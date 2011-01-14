Клерк.Ру
 

Может ли уполномоченный орган обратиться в суд о признании организации банкротом из-за долгов по уплате страховых взносов?

09.01.17 13:22
Просмотров: 

Может ли уполномоченный орган обратиться в суд о признании организации банкротом из-за долгов по уплате страховых взносов? Да, решил Верховный суд. И пояснил, в каких случаях.

Суть дела:

У организации возникла непогашенная задолженность по налогам и страховым взносам. Налоговая инспекция обратилась в суд с требованием о признании организации банкротом.

Что решили суды?

Суды трех инстанций не удовлетворили требование налоговой, так как:

  • После возбуждения дела организация погасила долг по налогам;
  • Налоговый орган не предоставил судебного акта о взыскании задолженности по обязательным страховым взносам.

По мнению судов, уполномоченный орган имеет право предъявить требования «об уплате обязательных страховых взносов при подаче заявления о банкротстве лишь в том случае, когда они подтверждены судебным актом» (п.3 ст.6 Закона о банкротстве).

Однако судьи ВС не согласились с таким решением.

Аргументация ВС РФ

Судебная коллегия пояснила:

  • Организации обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы (ч. 1 ст. 18 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» - далее Закон);
  • Предусмотрен внесудебный порядок взыскания задолженности по страховым взносам (ст. 19 и 20 Закона). Законом установлен исчерпывающий перечень случаев, когда орган контроля за уплатой страховых взносов обращается в суд с требованием о взыскании недоимок с организаций.

В связи с этим, у уполномоченного органа возникает право на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом (п. 3 ст.6 Закона о банкротстве) через 30 дней, после того, как орган контроля за уплатой страховых взносов принял решение о взыскании задолженности за счет денежных средств либо за счет иного имущества должника. В данном случае срок 30 дней был соблюден.

Источник: «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства», утвержденный Президиумом ВС РФ 20 декабря 2016 г., Гарант.ру.

Источник: Институт судебных экспертиз и криминалистики

Все статьи источника

Стань экспертом

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Банкротство юридических лиц»
Директору
 
Ответственность руководителя при банкротстве компании: в чью пользу изменился закон?
 
Директору
 
О том, чем может грозить банкротство
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Банкротство юридических лиц»

Все семинары по теме Банкротство юридических лиц
Рубрики
еще
»
Мнения1
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
00:02
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
вчера, 23:45
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
вчера, 23:44
Аноним прокомментировал материал «Из-за подозрений банка компании не удалось перечислить деньги поставщику»
вчера, 23:24
Аноним прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
вчера, 23:17
Клерк
Евгения Абрамова прокомментировал материал «По каким признакам вскрываются мнимые возвраты покупателям денег за товары»
вчера, 22:31
Клерк
Veronika88 прокомментировал материал «Для досрочного выхода из декретного отпуска работник пишет заявление»
вчера, 22:28
Клерк
yante прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 21:37
Клерк
yante прокомментировал материал «Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами»
вчера, 21:35
Клерк
shurup-nt@yandex.ru прокомментировал материал «Новогодние поправки: Справки о доходах физлиц теперь с новыми кодами»
вчера, 21:26
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
вчера, 21:22
Аноним прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
вчера, 21:17
Клерк
shiryaevpro прокомментировал материал «Онлайн-кассы, страховые взносы в ФНС, КБК и налог на прибыль 2017-го года»
вчера, 21:09
Аноним прокомментировал материал «Просрочил уплату НДФЛ на один день – получи штраф»
вчера, 21:05
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 20:56
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "СПЕКТР"»
вчера, 20:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы – 2016 – 2017: переходные положения»
вчера, 19:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минкомсвязью определен критерий территорий для применения ККТ без онлайн-передачи данных»
вчера, 19:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал « Полный список КБК по налогам, сборам и взносам на 2017 год»
вчера, 19:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «ФНС внесла изменения в декларацию по ЕНВД»
вчера, 19:25
Аноним прокомментировал материал «Страховые взносы – 2016 – 2017: переходные положения»
вчера, 19:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом»
вчера, 19:23
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
вчера, 19:22
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
вчера, 19:21
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
вчера, 19:18
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»
вчера, 19:17
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 19:08
Аноним прокомментировал материал «- Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»
вчера, 18:48
Аноним прокомментировал материал «Почему не стоит избегать вакансий кадровых агентств»
вчера, 18:48
Аноним прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
вчера, 18:19
Аноним прокомментировал материал «С 2017 года партнеры Uber должны платить агентский НДС»
вчера, 18:17
Аноним прокомментировал материал «Автовладельцы могут оформить электронный полис ОСАГО»
вчера, 18:05
Аноним прокомментировал материал «УСН с объектом налогообложения «Доходы»: как заполнить декларацию за 2016 год»
вчера, 18:02
Аноним прокомментировал материал «Свидетельства о госрегистрации юридических лиц и ИП отменят с 1 января 2017 года»
вчера, 17:57
Аноним прокомментировал материал «Для тех, у кого нет счетчиков, вода и свет подорожали на 50%»
вчера, 17:07
Аноним прокомментировал материал «Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым разделом»
вчера, 17:03
еще
 