Защита деловой репутации в судах

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Результаты выездной проверки ФНС не порочат деловую репутацию

Суть дела:

Налоговая провела выездную проверку в компании ООО. Выявила грубое нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения и привлекла ООО к ответственности в виде штрафа.

ООО в установленном порядке результаты проверки не обжаловало, но обратилось в суд с заявлением, что «выводы налогового органа <...> о получении ООО необоснованной налоговой выгоды в виде возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС), нарушают его права и законные интересы, а также порочат деловую репутацию».

Что решили суды?

Суд первой и апелляционной инстанций в удовлетворении требований отказали, так как:

Решение налоговой инспекции подкреплено доказательствами и принято в рамках ее компетенции;

налоговой инспекции и принято в рамках ее компетенции; ООО не представил первичных документов, которые могли бы оспорить вывод инспекции о получении необоснованной налоговой выгоды;

которые инспекции о получении необоснованной налоговой выгоды; Факт распространения инспекцией порочащих ООО сведений не доказан.

ООО обратилось с кассационной жалобой в суд. Кассационный суд поддержал решения нижестоящих судов:

«выводы налогового органа являются результатом анализа конкретных обстоятельств и документов и носят оценочный характер, решение инспекции принято в отношении иного юридического лица и не возлагает на ООО … каких-либо обязанностей, факт распространения информации (сведений) в понимании статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации в рассматриваемом случае отсутствует».

Кассационный суд оставил решение судов без изменения. ООО обратилось в Верховный суд, однако ВС также отказал в удовлетворении жалобы.

Источник: Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02.06.2016 N Ф02-2613/2016 по делу N А19-14666/2015, Определение Верховного суда РФ от 17 августа 2016 года № 302-КГ16-9703.

Опубликование судебных постановлений, ранее размещённых на официальных сайтах судов, не относится к Закону об обработке персональных данных

Суть дела:

Гражданка Ф. в 2011 году была признана виновной по уголовному делу. Приговор, который вынес районный суд и вступил в силу, разместили на официальном сайте (в соответствии с положениями ФЗ от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судом в РФ»). Закон разрешает оставлять ФИО осуждённого в тексте приговора. Впоследствии текст приговора разместило на своем сайте Адвокатское бюро.

Гражданка Ф. обратилась в суд с требованием к Адвокатскому бюро: убрать с сайта ее персональные данные и компенсировать моральный вред. Основание: «на интернет-сайте Адвокатского бюро в нарушение требований ФЗ «О персональных данных» без ее ведома и согласия на обработку персональных данных, размещена информация по материалам уголовного дела, возбужденного в отношении Ф., в том числе текст вынесенного Московским районным судом Санкт-Петербурга в отношении нее приговора».

Что решили суды?

Суд первой инстанции в удовлетворении требования отказал:

«опубликование судебных постановлений, ранее опубликованных на официальных сайтах судов, не носит характера обработки персональных данных истца». Поэтому, требование истицы, основанные на том, что Адвокатское бюро нарушило положения ФЗ «О персональных данных», неправомерны;

Обстоятельства, в результате которых действия ответчика нарушили личные неимущественные права истицы, не установлены. Ответчик не обязан компенсировать моральный вред в соответствии со ст.151 ГК РФ.

Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе, в удовлетворении жалобы истице отказал.

Источник: Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 10.06.2015 N 33-8046/2015 по делу N 2-7569/2014.

Факт распространения ложных сведений нужно доказать

Суть дела:

ЗАО и ООО заключили договор на поставку товара. ЗАО должно было поставить ООО шкаф холодильный. Шкаф оказался некачественным, и ООО обратилось с исковым требованием заменить товар. Арбитражный суд выдал исполнительный лист на принудительное исполнение решения суда.

В это время в ЗАО позвонил гражданин П., представился специалистом внутреннего контроля ООО и потребовал выполнить решение суда. Через неделю на электронную почту руководителя службы экономической безопасности ЗАО пришло письмо от того же гражданина П. В письме он сообщил, что разместил на интернет-сайте информацию, которая порочит репутацию ЗАО. На сайте было размещено объявление следующего содержания:

«Осторожно, непорядочное поведение поставщика «ЗАО «<...>. Решением Арбитражного суда <...> ЗАО <...> было обязано произвести замену поставленного некачественного товара - шкаф холодильный CB105-S POLAR, поставленного в адрес ООО <...> по договору поставки от <...>. До настоящего момента (июнь 2015) руководство ЗАО <...> отказывается от добровольного исполнения решения Суда <...>».

ЗАО обратилось в суд с иском к ООО: опубликовать опровержение информации, порочащей репутацию ЗАО; разослать его контрагентам официальное опровержение данной информации; взыскать в пользу истца убытки, нанесенные данной информацией, в размере 15 млн.руб., взыскать судебные расходы.

Что решили суды?

Суд первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали.

Согласно нормам права, чтобы установить факт распространения порочащей информации, необходимо одновременное наличие следующих обстоятельств (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 г. N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»):

факт распространения ответчиком сведений об истце,

порочащий характер этих сведений,

несоответствие их действительности.

Если отсутствует хотя бы одно из этих условий, иск не может быть удовлетворен.

При этом «обязанность доказывания соответствия действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведений и их порочащий характер».

В данной ситуации:

факт распространения сведений о ЗАО на интернет-сайте доказан материалами дела;

сведений о ЗАО на интернет-сайте материалами дела; « сведения , опубликованные в средствах массовой информации, являются оценочными суждениями и выражением субъективного мнения ответчиков»;

, опубликованные в средствах массовой информации, суждениями и ответчиков»; не доказано, что именно ответчик распространял указанную информацию на сайте, а также, что именно ему принадлежит этот интернет-ресурс.

ЗАО с решениями судов не согласилось и обратилось с кассационной жалобой. Однако, кассационный суд также отказал ему в удовлетворении требований. Суд признал решения нижестоящих судов правомерными.

Источник: Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 21.06.2016 N Ф10-1896/2016 по делу N А35-7737/2015.

Когда статья может нанести ущерб репутации?

Суть дела:

ООО «М» является правообладателем товарного знака «G» (прим. редакции: названия изменены. Это право зарегистрировано в Госреестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ. ООО «М» занимается производством грилей и барбекю. В 2013 году другая компания, ООО «Ф», продававшая сходную продукцию через интернет-сайт, разместила товарный знак «G» на своем сайте. Товарный знак был перечеркнут красной линией и написано «Подделки». Под ним была размещена статья с названием «Внимание, остерегайтесь подделок!». В статье ООО «М» усмотрела формулировки, которые, по ее мнению, наносили ущерб деловой репутации общества. Например,

«на российском рынке грилей-барбекю сложилась ситуация, при которой существует огромное количество подделок под оригинальную продукцию из Финляндии»,

«существует ряд организаций, которые производят копии и реализуют их как российский товар. Однако это тоже копии с финских оригиналов без надлежащего контроля качества, соблюдения технологического процесса и с использованием низкокачественных комплектующих»,

«Остальные бренды на российском рынке, включая похожие по названию, являются либо выдумкой, либо подделкой».

ООО «М» обратилось в суд с иском к ООО «Ф»: удалить товарный знак «G» с сайта, написать опровержение на статью, размещенную на сайте; взыскать убытки в виде упущенной выгоды в размере 794 тыс. руб., компенсировать моральный вред в размере 1 млн. руб.

Что решили суды?

Суд первой инстанции иск удовлетворил. Суд принял постановление: разместить опровержение статьи на сайте, взыскать 794 тыс. руб. В остальном - отказать.

ООО «Ф» обратился в апелляционную инстанцию. И апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил, так как:

в спорной статье не содержится упоминания ООО «М» как производителя барбекю;

размещенная статья носит обобщающий характер, отражает субъективное мнение. Обстоятельства, изложенные в статье, невозможно проверить на соответствие действительности;

«товарный знак якобы не размещен на сайте ответчиков, факт распространения порочащих сведений не доказан»,

«в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие факт причинения убытков ООО «М» в виде упущенной выгоды».

Тогда уже ООО «М» не согласился с этим решением и обратился в кассационную инстанцию. И кассационный суд поддержал истца:

Суд первой инстанции правильно установил, что спорная статья содержит утверждения о фактах : она « изложена в утвердительной форме , не содержит оценочных суждений , при ее прочтении складывается определенное мнение, не является выражением субъективного взгляда и может быть проверена на предмет соответствия действительности»;

: она « , , при ее прочтении складывается определенное мнение, не является выражением субъективного взгляда и может быть проверена на предмет соответствия действительности»; Ответчики в своей статье со ссылкой на товарный знак ООО «М» и фотографии продукции истца указывают на то, что существует ряд организаций, производящих поддельную продукцию без надлежащего контроля качества, с использованием комплектующих и с небольшим сроком службы. Ответчики утверждали, что все остальные бренды, кроме реализуемых ответчиком ООО «Ф», являются либо выдумкой, либо подделкой. Это является не мнением ответчиков, а фактом, так как в статье они проводят анализ своей продукции и продукции ООО «М».

Значит, данные сведения порочат деловую репутацию истца, т.к. способны убедить неопределенный круг лиц в том, что истец реализует некачественную поддельную продукцию и обманывает покупателей (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»).

Кроме этого, судьи обратили внимание:

Истец предоставил доказательства понесенных убытков - расторгнутые договора купли-продажи. Контрагенты отказались от приобретения продукции ООО «М» после прочтения статьи;

Суд первой инстанции правильно пришел к выводу, что распространителем недоброжелательной информации является администратор домена и лицо , в чьих интересах используется сайт ;

недоброжелательной информации является , ; Истец доказал не только порочащий характер распространенных сведений, но и то, что эти сведения относятся именно к нему. В качестве доказательств истец приложил следующие документы: протоколы осмотров соответствующих страниц интернет-сайта ООО «Ф»; свидетельство на товарный знак «G»; техническую документацию на производимую продукцию с коммерческим обозначением в виде буквенного словосочетания «G» и стилизованного рисунка животного; протоколы осмотра страниц сайта ООО «М»;

Судом установлено, что ООО «М» и ООО «Ф» являются прямыми конкурентами.

Суд кассационной инстанции согласен с выводом суда первой инстанции:

оспариваемая статья порочит деловую репутацию истца, поскольку создает у потенциальных партнеров, клиентов или заказчиков ложное представление о том, что истец, будучи субъектом хозяйственной деятельности, осуществляют ее с нарушениями действующего законодательства, указанная в статье информация формируют негативное общественное отношение к хозяйственной деятельности истца и наносят ему репутационный вред;

истца, поскольку создает у потенциальных партнеров, клиентов или заказчиков ложное представление о том, что истец, будучи субъектом хозяйственной деятельности, осуществляют ее с нарушениями действующего законодательства, указанная в статье информация формируют негативное общественное отношение к хозяйственной деятельности истца и наносят ему репутационный вред; общий размер убытков по упущенной выгоде по двум договорам составляет 794 тыс. рублей;

Истец доказал противоправность поведения ответчика, причинную связь между наступлением вреда и поведением ответчика, и его вину.

Кассационный суд решение апелляции отменил, а решение суда первой инстанции оставил в силе.

Источник: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.03.2015 N Ф05-1531/2015 по делу N А40-54340/14.

Обзор подготовлен по материалам Петербургского правового портала.