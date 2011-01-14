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Может ли уполномоченный орган обратиться в суд о признании организации банкротом из-за долгов по уплате страховых взносов? Да, решил Верховный суд. И пояснил, в каких случаях.

Суть дела:

У организации возникла непогашенная задолженность по налогам и страховым взносам. Налоговая инспекция обратилась в суд с требованием о признании организации банкротом.

Что решили суды?

Суды трех инстанций не удовлетворили требование налоговой, так как:

После возбуждения дела организация погасила долг по налогам;

Налоговый орган не предоставил судебного акта о взыскании задолженности по обязательным страховым взносам.

По мнению судов, уполномоченный орган имеет право предъявить требования «об уплате обязательных страховых взносов при подаче заявления о банкротстве лишь в том случае, когда они подтверждены судебным актом» (п.3 ст.6 Закона о банкротстве).

Однако судьи ВС не согласились с таким решением.

Аргументация ВС РФ

Судебная коллегия пояснила:

Организации обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы (ч. 1 ст. 18 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» - далее Закон);

Предусмотрен внесудебный порядок взыскания задолженности по страховым взносам (ст. 19 и 20 Закона). Законом установлен исчерпывающий перечень случаев, когда орган контроля за уплатой страховых взносов обращается в суд с требованием о взыскании недоимок с организаций.

В связи с этим, у уполномоченного органа возникает право на обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом (п. 3 ст.6 Закона о банкротстве) через 30 дней, после того, как орган контроля за уплатой страховых взносов принял решение о взыскании задолженности за счет денежных средств либо за счет иного имущества должника. В данном случае срок 30 дней был соблюден.

Источник: «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства», утвержденный Президиумом ВС РФ 20 декабря 2016 г., Гарант.ру.