Обзор писем Минфина за ноябрь 2016

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Уважаемые господа! Предлагаем Вашему вниманию аналитический обзор писем Министерства Финансов РФ.

Обзор готовится на основе материалов справочных правовых систем и новостных интернет-ресурсов .

Общие вопросы

Письмо от 23 ноября 2016 г. № 03-05-05-01/68980

Исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате авансового платежа в установленный срок до изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение соответствующего налогового периода не является основанием для начисления пеней на сумму такого авансового платежа.

Налоговый контроль

Письмо от 10 ноября 2016 г. № 03-12-11/1/65788

При определении суммы доходов по сделкам за календарный год для целей признания сделок контролируемыми необходимо суммировать доходы за календарный год по сделкам с каждым лицом, являющимся контрагентом по таким сделкам. Факт превышения суммового критерия для признания сделок контролируемыми устанавливается по совокупности сделок, совершаемых с каждым контрагентом.

Однако возможны ситуации, когда при определении суммы доходов по сделкам за календарный год могут учитываться сделки с несколькими лицами. Речь может идти как о сделках, в которых участвуют более двух лиц, так и о ситуации, возникающей, в частности, при применении пункта 10 статьи 105.14 НК РФ, в соответствии с которым по заявлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, суд может признать сделку контролируемой при наличии достаточных оснований полагать, что указанная сделка является частью группы однородных сделок, совершенных в целях создания условий, при которых такая сделка не отвечала бы признакам контролируемой сделки, установленным указанной статьей.

Письмо от 17 ноября 2016 г. № 03-02-08/67567

Федеральным законом не предусмотрена обязанность налоговых органов осуществлять проверки соблюдения требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности. При обнаружении налоговыми органами в ходе налоговых проверок грубых нарушений требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, должностные лица налоговых органов вправе составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Контролируемые иностранные компании

Письмо от 3 ноября 2016 г. № 03-12-12/2/64527

Контроль над иностранной структурой без образования юридического лица со стороны налогового резидента Российской Федерации может осуществляться в том числе посредством иностранной организации, контролирующим лицом которой он является. При этом в целях признания налогового резидента Российской Федерации в данном случае контролирующим лицом учитывается наличие (отсутствие) у него в отношении прибыли (доходов, имущества) иностранной структуры без образования юридического лица прав, предусмотренных пунктом 12 статьи 25.13 НК РФ. Соответственно, в случае отсутствия таких прав он не может быть признан контролирующим лицом этой структуры.

Письмо от 2 ноября 2016 г. № 03-12-12/2/64332

Абзац третий пункта 3 статьи 25.15 НК РФ, вступающий в силу с 1 января 2017 года, распространяется на формирование прибыли контролируемой иностранной компании для целей налогообложения в отношении финансовых периодов, начинающихся в 2017 году.

Письмо от 1 июня 2016 г. № 03-03-06/31587

Среднее значение за период, за который в соответствии с личным законом контролируемой иностранной компании составляется финансовая отчетность за финансовый год, курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации определяется налогоплательщиком самостоятельно как среднеарифметическое значение курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни в соответствующем периоде. В случае если финансовая отчетность контролируемой иностранной компании в соответствии с личным законом такой компании составляется в официальной валюте государства (территории) постоянного местонахождения иностранной организации и курс такой валюты к рублю Российской Федерации не устанавливается Центральным банком Российской Федерации, то такой курс определяется налогоплательщиком самостоятельно с учетом соответствующих разъяснений Центрального банка Российской Федерации и в соответствии с учетной политикой организации.

Письмо от 16 июня 2016 г. № 03-04-05/35146

В связи с тем, что прибыль контролируемой иностранной компании не учитывается при определении налоговой базы у налогоплательщика — контролирующего лица, представление налоговой декларации по соответствующему налогу и иных документов на основании пункта 5 статьи 25.15 НК РФ не требуется.

Письмо от 21 ноября 2016 г. № 03-12-11/2/68451

Прибыль за финансовый период, начавшийся в 2015 году, учитывается у контролирующего лица, если доля участия контролирующего лица, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, в иностранной организации (иностранной структуре без образования юридического лица) составляет более 50 процентов по состоянию на первую дату получения дохода в виде прибыли контролируемой иностранной компании. Если доля участия контролирующего лица, являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, в иностранной организации (иностранной структуре без образования юридического лица) составляет менее 50 процентов по состоянию на первую дату получения дохода в виде прибыли контролируемой иностранной компании, то уведомление о контролируемых иностранных компаниях в отношении такой иностранной компании не представляется.

Письмо от 21 ноября 2016 г. № 03-12-11/2/68388

Для целей НК РФ, если право страны регистрации морских судов, судов смешанного ( река-море ) плавания, судов внутреннего плавания или воздушных судов, принадлежащих контролируемой иностранной компании, относит такие суда к движимому имуществу, доход от их реализации не признается доходом от пассивной деятельности.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 7 ноября 2016 г. № 03-07-14/64908

Налогоплательщики имеют право не составлять счета-фактуры в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения). В то же время запрета на составление счетов-фактур при осуществлении указанных операций нормами статьи 169 НК РФ не предусмотрено. В связи с этим составление счетов-фактур с отметкой «Без налога (НДС)» при реализации товаров (работ, услуг), освобождаемых от налогообложения налогом на добавленную стоимость в соответствии со статьей 149 Кодекса, нормам Кодекса не противоречит.

Письмо от 1 ноября 2016 г. № 03-07-07/63846

От налогообложения налогом на добавленную стоимость освобождаются работы, выполняемые за счет средств бюджетов на основании подпункта 16.1 пункта 3 статьи 149 НК РФ как исполнителями, так и соисполнителями этих работ.

Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета, может являться договор на выполнение работ с указанием источника финансирования, а также письменное уведомление (справка) заказчика, которому выделены средства непосредственно из федерального бюджета, в адрес исполнителей и соисполнителей о выделенных ему бюджетных средствах на оплату указанных работ.

Письмо от 1 ноября 2016 г. № 03-07-09/63831

Указание в счете-фактуре , выставляемом в адрес инвестора, в строках 2 «Продавец», 2а «Адрес», 2б «ИНН/КПП продавца» данных застройщика не противоречит законодательству о налогах. При этом в случае, если строительство объекта осуществляется подрядными организациями без выполнения строительно-монтажных работ силами застройщика, передача налогоплательщиком, выполняющим функции застройщика, инвестору объекта (части объекта), законченного капитальным строительством, операцией по реализации застройщиком товара или строительно-монтажных работ не является и, соответственно, объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость у застройщика не признается.

Письмо от 8 июня 2016 г. № 03-07-14/33376

Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при приобретении работ по реконструкции здания до получения разрешения на его реконструкцию, подлежат вычетам в случае приобретения этих работ для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, после принятия на учет указанных работ на основании счетов-фактур , выставленных продавцами.

Письма от 18 ноября 2016 г. № 03-07-08/67984

Местом реализации услуг по сдаче в субаренду недвижимого имущества, расположенного на территории Республики Крым, оказываемых иностранной организацией российской организации, признается территория Российской Федерации. Российская организация, приобретающая у иностранной организации услуги по субаренде недвижимого имущества, находящегося на территории Республики Крым, является налоговым агентом, обязанным исчислить и уплатить в бюджет Российской Федерации соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

Письма от 17 ноября 2016 г. № 03-07-08/67658

Местом реализации услуг по поиску офисных помещений, оказываемых российской организацией иностранной организации, признается территория Российской Федерации и, соответственно, такие услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 18 процентов на основании пункта 3 статьи 164 НК РФ.

Если российская организация оказывает иностранной организации как услуги по поиску офисных помещений, так и услуги по представлению интересов этой иностранной организации при проведении переговоров с арендодателями офисных помещений и консультационные услуги с целью последующего подписания указанной иностранной организацией договора аренды, которые носят вспомогательный характер по отношению к услугам по поиску офисных помещений в целях заключения договоров аренды, то место реализации таких вспомогательных услуг определяется по месту реализации основных услуг и эти услуги также подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 18 процентов.

Письмо от 17 ноября 2016 г. № 03-07-09/67585

При реализации физическим лицам товаров, оплаченных платежной картой, используемой при безналичных расчетах, счета-фактуры возможно выписывать в одном экземпляре.

Письмо от 10 ноября 2016 г. № 03-07-14/65759

В случае если в течение пяти календарных дней, считая со дня получения предварительной оплаты (частичной оплаты), осуществляется отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг, передача имущественных прав) в счет этой оплаты (частичной оплаты), то счета-фактуры по предварительной оплате (частичной оплате) выставлять покупателю не следует.

Письмо от 24 ноября 2016 г. № 03-07-09/69356

В случае если числовое значение цены (тарифа) реализуемого товара (работы, услуги), передаваемого имущественного права, указываемое в графе 4 «Цена (тариф) за единицу измерения» счета-фактуры , содержит целое число и четыре цифры после запятой и такой счет-фактура не препятствует налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать стоимость реализуемого товара (работы, услуги), передаваемого имущественного права, то такой счет-фактура не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

Письмо от 24 ноября 2016 г. № 03-07-11/69332

Вычет налога на добавленную стоимость, исчисленного продавцами и уплаченного ими в бюджет с сумм предварительной оплаты (частичной оплаты), без изменения условий (расторжения) соответствующего договора и без возврата этих сумм НК РФ не предусмотрен. Вместе с тем в соответствии с пунктом 8 статьи 171 и пунктом 6 статьи 172 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), подлежат вычету с даты отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг). В связи с этим в случае зачета сумм оплаты (частичной оплаты), полученных в счет предстоящей поставки товаров по одному договору, в счет оплаты товаров, ранее отгруженных по другому договору, заключенному с одним и тем же покупателем, налог на добавленную стоимость, уплаченный в бюджет продавцом при получении предварительной оплаты (частичной оплаты), принимается к вычету с даты отгрузки товаров.

Письмо от 22 ноября 2016 г. № 03-07-15/68621

Операции по реализации услуг по обслуживанию воздушных судов, оказываемых на посадочных площадках, находящихся за пределами аэропортов, расположенных на территории Российской Федерации, облагаются налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Письмо от 30 ноября 2016 г. № 03-07-14/70717

В отношении лекарственных средств, на которые регистрационные свидетельства отсутствуют, в том числе по причинам истечения срока действия регистрационного удостоверения и незавершенности процедуры перерегистрации, пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов не применяется.

Налог на прибыль

Письмо от 14 ноября 2016 г. № 03-03-06/1/66442

Расходы в виде платежей по лицензионному договору на предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности должны быть подтверждены в том числе лицензионным договором, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее — ГК РФ).

Основанием для включения в расходы лицензионных платежей, в случае если результат интеллектуальной деятельности, права на который предоставляются по договору, подлежит государственной регистрации, является зарегистрированный в установленном порядке лицензионный договор. Вместе с тем в случае если в соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия договора распространены на период с момента фактической передачи налогоплательщику права использования результатов интеллектуальной деятельности, то лицензионные платежи по лицензионному договору, находящемуся на государственной регистрации, могут приниматься в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организаций с момента начала использования результатов интеллектуальной деятельности в деятельности налогоплательщика.

Письмо от 3 ноября 2016 г. № 03-04-06/64782

Суммы выплаченных подъемных работникам, связанных с их переездом на работу в другую местность, предусмотренные статьей 169 Трудового кодекса, для целей налогообложения прибыли организации могут быть учтены в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в пределах размеров, определенных коллективным договором или локальным нормативным актом либо по соглашению сторон трудового договора, и при условии соответствия данных расходов положениям пункта 1 статьи 252 НК РФ.

Письмо от 2 ноября 2016 г. № 03-04-05/64308

Физическое лицо не обязано исчислить, удержать и перечислить в бюджет налог в отношении выплат иностранной организации, не осуществляющей деятельность через постоянное представительство Российской Федерации, в связи с приобретением в качестве физического лица у такой иностранной организации доли организации, более 50 процентов активов которой прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации.

Письмо от 28 июня 2016 г. № 03-03-06/1/37721

Налогоплательщик вправе относить доходы в виде арендных (лизинговых) платежей к доходам от реализации услуг в соответствии со статьей 249 НК РФ, если деятельность по предоставлению имущества в аренду (лизинг) является уставным видом деятельности налогоплательщика и осуществляется им на систематической основе. В случае если доходы от предоставления имущества в аренду (лизинг) учитываются в составе доходов от реализации, задолженность по таким платежам, не обеспеченная залогом, поручительством или банковской гарантией, может быть признана сомнительным долгом для целей налогообложения прибыли организаций.

Письма от 18 ноября 2016 г. № 03-07-08/67984

Доходы резидента иностранного государства от источников в Российской Федерации по договору субаренды недвижимого имущества подлежат налогообложению в Российской Федерации и российская организация является налоговым агентом по удержанию и перечислению сумм налогов с дохода иностранной организации по ставке 20 процентов.

Письмо от 18 ноября 2016 г. № 03-03-06/1/67863

Если в результате установки кондиционера в автомобиль произошло изменение технологического, служебного назначения объекта, связанное с повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами, то соответствующие работы следует квалифицировать для исчисления налога на прибыль организаций как дооборудование.

Письмо от 16 ноября 2016 г. № 03-03-06/1/67137

Если расходы на разработку планов ремонта объектов основных средств соответствуют условиям, установленным статьей 252 НК РФ, то такие расходы могут быть учтены при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 16 ноября 2016 г. № 03-03-06/3/67434

Поскольку вновь созданная в результате реорганизации путем слияния организация, осуществляющая образовательную деятельность со дня создания, не может выполнить условий, определенных пунктом 5 статьи 284.1 НК РФ, то за первый налоговый период она не вправе применять налоговую ставку 0% по налогу на прибыль организаций.

Письмо от 21 ноября 2016 г. № 03-07-15/68380

Иностранная организация, реализующая посреднические услуги в электронной форме через сеть Интернет российским организациям (индивидуальным предпринимателям) в части установления контакта между такими организациями (индивидуальными предпринимателями) (Партнерами/Водителями) и их клиентами (Пассажирами) для оказания услуг по перевозке, а также оказывающая услуги по организации расчетов между российскими организациями (индивидуальными предпринимателями) и их клиентами, не подлежит постановке на учет в налоговых органах на территории Российской Федерации. В данном случае налог на добавленную стоимость исчисляется и перечисляется в бюджет Российской Федерации указанными российскими организациями (индивидуальными предпринимателями) в качестве налоговых агентов в отношении услуг, оказанных иностранной организацией с 1 января 2017 года.

Письмо от 18 ноября 2016 г. № 03-03-06/3/68204

На основании вышеизложенного, в случае если договором на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту, заключенным между региональным оператором и подрядной организацией, предусмотрено условие, согласно которому подрядная организация осуществляет внесение обеспечительного платежа на счет регионального оператора, и при ненадлежащем исполнении подрядной организацией своих обязательств по договору региональный оператор без согласия подрядной организации, а также без обращения в суд осуществляет взыскание денежных средств, переданных в качестве обеспечительного платежа, то выполнение вышеуказанного условия, упомянутого в договоре, по мнению Департамента, можно отнести к обстоятельствам, свидетельствующим о факте признания должником указанной обязанности, что является основанием для признания соответствующих сумм в составе внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли организаций.

Письмо от 29 ноября 2016 г. № 03-03-06/2/70437

Полученное страховое возмещение следует включать в состав внереализационных доходов при исчислении налога на прибыль организаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 965 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. В случае если договором страхования предусмотрена передача такого права требования, то, по мнению Департамента, соответствующая сумма дебиторской задолженности по поставленным товарам включается в состав внереализационных расходов в периоде отражения суммы страхового возмещения во внереализационных доходах.

Письмо от 30 ноября 2016 г. № 03-03-06 /3/70930

На основании статьи 250 НК РФ суммы страхового возмещения, полученные от страховой компании по договору страхования автотранспортного средства в связи с наступлением страхового случая, учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль как прочие внереализационные доходы.

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 10 ноября 2016 г. № 03-04-05 /65817

Доходы налогоплательщика в виде стоимости имущества, полученного при ликвидации контролируемой иностранной компании, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц при одновременном соблюдении условий, установленных пунктом 60 статьи 217 НК РФ. Положения пункта 60 статьи 217 НК РФ не содержат специальных требований о сроке владения налогоплательщиком акциями иностранной организации. При подаче налогоплательщиком заявления, предусмотренного положениями пункта 60 статьи 217 НК РФ могут быть использованы характеристики ликвидируемой иностранной организации, позволяющие идентифицировать такую иностранную организацию, например, аналогичные сведениям и информации об иностранной организации, подлежащим раскрытию в соответствии с положениями статьи 25.14 НК РФ.

Письмо от 9 ноября 2016 г. № 03-04-05 /65631

Положения пункта 13.2 статьи 214.1 НК РФ применяются также в ситуации, когда ценные бумаги получены налогоплательщиком при ликвидации иностранной организации и реализованы в одном налоговом периоде по налогу на доходы физических лиц.

Письмо от 7 ноября 2016 г. № 03-04-06 /65018

При введении моратория на удовлетворение требований кредиторов налоговый агент обязан сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания соответствующей суммы налога. В отношении налоговых обязательств, возникших у налогоплательщика после даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом, организация — налоговый агент обязана исполнять свои обязанности по исчислению, удержанию и перечислению сумм налога в бюджет в общем порядке в соответствии с положениями НК РФ.

Письмо от 3 ноября 2016 г. № 03-04-06 /64782

В случае возмещения работодателем работнику расходов при переезде на работу в другую местность такие выплаты не подлежат налогообложению на основании пункта 3 статьи 217 НК РФ в размерах, установленных коллективным договором или локальным нормативным актом либо по соглашению сторон трудового договора, при наличии соответствующих подтверждающих документов, при условии, что такое возмещение производится в соответствии со статьей 169 Трудового кодекса.

Письмо от 3 ноября 2016 г. № 03-04-05 /64711

В отношении передачи на безвозмездной основе ценных бумаг в иностранную структуру без образования юридического лица сообщаем, что такая передача не является объектом обложения налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 23 ноября 2016 г. № 03-04-06 /69183

На выплаты при увольнении сотрудника организации, не предусмотренные частями первой и третьей статьи 178 Трудового кодекса, а также не установленные коллективным договором организации, действие пункта 3 статьи 217 НК РФ не распространяется, и указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 23 ноября 2016 г. № 03-04-05 /69182

Выплаты при увольнении сотрудника организации, установленные коллективным договором организации, являющиеся выплатами, производимыми в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового кодекса, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц с учетом пункта 3 статьи 217 НК РФ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

Письмо от 23 ноября 2016 г. № 03-04-06 /69181

Исчисление сумм налога производится налоговым агентом в последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход за выполненные трудовые обязанности.

Удержание у налогоплательщика исчисленной по окончании месяца суммы налога производится налоговым агентом из доходов налогоплательщика при их выплате по завершении месяца, за который налогоплательщику был начислен доход за выполненные трудовые обязанности.

Письма от 21 ноября 2016 г. № 03-03-06 /1/68362, от 21 ноября 2016 г. № 03-03-06 /1/68286

Возмещение расходов работника, связанных с удовлетворением его социально-хозяйственных потребностей, не может рассматриваться как осуществленное в рамках деятельности самой организации. Данные выплаты могут осуществляться только в качестве системы оплаты труда, принятой в организации (оплата труда в натуральной форме). Компенсация расходов работника по найму жилого помещения, по оплате учебы детей, на проезд к месту отпуска и тому подобных расходов не может учитываться для целей налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией.

Письмо от 22 ноября 2016 г. № 03-04-05 /68794

Выплаты при увольнении сотрудника организации, установленные коллективным договором организации, являющиеся выплатами, производимыми в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового кодекса, также освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц с учетом пункта 3 статьи 217 НК РФ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

Другие налоги

Письмо от 8 ноября 2016 г. № 03-03-РЗ /65124

В отношении основных средств, введенных в эксплуатацию после 01.01.2017 , следует применять Классификацию основных средств для определения срока полезного использования в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 № 640.

В отношении основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2017 , применяется срок полезного использования, определенный налогоплательщиком при вводе их в эксплуатацию.

Письмо от 3 ноября 2016 г. № 03-05-05-01 /64423

Товар, поступивший на комиссию, не отражается на балансе комиссионера, а учитывается им за балансом в качестве товаров, принятых на комиссию. При этом данное имущество не является собственностью комиссионера. В этой связи полагаем, что в отношении движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года по договору комиссии, заключенному со взаимозависимым лицом — комиссионером, заказчик вправе применить льготу по пункту 25 статьи 381 Кодекса при условии, если третье лицо (поставщик) не является взаимозависимым по отношению к комиссионеру и (или) к заказчику.

Письмо от 18 ноября 2016 г. № 03-11-09 /68225

Поскольку при преобразовании юридического лица, уплачивавшего торговый сбор, возникает новое юридическое лицо, то оно обязано подать в налоговый орган уведомление о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора в порядке, установленном пунктом 2 статьи 416 НК РФ, не позднее пяти дней с даты государственной регистрации нового юридического лица.

Письмо от 16 ноября 2016 г. № 03-11-06 /4/67201

НК РФ не установлено определение интернет-торговли . Данная торговля предполагает выбор и заказ товаров с использованием Интернета с последующей доставкой покупателю товара курьером либо самовывозом товара покупателем.

Для того чтобы признать склад объектом стационарной торговой сети (торговым объектом), его площадь должна согласно статье 2 Федерального закона о торговой деятельности включать в себя помещение, предназначенное для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров, прохода покупателей. Если склад не соответствует указанным требованиям, он не может быть признан объектом стационарной торговой сети в целях главы 33 НК РФ.

Письмо от 18 ноября 2016 г. № 03-06-06-01 /68172

Даже в случае отражения в учетной политике налогоплательщика на 2012 год порядка признания расходов, связанных с обеспечением безопасных условий и охраны труда при добыче угля в связи с изменением законодательства в 2011 году, изменение утвержденного в учетной политике порядка признания расходов, связанных с обеспечением безопасных условий и охраны труда при добыче угля, правомерно не ранее 2017 года.

Письмо от 18 ноября 2016 г. № 03-05-05-01 /67902

Налоговая база в отношении объектов движимого и недвижимого имущества, учитываемых в качестве основных средств, в том числе основных средств, учитываемых на балансовых счетах 619 и 620, определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 375 НК РФ как среднегодовая стоимость имущества исходя из сформированной по правилам ведения бухгалтерского учета на соответствующую дату остаточной стоимости объектов основных средств.

Письмо от 23 ноября 2016 г. № 03-05-05-01 /68936

Если иностранная организация имеет постоянное представительство на территории Российской Федерации, то при передаче иностранной организацией (собственником) своему постоянному представительству движимого имущества, принятого на учет с 1 января 2013 года в качестве основных средств, налог на имущество организаций в силу пункта 25 статьи 381 НК РФ в отношении этого имущества не уплачивается.

Письма от 24 ноября 2016 г. № 03-05-05-01 /69448, от 24 ноября 2016 г. № 03-05-05-01 /69457

Исходя из буквального толкования нормы пункта 25 статьи 381 НК РФ в отношении объектов движимого имущества, переданных после 1 января 2013 года между взаимозависимыми лицами, применение указанной льготы по налогу на имущество организаций неправомерно.

Налоговая льгота по пункту 25 статьи 381 НК РФ применяется в отношении принятого к учету в состав основных средств с 1 января 2013 года движимого имущества (инвентарного объекта), созданного (построенного) и требующего монтажа, приобретенного у лица, не признаваемого взаимозависимым в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 НК РФ, вне зависимости от того, каким лицом (взаимозависимым или не взаимозависимым) производился монтаж оборудования и у какого лица приобретались комплектующие изделия и материалы.

Обзор голосом Максима Юзвака

Обзоры готовятся Юзваком М.В., юристом, специализирующимся в области налогового и финансового права.

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