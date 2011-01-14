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«Массовый» адрес сам по себе не мешает регистрации компании по нему

29.12.16 17:49
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Организация оспорила отказ ИФНС в госрегистрации по новому месту нахождению (адресу).

Инспекторы сослались на то, что заявленный компанией адрес является «массовым» и служит юридическим адресом 278 организаций, которые фактически по этому адресу не располагаются. Корреспонденция возвращается с пометкой «истек срок хранения».

Кроме того, заявленное помещение не пригодно для ведения финансово-хозяйственной деятельности и размещения рабочих мест.

Таким образом, в заявлении о госрегистрации указаны недостоверные сведения об адресе юр лица, что фактически лишает этот документ статуса заявления о госрегистрации, – указали в ИФНС.

Суды отменили это решение.

Арбитры указали, что действительно, согласно п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61, о недостоверности сведений об адресе может свидетельствовать то, что заявленный адрес, согласно сведениям ЕГРЮЛ обозначен как адрес большого количества иных юр лиц, в отношении всех или значительной части которых имеются сведения о том, что связь с ними по этому адресу невозможна (представители юрлица по данному адресу не располагаются и корреспонденция возвращается с пометкой «организация выбыла», «за истечением срока хранения» и т.п.).

Однако в данном случае считать адрес недостоверным нельзя, поскольку компания вместе с заявлением предоставила следующие документы:

  •  свидетельство о госрегистрации права собственности на указанное помещение за фирмой-арендодателем;
  •  договор аренды данного нежилого помещения;
  •  акт сдачи-приемки помещения;
  •  квитанцию об оплате арендных платежей;
  •  гарантийное письмо фирмы-арендодателя о том, что она не возражает против использования данного адреса, как адреса места нахождения (юрадреса) организации;
  • — акт проверки соответствия адреса фактического местонахождения, согласно которому по этому адресу на основании договора аренды действительно располагается данная организация и имеется соответствующая табличка;
  •  акт обследования помещения, в силу которого организация находится в нем на основании акта сдачи-приемки помещения к договору аренды, имеется вывеска с ее реквизитами.

Таким образом, компания представила в регистрирующий орган достаточные доказательства достоверности сведений об адресе места нахождения юридического лица. Поэтому правовые основания для отказа ей в госрегистрации изменений у инспекции отсутствовали.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.11.2016 № Ф01-4646/2016

Источник: "Время бухгалтера"

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