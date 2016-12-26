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Как правильно общаться с налоговой инспекцией?
Дарить или не дарить налоговикам подарки, куда обращаться в случае «беспредела» и почему сейчас вовсе не обязательно быть лично знакомым с руководителем местной ИФНС — эти вопросы до сих пор волнуют многих бухгалтеров. Клерк.ру внимательно изучил опыт коллег, а также воспользовался мнениями Михаила Брюханова, управляющего партнера БКГ «Информаудитсервис», члена экспертного совета при комитете ГосДумы по финансовому рынку и руководителя налоговой практики BMS Law Firm Давида Капианидзе.
Что случилось?
С внедрением электронных сервисов, по взаимодействию с налоговой инспекцией, отпала необходимость учитывать «человеческий фактор» и «выстраивать отношения». Тем не менее, несмотря на технологии важно знать основные правила общения с налоговыми инспекторами в частности и ИФНС вообще.
Так, а сейчас что нужно учитывать при взаимодействии с налоговиками?
Конечно, с налоговым инспектором необходимо общаться вежливо, корректно и грамотно. Налоговики — профессионалы своего дела, поэтому прежде чем отвечать на вопросы необходимо почитать Налоговый кодекс. Это позволит говорить с налоговым инспектором на одном языке. Также полезно знать, что нормы и правила для самого инспектора ФНС определены ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и в главе 5 «Налогового кодекса РФ», где говорится об ответственности налоговой инспекции и ее должностных лиц.
На телефонные звонки отвечать можно, если это общие вопросы касающееся деятельности без углублений. Например, можно ответить на вопрос по договору о том, что там была услуга или товар. Чем занимается фирма, как происходит деятельность.
Во всем остальном в обязательном порядке получения требования и официальный на него ответ.
Также необходимо разграничивать понятие камеральной налоговой проверки и выездной. В обоих случаях, они могут требовать только те документы, которые имеют отношения к правильности исчисления налога и бухгалтерского учета. Например, в ходе камеральной проверки, они могут запрашивать документы только по конкретному налогу и не более. Например, если это НДС, то они имеют право запросить договор
Нужно ли познакомиться с руководителем своей налоговой инспекции для налаживания «личных отношений»?
Надо понимать, что даже в небольшом городе в налоговой инспекции состоят на учете сотни юридических лиц. У руководителя налоговой инспекции зачастую просто не найдется времени для общения с Вами. Вместе с тем руководители налоговых инспекций принимают по вопросам, определенных их компетенцией. Например, к руководителю ИФНС имеет смысл обратиться при необходимости получения копии протокола допроса, а также по вопросам исполнения его подчиненными своих обязанностей. Руководители налоговых инспекций стараются сохранять ровные и профессиональные отношения со всеми посетителями.
Существуют ли
какие-то хитрости в общении с инспекторами ФНС?
Самая главная хитрость в общении с инспектором ИФНС — Ваше знание налогового, гражданского законодательств и основ бухгалтерского учета. Чтобы вопросы инспектора не казались Вам странными, лучше на опрос и беседу с инспектором пригласить Вашего бухгалтера.
Можно дать ряд советов, но они не являются панацеей. При получении решения налоговой инспекции о необходимости проведения проверки вашей компании, нужно его тщательно изучить и постараться своевременно ликвидировать возможные недочеты.
При проведении самой проверки, еще до ее начала нужно обратить самое пристальное внимание на формулировки решения о проверке, описание порядка ее проведения, правильности процедуры ее назначения, наличие у представителей налогового органа надлежаще оформленных служебных удостоверений
В случае возникновения вопросов и пожеланий к инспекторам, нужно их обязательно высказать в письменном виде. Это вообще универсальное правило — все взаимоотношения с налоговыми органами и их представителями фиксировать документально.
Назначить ответственного за проведение проверки со стороны предприятия, который будет общаться с проверяющими, и следить, чтобы персонал фирмы не говорил лишнего. Это важно: отвечайте только на заданные вопросы, недопустимы никакие комментарии не по делу.
Разговаривая с инспектором, тщательно обдумывайте свои ответы, не обязательно спешить с их формулировками, лучше всегда брать паузу в несколько секунд.
Фиксировать все нарушения, допущенные самими инспекторами во время проверок в специальных актах, которые подпишут сразу несколько человек — сотрудников компании.
Не бояться спорить с налоговым инспектором, конечно, делать это тактично и вежливо.
Обязательно помните, что все сомнения всегда должны трактоваться в пользу налогоплательщика, а не наоборот.
А нужно ли дарить инспектору подарки?
Налоговые инспекторы равнодушны к подаркам. Надо понимать, что Ваш подарок может просто смутить инспектора. В крайнем случае — можно дарить им сувениры с корпоративной символикой. Точно такие же, как вы дарите своим партнерам и клиентам.
Существует ли сейчас, в условиях внедрения электронных сервисов, проблема общения бизнеса и налоговой инспекции?
С внедрением электронных сервисов эффективность коммуникации с налоговой инспекцией только возросла. На все запросы по камеральным проверкам налоговики могут получить ответы удаленно через систему электронного обмена, акты сверок и справки из налоговой можно также заказывать удалённо.
Краткая памятка от искушенныхПользователь Клерк.ру
Что делаю я (ред:
- Никогда не предоставляю документы повторно в ФНС (веду реестр предоставленных документов) — это законное право и надо им пользоваться. С отказом с моей стороны — проблем не было.
- Без ИНН контрагента, так и пишу: прошу предоставить конкретное ИНН
т. к.доков много.
- На рассылки не реагирую, вебинары, семинары и другая бредятина которую шлют всем (не лично ООО).
- Если требования дублируют друг друга (по НДС и прибыли) звоню инспектору и наезжаю. Кстати, вышестоящая ФНС реагирует на повторные требования — это сигнал несинхронности ФНС, а такого быть не должно.
- Блокировка счетов. Общаюсь с отделом недоимки — после жалоб просто так не блокируют, а внимательно смотрят на суммы. Правда, недавно одному знакомому буху заблокировали счет за 60 копеек.
- На всякие хотелки (пришлите книгу покупок в
exsele-намтак удобно в ФНС) не реагирую и прошу официальное письмо. Надо делать лучше как себе, а не как ФНС, т. к.никакой exsel НК не предусмотрен.
- ФНС умудряется терять (не регистрировать) заявления (у меня недавно потеряли на НДФЛ по ТКС отправляла) — жалоба на бездействие, уведомления на УСН (судебная практика в пользу налогоплательщика).
- На телефонные звонки ФНС не реагирую. Им запрещено звонить на рабочий (коррупция и прочее) — только письма. Вот пусть письма и шлют.
- При выездной соглашаюсь на проверку только на территории ФНС. Из практики проверка проходит быстрее и спокойнее. ФНС это не любит (надо потянуть и на проверке посидеть с полгода), а кому сейчас легко?
- При выездной предоставляю доки в последний день. Это хорошо мне (
т. к.срок идет с момента предоставления мне Решения о выездной) и без реестра ничего не ношу.
- Если вижу, что начинается беспредел словесный со стороны ФНС — записываю разговор.
- Для проверяющих завели журнал проверок и провели инструктаж (правда еще никто не пришел) но это вселяет уверенность, что приходящих проверяющих остудит пыл: когда вам корочку в лицо, мол «Проверка»… А вы в ответ — «Такс, давайте я вас запишу и копию удостоверения сниму…..» Вот здесь распишитесь, что вы у нас были.
- Если честно не люблю жаловаться, но в свете беспредела ФНС (куча требований, пояснений, объяснений, доков, потери заявлений и прочего) остается писать жалобы, чтоб не кошмарили. А то, как нам, так сразу оштрафуем, заблокируем счет.
На заметку:
ФНС: общение с налогоплательщиками должно стать полностью бесконтактным. Об этом сообщил глава налогового ведомства Михаил Мишустин. По его словам Налоговая служба давно работает над развитием и внедрением новых технологических решений. На сайте ФНС работают 47 электронных сервисов, которые ориентированы на все категории плательщиков. «Открыта линейка „личных кабинетов“, в которых зарегистрированы более 23 миллиона физлиц, почти 500 тысяч индивидуальных предпринимателей, свыше 200 тысяч компаний. Сервисы позволяют решить в режиме онлайн практически все вопросы по налогам», — сказал глава ведомства.
С 2017 года ФНС вводит новый онлайн сервис «НДС офис» для удаленного взаимодействия между иностранными организациями и российскими налоговыми органами. Он будет предназначен для иностранных
В конце ноября 2016 года сайт ФНС получил премию Рунета 2016 в номинации «Государство и общество». Эта награда, которую присуждают по решению почти тысячи экспертов, уже признана национальным признанием в области высоких технологий и интернета.