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Пять наиболее частых причин развода

29.12.16 13:32
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В соответствии с Семейным кодексом РФ, отношения между супругами должны базироваться на принципах взаимной любви, уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей. Статистика не радует: в России с каждым годом растёт количество разводов. И хотя мотивы у всех свои, можно проследить общую тенденцию.

О наиболее частых причинах расторжения брака, на основании собственной практики, рассказывает адвокат по семейному праву Елена Бойцова.

Не так давно развод считался постыдным процессом, теперь же отношение к нему вполне лояльно. В большинстве своём браки заключаются по любви, и вполне логично, что отношения заканчиваются, когда чувства остывают. Самый опасный «возраст» для семьи – это 5-9 лет: именно на этот период приходится наибольшее число разводов.

Но есть много других опасностей, которые подстерегают ваш брак. Поговорим о них ниже.

Супружеская измена

Самая очевидная причина расторжения брака – супружеская измена. Она может возникнуть в результате сиюминутного влечения или желания разнообразить жизнь, но итог всегда один – подрыв целостности семьи. Доверие – главная мотивация вступления в отношения, а в данном случае люди уже не могут верить друг другу. Обманутый партнер чувствует, что его унизили: супруги начинают отдаляться, и, как следствие, брак распадается.

Алкоголизм и наркомания

Множество семей рушится из-за пагубных привычек одного из партнёров. В начале отношений проблема может быть незаметной или казаться безобидной. Часто вторая половина уверена, что искренние чувства и собственные силы способны спасти возлюбленного. Но со временем, как правило, разрушительное пристрастие берет верх, и брак прекращает существование.

Насилие в семье

Еще одной причиной разводов является насилие в семье. Оно может быть не только физическим, но и психологическим. Если первый случай регулируется статьёй УК РФ, позволяя прибегнуть к помощи правоохранительных органов, то со вторым все гораздо сложнее. Зависимость от партнёра, страх, а порой и стыд за сложившуюся ситуацию мешают поменять что-то в своей жизни, заставляя продолжать губительные отношения. Такой союз портит не только брак, но и полностью подавляет личность супруга-жертвы.

Ссоры и постоянные разногласия между супругами

Одна ссора вряд ли станет причиной развода, но череда разногласий и недопонимания, изнурительная для обоих партнеров, вполне может привести к разрыву. Ссоры как таковые не влияют на продолжительность брака, но в запале можно наговорить друг другу много грубых и обидных слов, которые впоследствии дадут трещину в отношениях. Поэтому прежде, чем вступать в союз, нужно проверить общую совместимость, понять, готовы ли вы жить вместе.

Финансовые проблемы

В начале отношений эта проблема никогда не возникает: влюблённые уверены, что с любимым рай и в шалаше, а деньги не играют особой роли. Однако после заключения брака они сталкиваются с бытовыми проблемами, появлением детей – и этот вопрос занимает весомую позицию. Постоянная нехватка денег вынуждает людей находиться в напряжении, что, естественно, сказывается на отношениях. Усугубляет положение, если пара стесняется говорить о деньгах, или один считает, что супруги должны зарабатывать на равных, а другой рассчитывает на ведение домашних дел.

Важные моменты при оформлении развода

Подавая в суд заявления о расторжении брака, важно указывать истинные причины развода в двух случаях: когда супруги делят совместно нажитое имущество, а также когда определяют место жительства детей. Поскольку, согласно ст. 39 СК РФ, суд может допустить неравный раздел нажитой в брачном союзе собственности: тому, с кем остается ребенок, могут выделить большую долю (но, к сожалению, это случается нечасто); если один из партнеров не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи, его долю могут уменьшить.

Рост количества разводов требует ответственного и осознанного подхода к созданию семьи. Ведь строить семейные отношения – это целое искусство, которому необходимо учиться: умение идти на уступки, проявлять терпение и поддерживать друг друга в сложных ситуациях помогут вашему браку стать крепким и надежным!

Елена Бойцова

адвокат

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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