условий процедуры рассмотрения.

Судья ВС РФ согласился с позицией судов апелляционной и кассационной инстанций и отказал пенсионному органу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании СКЭС ВС РФ.