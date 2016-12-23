Риски для бизнеса при разводе. Часть 2: Как размыть долю бывшего супруга

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В прошлой рассылке мы рассказали Вам об имущественных правах супругов на доли в бизнесе . Супруг и даже бывший супруг имеет имущественные права на долю (акции) в юридическом лице. Однако, что на счет прав «второй половинки» на участие в управлении организацией?Положения Семейного и Гражданского кодексов РФ о совместной собственности не предоставляет управленческих прав в корпорации только лишь в силу брачных уз с участником или акционером. Специальные законы (ФЗ «Об ООО», ФЗ «Об АО» и другие) также не позволяют участвовать супругам в управлении обществами ни в каком виде.Но управленческие решения могут серьезно влиять на имущественные права участников общества, например, изменить соотношение долей между участниками. Для этого не обязательно продавать долю. Достаточно изменить размер уставного капитала. Фактически, череда корпоративных действий может привести к «размыванию» и обесцениванию доли. Поэтому зачастую супруги, особенно бывшие, стараются оспорить решения общих собраний, которые, по их мнению, привели к нарушению их прав.Любое уменьшение удельного размера доли в уставном капитале участников бизнеса оказывает существенное влияние на имущественные права участника, а также на «вес» его голоса при принятии решений. Прежде всего, это происходит в случае увеличения уставного капитала за счет вклада третьего лица или дополнительного вклада участника.Естественно, супруги (бывшие супруги), чьи имущественные права изменились стараются этому воспрепятствовать.Так, однажды в Москве между бывшими супругами возник конфликт по поводу совместно нажитого имущества. Супруга решила оспорить решение об увеличении уставного капитала с последующей передачей ей доли в ООО. Дело в том, что уже после развода бывший муж и его партнер приняли решение об увеличении уставного капитала в ООО за счет вклада нового участника. В результате доля в ООО бывшего мужа уменьшилась с 50% до 1%. Жена посчитала, что это нарушило ее права и законные интересы на совместное имущество – долю в ООО. Первая инстанция ей отказала, но апелляционная поддержала, посчитав, что уменьшение размера имущественных прав является достаточным основанием, чтобы оспорить управленческое решение (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.10.2013 № 09АП-34387/2013 по делу № А40-30883/2013).В конечном итоге суд кассационной инстанции (Постановление ФАС Московского округа от 12.05.2014 № Ф05-16788/13 по делу № А40-30882/13) отменил решение 9 ААС и отказал супруге в требовании о восстановлении корпоративного контроля, указав, что: 1) на момент принятия общим собранием участников ООО решения об увеличении размера уставного капитала общества и о приеме в состав его участников третьего лица истица участником общества не являлась; 2) судебное решение о признании за истицей права на долю состоялось после принятия обществом решения об увеличении уставного капитала и о включении в состав участников общества третьего лица, причем данное решение не было никем оспорено в установленном законом порядке.Подводя итог, суд отметил: размер доли существенно уменьшился, но уставный капитал был увеличен в соответствии со всеми требованиями закона. Действия мужа были признаны добросовестными.Увеличение уставного капитала может быть осуществлено и за счет вкладов действующих партнеров супруга. И этот факт также не будет основанием для признания уменьшения доли незаконным.В Сахалинской области жена решила оспорить увеличение уставного капитала за счет вкладов бизнес-партнеров своего мужа, так как размер принадлежащей семье доли в процентном выражении существенно уменьшился - с 1/3 до 2/105. Основным доводом жены было то, что доля является совместными имуществом и поэтому муж должен спрашивать разрешение на любое ее изменение. Но суды всех инстанций четко отграничили область, где мнение супруги имеет значение, указав, «что к совместной собственности супругов относится лишь стоимость вклада в уставной капитал, но не участие в делах общества» (Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2014 № 05АП-9860/2014 по делу № А59-850/2013).

Однако, если в суде будет доказано, что супруг действовал недобросовестно, то увеличение капитала может быть признано незаконным. Так в Постановлении Президиума ВАС РФ от 21.01.2014 № 9913/13, суд отменил решения нижестоящих инстанций и вернул дело на новое рассмотрение, тем самым поддержал наследников мужа, которые оспаривали включение в состав ООО третьего лица с последующей передачей ему доли. В данном случае имели место недобросовестные действия супруги, которые заключались в передаче доли третьему лицу с использованием череды сделок: увеличение уставного капитала за счет введения третьего лица, выход из общества и перераспределение доли вышедшего участника в пользу третьего лица. То есть бывшая супруга решила передать долю без согласия бывшего мужа и, впоследствии, его наследников, используя процедуру увеличения капитала и выход из общества.

Проанализировав судебную практику, мы можем сделать следующий вывод: управленческие решения (прежде всего, изменение уставного капитала) могут быть оспорены в исключительных случаях, а именно когда носят недобросовестный характер и имеют единственную цель - отчуждение доли.

Новый участник должен быть реальным самостоятельным лицом. Увеличение уставного капитала не должно быть фикцией. Новый партнер должен реально участвовать в юридическом лице. Супруг (бывший супруг) должен сохранить участие в обществе.

При этом недобросовестность действий должна доказать та сторона, которая стремится обжаловать управленческие решения.Увеличение уставного капитала будет признано недействительным, если будет доказано, что на самом деле имеет место отчуждение доли без согласия супруга (бывшего супруга) либо исключительно в целях уменьшить («размыть») его долю.В данном случае для суда имеет значение прежде всего два факта:Если супруг (бывший супруг) вышел из общества - это будет явным признаком того, что на самом деле имеет место отчуждение доли.Законно принятое корпоративное решение не может быть оспорено супругом (бывшим супругом) независимо от последствий данного решения (см., например, Постановление ФАС Поволжского округа от 23.05.2013 по делу № А55-29316/2012, Постановление Одиннадцатого ААС от 21.02.2013 по делу №А55-29316/2012 и др.).Человек в разных ситуациях и в разном окружении играет разные социальные роли: здесь он руководитель или собственник компании, а здесь – муж или жена и т.д. Вместе с тем, все стороны человеческой жизни взаимосвязаны, а потому конфликты и проблемы в одной области могут с легкостью перетечь во все остальные сферы жизни личности. Остановить этот процесс – задача для мудреца. Но вот нивелировать некоторые последствия влияния семейных неурядиц на бизнес нам под силу.